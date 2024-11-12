وزير الخارجية الصيني: علاقاتنا مع روسيا صمدت أمام التغيرات الدولية وحافظت على ديناميكية تنمية مستقرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
13:07 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
13:16 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو أحرق كل مراكب العودة في حرب تختلف عن كل سابقاتها
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241112/وزير-الخارجية-الصيني-علاقاتنا-مع-روسيا-صمدت-أمام-التغيرات-الدولية-وحافظت-على-ديناميكية-تنمية-مستقرة-1094702988.html
وزير الخارجية الصيني: علاقاتنا مع روسيا صمدت أمام التغيرات الدولية وحافظت على ديناميكية تنمية مستقرة
وزير الخارجية الصيني: علاقاتنا مع روسيا صمدت أمام التغيرات الدولية وحافظت على ديناميكية تنمية مستقرة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في المشاورات الأمنية الاستراتيجية مع أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين روسيا والصين صمدت... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T05:47+0000
2024-11-12T05:47+0000
روسيا
الصين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104208/30/1042083055_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e9cd63dedd3f875400676e5411968582.jpg
وقال وانغ يي: "في ظل القيادة القوية للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صمدت الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا في العصر الجديد أمام اختبار التغيرات الدولية وحافظت على ديناميكية تنمية صحية ومستقرة".وتابع: "روسيا والصين تدعمان بعضهما بعضا بقوة في القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية لكل جانب، وتعملان باستمرار على تعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات، وإنشاء نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى المتجاورة"."قال وانغ يي: "يصادف هذا العام الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا. التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثلاث مرات هذا العام وتوصلا إلى مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية".وأضاف وانغ يي: "نحن على استعداد للعمل مع الرفيق شويغو وغيره من الزملاء الروس، مسترشدين بالتوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين، لتعزيز تنسيقنا بشأن القضايا الاستراتيجية والعامة التي تؤثر على المصالح الأمنية والتنموية لكلا الجانبين، وزيادة مستوى التعاون بشكل مستمر، والثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الجانبين وإثراء محتوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين بشكل مستمر".التقى أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي للمرة الثانية منذ بداية العام. ووصل شويغو إلى بكين، يوم أمس، للقاء المسؤولين الصينيين وإجراء محادثات معهم.ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي أن سكرتير المجلس سيرغي شويغو سيزور جمهورية الصين الشعبية في رحلة عمل في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ويعقد اجتماعات مع القيادة السياسية العليا في البلاد.بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إجراء مباحثات حول قضايا الأمن العام والعدالة والقانون والنظام مع تشن ون تشينغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس اللجنة السياسية والقانونية للجنة المركزية.مقاتلات روسية تصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"روسيا والصين تمتلكان أضخم أسلحة برية في العالمروسيا والصين تجريان دوريات مشتركة لسفن خفر السواحل في المحيط الهادئ بيلاؤوسوف: الجيشان الروسي والصيني لديهما وجهة نظر موحدة حول قضايا العالم
https://sarabic.ae/20241023/روسيا-تعتبر-المبادرة-الصينية-البرازيلية-بشأن-أوكرانيا-مفيدة-1094058109.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104208/30/1042083055_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_25d998870cf9e2e23b6772c67a209739.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, العالم
روسيا, الصين, العالم

وزير الخارجية الصيني: علاقاتنا مع روسيا صمدت أمام التغيرات الدولية وحافظت على ديناميكية تنمية مستقرة

05:47 GMT 12.11.2024
© Sputnik . Aleksey Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصور لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مساء احتفالي في مسرح "بولشوي تياتر" (المسرح الكبير)، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء العلاقات بين روسيا والصين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019
 لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مساء احتفالي في مسرح بولشوي تياتر (المسرح الكبير)، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء العلاقات بين روسيا والصين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© Sputnik . Aleksey Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في المشاورات الأمنية الاستراتيجية مع أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين روسيا والصين صمدت أمام اختبارات التغيرات الدولية وحافظت على ديناميكيات التنمية المستقرة.
وقال وانغ يي: "في ظل القيادة القوية للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صمدت الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا في العصر الجديد أمام اختبار التغيرات الدولية وحافظت على ديناميكية تنمية صحية ومستقرة".

وأشار إلى أن "الجانبين يلتزمان بمبادئ حسن الجوار المستمر والصداقة والتفاعل الاستراتيجي الشامل والتعاون متبادل المنفعة".

وتابع: "روسيا والصين تدعمان بعضهما بعضا بقوة في القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية لكل جانب، وتعملان باستمرار على تعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات، وإنشاء نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى المتجاورة".

وأكد أن روسيا والصين "قدمتا أيضًا مساهمات مهمة لتعزيز الوحدة والتعاون بين دول الجنوب العالمي".

"قال وانغ يي: "يصادف هذا العام الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا. التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثلاث مرات هذا العام وتوصلا إلى مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية".

ووفقا له، فإن آلية التشاور حول قضايا الأمن الاستراتيجي بين الصين وروسيا تعد منصة تواصل مهمة للبلدين، وهو ما يخدم دبلوماسية رئيسي الدولتين.

وأضاف وانغ يي: "نحن على استعداد للعمل مع الرفيق شويغو وغيره من الزملاء الروس، مسترشدين بالتوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين، لتعزيز تنسيقنا بشأن القضايا الاستراتيجية والعامة التي تؤثر على المصالح الأمنية والتنموية لكلا الجانبين، وزيادة مستوى التعاون بشكل مستمر، والثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الجانبين وإثراء محتوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين بشكل مستمر".
التقى أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي للمرة الثانية منذ بداية العام. ووصل شويغو إلى بكين، يوم أمس، للقاء المسؤولين الصينيين وإجراء محادثات معهم.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
روسيا تعتبر المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا مفيدة
23 أكتوبر, 07:38 GMT
ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي أن سكرتير المجلس سيرغي شويغو سيزور جمهورية الصين الشعبية في رحلة عمل في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ويعقد اجتماعات مع القيادة السياسية العليا في البلاد.

وأضافت: "سيجري مشاورات حول قضايا الأمن الاستراتيجي مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب وزير الخارجية وانغ يي، حيث من المقرر مناقشة المشاكل الحالية للأمن الدولي والإقليمي فضلا عن مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي".

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إجراء مباحثات حول قضايا الأمن العام والعدالة والقانون والنظام مع تشن ون تشينغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس اللجنة السياسية والقانونية للجنة المركزية.
مقاتلات روسية تصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"
روسيا والصين تمتلكان أضخم أسلحة برية في العالم
روسيا والصين تجريان دوريات مشتركة لسفن خفر السواحل في المحيط الهادئ
بيلاؤوسوف: الجيشان الروسي والصيني لديهما وجهة نظر موحدة حول قضايا العالم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия израильского авиаудара в Тире, Ливан - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:46 GMTРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:04 GMTСамоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала