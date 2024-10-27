https://sarabic.ae/20241027/الصين-تتوعد-بإجراءات-مضادة-بعد-صفقة-صواريخ-أمريكية-جديدة-لتايوان-1094200750.html
الصين تتوعد بإجراءات مضادة بعد صفقة صواريخ أمريكية جديدة لتايوان
الصين تتوعد بإجراءات مضادة بعد صفقة صواريخ أمريكية جديدة لتايوان
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين أنها ستتخذ "إجراءات مضادة" للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، بعد أن وجهت انتقادات حادة لصفقة أسلحة أمريكية جديدة قيمتها مليارا دولار مع تايوان. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T06:14+0000
2024-10-27T06:14+0000
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وحسب وكالة الأنباء الصينية، أكدت وزارة الخارجية الصينية مساء السبت، معارضتها بكين الشديدة لهذه الصفقة.وأفاد البيان أن الصين قدمت "احتجاجات رسمية" للولايات المتحدة في هذا الشأن.كما دعت الصين واشنطن إلى وقف فوري لتسليح تايوان ووقف ما وصفته بـ"تحركاتها الخطيرة التي تهدد السلام والاستقرار في مضيق تايوان".يذكر أن الولايات المتحدة تقوم بتزويد تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، بصفقات أسلحة، وهو ما يزيد من حدة التوتر مع بكين.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت يوم الجمعة الماضية، أنها وافقت على صفقة محتملة لتزويد تايوان بأسلحة بقيمة ملياري دولار، تتضمن نظام صواريخ دفاعية متقدمة.يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
https://sarabic.ae/20240713/إعلان-تأهب-وتجارب-صاروخية-مقارنة-بين-القدرات-الصاروخية-للصين-وتايوان-1090760570.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين تتوعد بإجراءات مضادة بعد صفقة صواريخ أمريكية جديدة لتايوان
أعلنت الصين أنها ستتخذ "إجراءات مضادة" للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، بعد أن وجهت انتقادات حادة لصفقة أسلحة أمريكية جديدة قيمتها مليارا دولار مع تايوان.
وحسب وكالة
الأنباء الصينية، أكدت وزارة الخارجية الصينية مساء السبت، معارضتها بكين الشديدة لهذه الصفقة.
وأفاد البيان أن الصين قدمت "احتجاجات رسمية" للولايات المتحدة في هذا الشأن.
كما دعت الصين
واشنطن إلى وقف فوري لتسليح تايوان ووقف ما وصفته بـ"تحركاتها الخطيرة التي تهدد السلام والاستقرار في مضيق تايوان".
وشددت الصين على أنها ستتخذ "إجراءات مضادة صارمة"، متوعدة باتخاذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها.
يذكر أن الولايات المتحدة تقوم بتزويد تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، بصفقات أسلحة، وهو ما يزيد من حدة التوتر مع بكين.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت يوم الجمعة الماضية، أنها وافقت على صفقة محتملة لتزويد تايوان بأسلحة بقيمة ملياري دولار، تتضمن نظام صواريخ دفاعية متقدمة.
يشار إلى أن تايوان
تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.