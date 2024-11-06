https://sarabic.ae/20241106/أول-زعيم-عربي-يجري-اتصالا-هاتفيا-بدونالد-ترامب-1094554301.html

أول زعيم عربي يجري اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب

أول زعيم عربي يجري اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب

سبوتنيك عربي

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية. 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T18:30+0000

2024-11-06T18:30+0000

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وحسب وكالة الأنباء السعودية، عبّر الأمير محمد بن سلمان، "عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، متمنيا للشعب الأمريكي الصديق، التقدم والازدهار بقيادته".من جهته، عبّر الرئيس الأمريكي المنتخب عن شكره وتقديره لولي العهد على تهنئته، ومشاعره تجاه الشعب الأمريكي.وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97% من الأصوات في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتا يحتاجها للفوز بالانتخابات".وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20241106/إعلام-يكشف-ما-حدث-في-كييف-بعد-فوز-ترامب-1094550123.html

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