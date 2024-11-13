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خبير في الشأن الصيني: روسيا والصين تتحدان لمواجهة الخطر الأمريكي المشترك
خبير في الشأن الصيني: روسيا والصين تتحدان لمواجهة الخطر الأمريكي المشترك
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الشؤون الصينية، جاد رعد، أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة تعزز من التنسيق الاستراتيجي بين روسيا والصين، خاصة في مواجهة "الخطر الأمريكي... 13.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف: "المواقف الدولية الأخيرة، وخصوصاً الأزمة الأوكرانية، قد سرعت هذا التعاون بين البلدين".وقال لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس الصيني شي جينغ بينغ كان قد أعلن في أكثر من مناسبة أن "مستقبل البشرية واحد"، وهو المبدأ الذي تحوّل إلى واقع عملي بالنسبة لروسيا التي شهدت تطوراً ملحوظاً في علاقاتها مع بكين، في مواجهة الممارسات الغربية التي تجاوزت كل الأعراف الدبلوماسية والأخلاقية التقليدية".وأضاف أنّ "هذا التعاون المتزايد يأتي في إطار تعزيز التحالف بين موسكو وبكين، خاصة في ظل التصعيد الاقتصادي والسياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة".واعتبر رعد أنّ "تعزيز التحالف بين روسيا والصين في هذا التوقيت هو خطوة ضرورية لتأمين مصالحهما، رغم تصريحات ترامب عن رغبته في إنهاء الحروب، التي سينهيها بحسب مصالحه الاقتصادية خصوصًا أنه رجل أعمال".وحول المواقف الأوروبية، شدد رعد على أنّ "بعض الدول الأوروبية حاولت الحفاظ على موقف متمايز بين الأطراف المختلفة، ولكن بشكل عام، فإن المواقف الرسمية للاتحاد الأوروبي ما زالت تابعة للولايات المتحدة، وهو ما يضع هذه الدول في موقف صعب بالنظر إلى التصعيد المحتمل في العلاقات الاقتصادية والتجارية العالمية، خاصة مع احتمال أن تتخذ الصين قراراً بحظر تصدير بعض مواد الأرض النادرة التي يحتاجها العالم، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي".وفي إطار الحديث عن الاقتصاد العالمي، أكد رعد أنّ "العلاقة بين اليورو والدولار الأمريكي "عميقة جداً"، مشيراً إلى أنّ "أي ضربة قد يتعرض لها الدولار ستنعكس بشكل مباشر على اليورو، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في أوروبا".في ختام حديثه، أكد رعد أنّ "التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي تتطلب تعزيز التحالفات الاستراتيجية بين القوى العالمية الكبرى".وقال: "التعاون بين روسيا والصين ليس مجرد رد فعل على الظروف الحالية، بل هو استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تطرأ على الساحة العالمية".شويغو: العلاقات بين روسيا والصين إحدى ركائز السياسة والأمن العالميينمقاتلات روسية تصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, الصين, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, الصين, روسيا

خبير في الشأن الصيني: روسيا والصين تتحدان لمواجهة الخطر الأمريكي المشترك

11:31 GMT 13.11.2024 (تم التحديث: 11:37 GMT 13.11.2024)
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ بعد مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء وفود دول بريكس في قمة بريكس السادسة عشرة في قازان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ بعد مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء وفود دول بريكس في قمة بريكس السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
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أكد الخبير في الشؤون الصينية، جاد رعد، أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة تعزز من التنسيق الاستراتيجي بين روسيا والصين، خاصة في مواجهة "الخطر الأمريكي المشترك.
وأضاف: "المواقف الدولية الأخيرة، وخصوصاً الأزمة الأوكرانية، قد سرعت هذا التعاون بين البلدين".
وقال لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس الصيني شي جينغ بينغ كان قد أعلن في أكثر من مناسبة أن "مستقبل البشرية واحد"، وهو المبدأ الذي تحوّل إلى واقع عملي بالنسبة لروسيا التي شهدت تطوراً ملحوظاً في علاقاتها مع بكين، في مواجهة الممارسات الغربية التي تجاوزت كل الأعراف الدبلوماسية والأخلاقية التقليدية".

وأوضح رعد أن العلاقة بين روسيا والصين تتسم بمنهجية مشتركة تتناقض تماماً مع المنهجية الأمريكية، وهو ما يجعل البلدين يسيران في اتجاهين مختلفين تماماً عن السياسة الأمريكية في الساحة الدولية".

وأضاف أنّ "هذا التعاون المتزايد يأتي في إطار تعزيز التحالف بين موسكو وبكين، خاصة في ظل التصعيد الاقتصادي والسياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة".

وفي ما يتعلق بالجولة السنوية التاسعة عشرة لقضايا الأمن والاستراتيجية، أكد رعد أنّ "هذه الجولة تأخذ طابعاً خاصاً هذا العام، نظراً للتوقيت الحساس مع فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بولاية ثانية، لا سيّما في ظل حربه الاقتصادية ضدها".

واعتبر رعد أنّ "تعزيز التحالف بين روسيا والصين في هذا التوقيت هو خطوة ضرورية لتأمين مصالحهما، رغم تصريحات ترامب عن رغبته في إنهاء الحروب، التي سينهيها بحسب مصالحه الاقتصادية خصوصًا أنه رجل أعمال".
وحول المواقف الأوروبية، شدد رعد على أنّ "بعض الدول الأوروبية حاولت الحفاظ على موقف متمايز بين الأطراف المختلفة، ولكن بشكل عام، فإن المواقف الرسمية للاتحاد الأوروبي ما زالت تابعة للولايات المتحدة، وهو ما يضع هذه الدول في موقف صعب بالنظر إلى التصعيد المحتمل في العلاقات الاقتصادية والتجارية العالمية، خاصة مع احتمال أن تتخذ الصين قراراً بحظر تصدير بعض مواد الأرض النادرة التي يحتاجها العالم، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي".
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وفي إطار الحديث عن الاقتصاد العالمي، أكد رعد أنّ "العلاقة بين اليورو والدولار الأمريكي "عميقة جداً"، مشيراً إلى أنّ "أي ضربة قد يتعرض لها الدولار ستنعكس بشكل مباشر على اليورو، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في أوروبا".

ووفقا له فإن "حجم السوق الصينية الداخلية يعد أكبر من حجم السوق الأوروبية ككل، وهو ما يجعل من التعاون بين الصين وروسيا قوة اقتصادية هائلة تزداد تأثيراً في الاقتصاد العالمي".

في ختام حديثه، أكد رعد أنّ "التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي تتطلب تعزيز التحالفات الاستراتيجية بين القوى العالمية الكبرى".
وقال: "التعاون بين روسيا والصين ليس مجرد رد فعل على الظروف الحالية، بل هو استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تطرأ على الساحة العالمية".
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