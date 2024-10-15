بيلاؤوسوف: الجيشان الروسي والصيني لديهما وجهة نظر موحدة حول قضايا العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241015/بيلاؤوسوف-الجيشان-الروسي-والصيني-لديهما-وجهة-نظر-موحدة-حول-قضايا-العالم-1093763596.html
بيلاؤوسوف: الجيشان الروسي والصيني لديهما وجهة نظر موحدة حول قضايا العالم
بيلاؤوسوف: الجيشان الروسي والصيني لديهما وجهة نظر موحدة حول قضايا العالم
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، أن... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T07:49+0000
2024-10-15T07:49+0000
الصين
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093763358_0:149:2860:1758_1920x0_80_0_0_2dc0e874a4b38439a37f8aae7dcd97ca.jpg
وقال بيلاؤوسوف: "أمس (الاثنين)، أجرينا محادثات مفيدة للغاية مع وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية، ونرى أنه لدينا وجهات نظر مشتركة وتقييمًا مشتركًا للوضع وفهمًا مشتركًا لما يجب علينا القيام به معًا".وأعرب عن ثقته في أن "اليوم ينتظرنا عمل مثمر واتخاذ قرارات مهمة وهادفة".وأشار إلى أن روسيا والصين تحتفلان هذا العام بالذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، وفي العام المقبل، الذكرى الثمانين للنصر المشترك على الفاشية الألمانية، وأردف قائلا: "لدينا تاريخ مشترك ومسار طويل مشترك، ونحن ننظر إلى المستقبل بثقة".وأعرب الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في بكين، عن أمله في توسيع العلاقات العسكرية مع روسيا.وأعرب المسؤول العسكري الصيني عن أمله في أن تتمكن بكين وموسكو من "حماية سيادة وأمن ومصالح التنمية في بلديهما، والعمل معًا للحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين والإقليميين".ووصل بيلاؤوسوف إلى بكين، يوم أمس الاثنين، في زيارة رسمية. وفي اليوم الأول، وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال الشعب في ميدان "تيانانمن"، وأجرى محادثات مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون.بيلاؤوسوف يصف التعاون مع الصين بأنه عامل مهم في الحفاظ على الاستقرارروسيا والصين تمتلكان أضخم قوة مدفعية ودبابات وراجمات صواريخ في العالم
https://sarabic.ae/20241014/وزير-الدفاع-الصيني-الجيشان-الروسي-والصيني-حافظا-على-الاستقرار-العالمي-1093740063.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093763358_160:0:2701:1906_1920x0_80_0_0_a96f3d49e0a7cf4b05c3adf259e48636.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, روسيا, العالم
الصين, روسيا, العالم

بيلاؤوسوف: الجيشان الروسي والصيني لديهما وجهة نظر موحدة حول قضايا العالم

07:49 GMT 15.10.2024
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف في الصين
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Министерство обороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، أن الإداراتين العسكريتين الروسية والصينية، متفقتان على تقييماتهما للتطورات العالمية ولديهما فهم مشترك لما يجب القيام به في الوضع الحالي.
وقال بيلاؤوسوف: "أمس (الاثنين)، أجرينا محادثات مفيدة للغاية مع وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية، ونرى أنه لدينا وجهات نظر مشتركة وتقييمًا مشتركًا للوضع وفهمًا مشتركًا لما يجب علينا القيام به معًا".

وأوضح وزير الدفاع الروسي أنه بفضل جهود قادة البلدين، الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمكنت روسيا والصين من بناء شراكة استراتيجية"، وأن "مهمتنا هي تعزيزها وتطويرها".

وأعرب عن ثقته في أن "اليوم ينتظرنا عمل مثمر واتخاذ قرارات مهمة وهادفة".
وأشار إلى أن روسيا والصين تحتفلان هذا العام بالذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، وفي العام المقبل، الذكرى الثمانين للنصر المشترك على الفاشية الألمانية، وأردف قائلا: "لدينا تاريخ مشترك ومسار طويل مشترك، ونحن ننظر إلى المستقبل بثقة".
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف يصل إلى العاصمة الصينية بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
وزير الدفاع الصيني: الجيشان الروسي والصيني حافظا على الاستقرار العالمي
أمس, 12:31 GMT
وأعرب الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في بكين، عن أمله في توسيع العلاقات العسكرية مع روسيا.

ونقلت وزارة الدفاع الصينية عن تشانغ يوشيا، قوله: "نأمل أن يبذل الطرفان جهودًا مشتركة لتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها رئيسا الدولتين، والحفاظ على اتصالات وثيقة على مستوى عالٍ، وتعميق وتوسيع العلاقات بين جيشي البلدين".

وأعرب المسؤول العسكري الصيني عن أمله في أن تتمكن بكين وموسكو من "حماية سيادة وأمن ومصالح التنمية في بلديهما، والعمل معًا للحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين والإقليميين".
ووصل بيلاؤوسوف إلى بكين، يوم أمس الاثنين، في زيارة رسمية. وفي اليوم الأول، وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال الشعب في ميدان "تيانانمن"، وأجرى محادثات مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون.
بيلاؤوسوف يصف التعاون مع الصين بأنه عامل مهم في الحفاظ على الاستقرار
روسيا والصين تمتلكان أضخم قوة مدفعية ودبابات وراجمات صواريخ في العالم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала