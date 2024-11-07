https://sarabic.ae/20241107/البيت-الأبيض-بايدن-سيوجه-خطابا-للأمريكيين-حول-فوز-ترامب-1094559429.html
البيت الأبيض: بايدن يوجه خطابا للأمريكيين حول فوز ترامب
البيت الأبيض: بايدن يوجه خطابا للأمريكيين حول فوز ترامب
سبوتنيك عربي
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، سيوجه خطابا إلى الأمريكيين، اليوم الخميس، حول فوز ترامب، في الانتخابات الرئاسية. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T01:40+0000
2024-11-07T01:40+0000
2024-11-07T01:42+0000
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وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز الرئيس السابق دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، المنتمية للحزب الديمقراطي.وأجرى بايدن اتصالا هاتفيا مع ترامب، هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية ودعاه إلى عقد لقاء معه في البيت الأبيض، وأكدت حملة ترامب المكالمة، بحسب وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أنه لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.كما تواصل بايدن مع كامالا هاريس، وأثنى على إدارتها لحملتها الانتخابية، بينما أكدت المرشحة الديمقراطية أنها تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية وستساهم في انتقال سلس للسلطة.وحصل ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، على 292 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 صوتا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وهو عدد أصوات يتجاوز العدد اللازم للفوز بمنصب الرئيس.ويضم المجمع الانتخابي 538 صوتا تمثل جميع الولايات ويحتاج الفوز بالرئاسة لحصول أحد المرشحين على 270 صوتا على الأقل، وهي النسبة التي حققها ترامب في انتخابات الرئاسة التي جرت أمس الأربعاء.
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العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: بايدن يوجه خطابا للأمريكيين حول فوز ترامب
01:40 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 01:42 GMT 07.11.2024)
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، سيوجه خطابا إلى الأمريكيين، اليوم الخميس، حول فوز ترامب، في الانتخابات الرئاسية.
وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز الرئيس السابق دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية
كامالا هاريس، المنتمية للحزب الديمقراطي.
وأجرى بايدن اتصالا هاتفيا مع ترامب، هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية
ودعاه إلى عقد لقاء معه في البيت الأبيض، وأكدت حملة ترامب المكالمة، بحسب وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أنه لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.
كما تواصل بايدن مع كامالا هاريس، وأثنى على إدارتها لحملتها الانتخابية، بينما أكدت المرشحة الديمقراطية أنها تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية وستساهم في انتقال سلس للسلطة.
وحصل ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، على 292 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 صوتا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وهو عدد أصوات يتجاوز العدد اللازم للفوز بمنصب الرئيس.
ويضم المجمع الانتخابي 538 صوتا تمثل جميع الولايات ويحتاج الفوز بالرئاسة
لحصول أحد المرشحين على 270 صوتا على الأقل، وهي النسبة التي حققها ترامب في انتخابات الرئاسة التي جرت أمس الأربعاء.