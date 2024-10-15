https://sarabic.ae/20241015/بيلاؤوسوف-الجيشان-الروسي-والصيني-لديهما-وجهة-نظر-موحدة-حول-قضايا-العالم-1093763596.html
بيلاؤوسوف: الجيشان الروسي والصيني لديهما وجهة نظر موحدة حول قضايا العالم
بيلاؤوسوف: الجيشان الروسي والصيني لديهما وجهة نظر موحدة حول قضايا العالم
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، أن... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T07:49+0000
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وقال بيلاؤوسوف: "أمس (الاثنين)، أجرينا محادثات مفيدة للغاية مع وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية، ونرى أنه لدينا وجهات نظر مشتركة وتقييمًا مشتركًا للوضع وفهمًا مشتركًا لما يجب علينا القيام به معًا".وأعرب عن ثقته في أن "اليوم ينتظرنا عمل مثمر واتخاذ قرارات مهمة وهادفة".وأشار إلى أن روسيا والصين تحتفلان هذا العام بالذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، وفي العام المقبل، الذكرى الثمانين للنصر المشترك على الفاشية الألمانية، وأردف قائلا: "لدينا تاريخ مشترك ومسار طويل مشترك، ونحن ننظر إلى المستقبل بثقة".وأعرب الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في بكين، عن أمله في توسيع العلاقات العسكرية مع روسيا.وأعرب المسؤول العسكري الصيني عن أمله في أن تتمكن بكين وموسكو من "حماية سيادة وأمن ومصالح التنمية في بلديهما، والعمل معًا للحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين والإقليميين".ووصل بيلاؤوسوف إلى بكين، يوم أمس الاثنين، في زيارة رسمية. وفي اليوم الأول، وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال الشعب في ميدان "تيانانمن"، وأجرى محادثات مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون.بيلاؤوسوف يصف التعاون مع الصين بأنه عامل مهم في الحفاظ على الاستقرارروسيا والصين تمتلكان أضخم قوة مدفعية ودبابات وراجمات صواريخ في العالم
https://sarabic.ae/20241014/وزير-الدفاع-الصيني-الجيشان-الروسي-والصيني-حافظا-على-الاستقرار-العالمي-1093740063.html
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الصين, روسيا, العالم
بيلاؤوسوف: الجيشان الروسي والصيني لديهما وجهة نظر موحدة حول قضايا العالم
أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، أن الإداراتين العسكريتين الروسية والصينية، متفقتان على تقييماتهما للتطورات العالمية ولديهما فهم مشترك لما يجب القيام به في الوضع الحالي.
وقال بيلاؤوسوف: "أمس (الاثنين)، أجرينا محادثات مفيدة للغاية مع وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية، ونرى أنه لدينا وجهات نظر مشتركة وتقييمًا مشتركًا للوضع وفهمًا مشتركًا لما يجب علينا القيام به معًا".
وأوضح وزير الدفاع الروسي أنه بفضل جهود قادة البلدين، الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمكنت روسيا والصين من بناء شراكة استراتيجية"، وأن "مهمتنا هي تعزيزها وتطويرها".
وأعرب عن ثقته في أن "اليوم ينتظرنا عمل مثمر واتخاذ قرارات مهمة وهادفة".
وأشار إلى أن روسيا والصين تحتفلان هذا العام بالذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، وفي العام المقبل، الذكرى الثمانين للنصر المشترك على الفاشية الألمانية، وأردف قائلا: "لدينا تاريخ مشترك ومسار طويل مشترك، ونحن ننظر إلى المستقبل بثقة".
وأعرب الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في بكين، عن أمله في توسيع العلاقات العسكرية مع روسيا.
ونقلت وزارة الدفاع الصينية عن تشانغ يوشيا، قوله: "نأمل أن يبذل الطرفان جهودًا مشتركة لتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها رئيسا الدولتين، والحفاظ على اتصالات وثيقة على مستوى عالٍ، وتعميق وتوسيع العلاقات بين جيشي البلدين".
وأعرب المسؤول العسكري الصيني عن أمله في أن تتمكن بكين وموسكو من "حماية سيادة وأمن ومصالح التنمية في بلديهما، والعمل معًا للحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين والإقليميين".
ووصل بيلاؤوسوف إلى بكين، يوم أمس الاثنين، في زيارة رسمية. وفي اليوم الأول، وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال الشعب في ميدان "تيانانمن"، وأجرى محادثات مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون.