https://sarabic.ae/20241015/بيلاؤوسوف-الجيشان-الروسي-والصيني-لديهما-وجهة-نظر-موحدة-حول-قضايا-العالم-1093763596.html

بيلاؤوسوف: الجيشان الروسي والصيني لديهما وجهة نظر موحدة حول قضايا العالم

بيلاؤوسوف: الجيشان الروسي والصيني لديهما وجهة نظر موحدة حول قضايا العالم

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، أن... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T07:49+0000

2024-10-15T07:49+0000

2024-10-15T07:49+0000

الصين

روسيا

العالم

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وقال بيلاؤوسوف: "أمس (الاثنين)، أجرينا محادثات مفيدة للغاية مع وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية، ونرى أنه لدينا وجهات نظر مشتركة وتقييمًا مشتركًا للوضع وفهمًا مشتركًا لما يجب علينا القيام به معًا".وأعرب عن ثقته في أن "اليوم ينتظرنا عمل مثمر واتخاذ قرارات مهمة وهادفة".وأشار إلى أن روسيا والصين تحتفلان هذا العام بالذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، وفي العام المقبل، الذكرى الثمانين للنصر المشترك على الفاشية الألمانية، وأردف قائلا: "لدينا تاريخ مشترك ومسار طويل مشترك، ونحن ننظر إلى المستقبل بثقة".وأعرب الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في بكين، عن أمله في توسيع العلاقات العسكرية مع روسيا.وأعرب المسؤول العسكري الصيني عن أمله في أن تتمكن بكين وموسكو من "حماية سيادة وأمن ومصالح التنمية في بلديهما، والعمل معًا للحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين والإقليميين".ووصل بيلاؤوسوف إلى بكين، يوم أمس الاثنين، في زيارة رسمية. وفي اليوم الأول، وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال الشعب في ميدان "تيانانمن"، وأجرى محادثات مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون.بيلاؤوسوف يصف التعاون مع الصين بأنه عامل مهم في الحفاظ على الاستقرارروسيا والصين تمتلكان أضخم قوة مدفعية ودبابات وراجمات صواريخ في العالم

https://sarabic.ae/20241014/وزير-الدفاع-الصيني-الجيشان-الروسي-والصيني-حافظا-على-الاستقرار-العالمي-1093740063.html

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