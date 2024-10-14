https://sarabic.ae/20241014/بيلاؤوسوف-يصف-التعاون-مع-الصين-بأنه-عامل-مهم-في-الحفاظ-على-الاستقرار-1093751847.html

بيلاؤوسوف يصف التعاون مع الصين بأنه عامل مهم في الحفاظ على الاستقرار

بيلاؤوسوف يصف التعاون مع الصين بأنه عامل مهم في الحفاظ على الاستقرار

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الاثنين، أن التعاون بين روسيا والصين في المجال العسكري عامل مهم في الحفاظ على الاستقرار العالمي والإقليمي. 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T16:52+0000

2024-10-14T16:52+0000

2024-10-14T16:52+0000

روسيا

الصين

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وقال بيلاؤوسوف: "يعد التعاون العسكري الروسي الصيني عنصرًا مهمًا في زيادة القدرة الدفاعية والحفاظ على الاستقرار العالمي والإقليمي".وأضاف: "نقوم بانتظام بإجراء تدريبات تشغيلية وقتالية مشتركة في البر والبحر والجو، ونمارس بنجاح المهام التدريبية القتالية، بما في ذلك المهام ذات المستوى الأكثر تعقيد".وتابع وزير الدفاع الروسي: "أنا واثق من أن محادثات اليوم ستعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية في قطاع الدفاع".وتابع بيلاؤوسوف: "الاتصالات الموثوقة بين قادة البلدين تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية، ونحن مصممون على تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى".وأشار بيلاؤوسوف إلى أن "شعوبنا ستحتفل في العام المقبل بالذكرى الثمانين للانتصار على الفاشية الألمانية والنزعة العسكرية اليابانية".وقال بهذا التصريح خلال المحادثات مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون في إطار زيارته الرسمية للصين.وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الصيني دونغ جون، خلال محادثاته مع نظيره الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أنه يتعين على جيشي الصين وروسيا، تعميق التعاون الاستراتيجي والحفاظ بشكل مشترك على الاستقرار العالمي.ووصل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف إلى بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يجري خلال الزيارة سلسلة من المحادثات مع القيادة العسكرية والسياسية في البلاد.

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