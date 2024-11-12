https://sarabic.ae/20241112/وزير-الخارجية-الصيني-علاقاتنا-مع-روسيا-صمدت-أمام-التغيرات-الدولية-وحافظت-على-ديناميكية-تنمية-مستقرة-1094702988.html

وزير الخارجية الصيني: علاقاتنا مع روسيا صمدت أمام التغيرات الدولية وحافظت على ديناميكية تنمية مستقرة

وزير الخارجية الصيني: علاقاتنا مع روسيا صمدت أمام التغيرات الدولية وحافظت على ديناميكية تنمية مستقرة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في المشاورات الأمنية الاستراتيجية مع أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين روسيا والصين صمدت... 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T05:47+0000

2024-11-12T05:47+0000

2024-11-12T05:47+0000

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وقال وانغ يي: "في ظل القيادة القوية للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صمدت الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا في العصر الجديد أمام اختبار التغيرات الدولية وحافظت على ديناميكية تنمية صحية ومستقرة".وتابع: "روسيا والصين تدعمان بعضهما بعضا بقوة في القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية لكل جانب، وتعملان باستمرار على تعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات، وإنشاء نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى المتجاورة"."قال وانغ يي: "يصادف هذا العام الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا. التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثلاث مرات هذا العام وتوصلا إلى مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية".وأضاف وانغ يي: "نحن على استعداد للعمل مع الرفيق شويغو وغيره من الزملاء الروس، مسترشدين بالتوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين، لتعزيز تنسيقنا بشأن القضايا الاستراتيجية والعامة التي تؤثر على المصالح الأمنية والتنموية لكلا الجانبين، وزيادة مستوى التعاون بشكل مستمر، والثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الجانبين وإثراء محتوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين بشكل مستمر".التقى أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي للمرة الثانية منذ بداية العام. ووصل شويغو إلى بكين، يوم أمس، للقاء المسؤولين الصينيين وإجراء محادثات معهم.ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي أن سكرتير المجلس سيرغي شويغو سيزور جمهورية الصين الشعبية في رحلة عمل في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ويعقد اجتماعات مع القيادة السياسية العليا في البلاد.بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إجراء مباحثات حول قضايا الأمن العام والعدالة والقانون والنظام مع تشن ون تشينغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس اللجنة السياسية والقانونية للجنة المركزية.مقاتلات روسية تصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"روسيا والصين تمتلكان أضخم أسلحة برية في العالمروسيا والصين تجريان دوريات مشتركة لسفن خفر السواحل في المحيط الهادئ بيلاؤوسوف: الجيشان الروسي والصيني لديهما وجهة نظر موحدة حول قضايا العالم

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