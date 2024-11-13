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خبير في الشأن الصيني: روسيا والصين تتحدان لمواجهة الخطر الأمريكي المشترك

خبير في الشأن الصيني: روسيا والصين تتحدان لمواجهة الخطر الأمريكي المشترك

سبوتنيك عربي

أكد الخبير في الشؤون الصينية، جاد رعد، أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة تعزز من التنسيق الاستراتيجي بين روسيا والصين، خاصة في مواجهة "الخطر الأمريكي... 13.11.2024, سبوتنيك عربي

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وأضاف: "المواقف الدولية الأخيرة، وخصوصاً الأزمة الأوكرانية، قد سرعت هذا التعاون بين البلدين".وقال لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس الصيني شي جينغ بينغ كان قد أعلن في أكثر من مناسبة أن "مستقبل البشرية واحد"، وهو المبدأ الذي تحوّل إلى واقع عملي بالنسبة لروسيا التي شهدت تطوراً ملحوظاً في علاقاتها مع بكين، في مواجهة الممارسات الغربية التي تجاوزت كل الأعراف الدبلوماسية والأخلاقية التقليدية".وأضاف أنّ "هذا التعاون المتزايد يأتي في إطار تعزيز التحالف بين موسكو وبكين، خاصة في ظل التصعيد الاقتصادي والسياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة".واعتبر رعد أنّ "تعزيز التحالف بين روسيا والصين في هذا التوقيت هو خطوة ضرورية لتأمين مصالحهما، رغم تصريحات ترامب عن رغبته في إنهاء الحروب، التي سينهيها بحسب مصالحه الاقتصادية خصوصًا أنه رجل أعمال".وحول المواقف الأوروبية، شدد رعد على أنّ "بعض الدول الأوروبية حاولت الحفاظ على موقف متمايز بين الأطراف المختلفة، ولكن بشكل عام، فإن المواقف الرسمية للاتحاد الأوروبي ما زالت تابعة للولايات المتحدة، وهو ما يضع هذه الدول في موقف صعب بالنظر إلى التصعيد المحتمل في العلاقات الاقتصادية والتجارية العالمية، خاصة مع احتمال أن تتخذ الصين قراراً بحظر تصدير بعض مواد الأرض النادرة التي يحتاجها العالم، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي".وفي إطار الحديث عن الاقتصاد العالمي، أكد رعد أنّ "العلاقة بين اليورو والدولار الأمريكي "عميقة جداً"، مشيراً إلى أنّ "أي ضربة قد يتعرض لها الدولار ستنعكس بشكل مباشر على اليورو، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في أوروبا".في ختام حديثه، أكد رعد أنّ "التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي تتطلب تعزيز التحالفات الاستراتيجية بين القوى العالمية الكبرى".وقال: "التعاون بين روسيا والصين ليس مجرد رد فعل على الظروف الحالية، بل هو استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تطرأ على الساحة العالمية".شويغو: العلاقات بين روسيا والصين إحدى ركائز السياسة والأمن العالميينمقاتلات روسية تصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"

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