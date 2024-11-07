البيت الأبيض: بايدن يوجه خطابا للأمريكيين حول فوز ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز ترامب سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا والأوروبيون عاجزون عن مواجهة روسيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح تأثير عودة ترامب على الشرق الأوسط وأوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241107/البيت-الأبيض-بايدن-سيوجه-خطابا-للأمريكيين-حول-فوز-ترامب-1094559429.html
البيت الأبيض: بايدن يوجه خطابا للأمريكيين حول فوز ترامب
البيت الأبيض: بايدن يوجه خطابا للأمريكيين حول فوز ترامب
سبوتنيك عربي
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، سيوجه خطابا إلى الأمريكيين، اليوم الخميس، حول فوز ترامب، في الانتخابات الرئاسية. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T01:40+0000
2024-11-07T01:42+0000
العالم
أخبار العالم الآن
جو بايدن
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094559274_0:301:2897:1931_1920x0_80_0_0_01abf5161674832081553b124d6048c5.jpg
وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز الرئيس السابق دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، المنتمية للحزب الديمقراطي.وأجرى بايدن اتصالا هاتفيا مع ترامب، هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية ودعاه إلى عقد لقاء معه في البيت الأبيض، وأكدت حملة ترامب المكالمة، بحسب وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أنه لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.كما تواصل بايدن مع كامالا هاريس، وأثنى على إدارتها لحملتها الانتخابية، بينما أكدت المرشحة الديمقراطية أنها تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية وستساهم في انتقال سلس للسلطة.وحصل ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، على 292 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 صوتا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وهو عدد أصوات يتجاوز العدد اللازم للفوز بمنصب الرئيس.ويضم المجمع الانتخابي 538 صوتا تمثل جميع الولايات ويحتاج الفوز بالرئاسة لحصول أحد المرشحين على 270 صوتا على الأقل، وهي النسبة التي حققها ترامب في انتخابات الرئاسة التي جرت أمس الأربعاء.
https://sarabic.ae/20241106/المسؤولون-الديمقراطيون-يكشفون-عن-سبب-الفشل-في-الانتخابات-1094555936.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094559274_322:0:2897:1931_1920x0_80_0_0_87128b78b47a58d9ef1cdd20a24fe647.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: بايدن يوجه خطابا للأمريكيين حول فوز ترامب

01:40 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 01:42 GMT 07.11.2024)
© AP Photoانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024
انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، سيوجه خطابا إلى الأمريكيين، اليوم الخميس، حول فوز ترامب، في الانتخابات الرئاسية.
وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز الرئيس السابق دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، المنتمية للحزب الديمقراطي.
انتخابات الرئاسة الأمريكية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
المسؤولون الديمقراطيون يكشفون عن سبب الفشل في الانتخابات
أمس, 19:59 GMT
وأجرى بايدن اتصالا هاتفيا مع ترامب، هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية ودعاه إلى عقد لقاء معه في البيت الأبيض، وأكدت حملة ترامب المكالمة، بحسب وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أنه لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.
كما تواصل بايدن مع كامالا هاريس، وأثنى على إدارتها لحملتها الانتخابية، بينما أكدت المرشحة الديمقراطية أنها تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية وستساهم في انتقال سلس للسلطة.
وحصل ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، على 292 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 صوتا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وهو عدد أصوات يتجاوز العدد اللازم للفوز بمنصب الرئيس.
ويضم المجمع الانتخابي 538 صوتا تمثل جميع الولايات ويحتاج الفوز بالرئاسة لحصول أحد المرشحين على 270 صوتا على الأقل، وهي النسبة التي حققها ترامب في انتخابات الرئاسة التي جرت أمس الأربعاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала