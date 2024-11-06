https://sarabic.ae/20241106/أول-زعيم-عربي-يجري-اتصالا-هاتفيا-بدونالد-ترامب-1094554301.html
أول زعيم عربي يجري اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب
أول زعيم عربي يجري اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب
سبوتنيك عربي
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T18:30+0000
2024-11-06T18:30+0000
2024-11-06T18:30+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
ولي العهد محمد بن سلمان
دونالد ترامب
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094514362_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_ee642bbbd0ff72749cfb4999d3b09cec.jpg
وحسب وكالة الأنباء السعودية، عبّر الأمير محمد بن سلمان، "عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، متمنيا للشعب الأمريكي الصديق، التقدم والازدهار بقيادته".من جهته، عبّر الرئيس الأمريكي المنتخب عن شكره وتقديره لولي العهد على تهنئته، ومشاعره تجاه الشعب الأمريكي.وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97% من الأصوات في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتا يحتاجها للفوز بالانتخابات".وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20241106/إعلام-يكشف-ما-حدث-في-كييف-بعد-فوز-ترامب-1094550123.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094514362_130:0:1859:1297_1920x0_80_0_0_8a3b84d446ea7797e4ab0332aa63a4d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ولي العهد محمد بن سلمان, دونالد ترامب, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ولي العهد محمد بن سلمان, دونالد ترامب, العالم العربي, الأخبار
أول زعيم عربي يجري اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية.
وحسب وكالة
الأنباء السعودية، عبّر الأمير محمد بن سلمان، "عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، متمنيا للشعب الأمريكي الصديق، التقدم والازدهار بقيادته".
من جهته، عبّر الرئيس الأمريكي المنتخب عن شكره وتقديره لولي العهد على تهنئته، ومشاعره تجاه الشعب الأمريكي.
وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب
، اليوم الأربعاء، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.
وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97% من الأصوات في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتا يحتاجها للفوز بالانتخابات".
وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة.