وزير الخارجية الصيني: علاقاتنا مع روسيا صمدت أمام التغيرات الدولية وحافظت على ديناميكية تنمية مستقرة
© Sputnik . Aleksey Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصور لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مساء احتفالي في مسرح "بولشوي تياتر" (المسرح الكبير)، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء العلاقات بين روسيا والصين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019
© Sputnik . Aleksey Druzhinin/
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أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في المشاورات الأمنية الاستراتيجية مع أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين روسيا والصين صمدت أمام اختبارات التغيرات الدولية وحافظت على ديناميكيات التنمية المستقرة.
وقال وانغ يي: "في ظل القيادة القوية للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صمدت الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا في العصر الجديد أمام اختبار التغيرات الدولية وحافظت على ديناميكية تنمية صحية ومستقرة".
وأشار إلى أن "الجانبين يلتزمان بمبادئ حسن الجوار المستمر والصداقة والتفاعل الاستراتيجي الشامل والتعاون متبادل المنفعة".
وتابع: "روسيا والصين تدعمان بعضهما بعضا بقوة في القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية لكل جانب، وتعملان باستمرار على تعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات، وإنشاء نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى المتجاورة".
وأكد أن روسيا والصين "قدمتا أيضًا مساهمات مهمة لتعزيز الوحدة والتعاون بين دول الجنوب العالمي".
"قال وانغ يي: "يصادف هذا العام الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا. التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثلاث مرات هذا العام وتوصلا إلى مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية".
ووفقا له، فإن آلية التشاور حول قضايا الأمن الاستراتيجي بين الصين وروسيا تعد منصة تواصل مهمة للبلدين، وهو ما يخدم دبلوماسية رئيسي الدولتين.
وأضاف وانغ يي: "نحن على استعداد للعمل مع الرفيق شويغو وغيره من الزملاء الروس، مسترشدين بالتوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين، لتعزيز تنسيقنا بشأن القضايا الاستراتيجية والعامة التي تؤثر على المصالح الأمنية والتنموية لكلا الجانبين، وزيادة مستوى التعاون بشكل مستمر، والثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الجانبين وإثراء محتوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين بشكل مستمر".
التقى أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي للمرة الثانية منذ بداية العام. ووصل شويغو إلى بكين، يوم أمس، للقاء المسؤولين الصينيين وإجراء محادثات معهم.
23 أكتوبر, 07:38 GMT
ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي أن سكرتير المجلس سيرغي شويغو سيزور جمهورية الصين الشعبية في رحلة عمل في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ويعقد اجتماعات مع القيادة السياسية العليا في البلاد.
وأضافت: "سيجري مشاورات حول قضايا الأمن الاستراتيجي مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب وزير الخارجية وانغ يي، حيث من المقرر مناقشة المشاكل الحالية للأمن الدولي والإقليمي فضلا عن مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي".
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إجراء مباحثات حول قضايا الأمن العام والعدالة والقانون والنظام مع تشن ون تشينغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس اللجنة السياسية والقانونية للجنة المركزية.