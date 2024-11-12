https://sarabic.ae/20241112/شويغو-العلاقات-بين-روسيا-والصين-إحدى-ركائز-السياسة-والأمن-العالميين-1094704893.html
شويغو: العلاقات بين روسيا والصين إحدى ركائز السياسة والأمن العالميين
شويغو: العلاقات بين روسيا والصين إحدى ركائز السياسة والأمن العالميين
سبوتنيك عربي
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات الثنائية بين روسيا والصين إحدى ركائز السياسة والأمن العالميين وأحد عوامل الاستقرار... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
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2024-11-12T07:32+0000
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وقال شويغو خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين: "بادئ ذي بدء، أود أن أهنئكم وأهنئ الشعب الصيني الصديق بمناسبة الذكرى السنوية التي يتم الاحتفال بها هذا العام: الذكرى الخامسة والسبعون لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. على مدى ثلاثة أرباع قرن، حققت الصين نجاحا باهراً، وأصبحت علاقاتنا الثنائية أحد العناصر الأساسية في السياسة والأمن العالميين، وعامل الاستقرار الرئيسي في الشؤون الدولية".وأشار إلى أن اليوم هو الجولة التاسعة عشرة من المشاورات الروسية الصينية حول الأمن الاستراتيجي.وتابع شويغو: "أعرب الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، في محادثة مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في 22 أكتوبر في قازان، عن ثقته في أن التعاون بهذا الشكل سيقدم مساهمة مهمة في تطوير العلاقات الروسية الصينية".وأشار إلى أن العلاقات الروسية الصينية مبنية على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فضلا عن الدعم في القضايا الأساسية لكلا الجانبين.وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي: "اليوم، وصلت العلاقات الروسية الصينية - علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي - إلى مستوى عالٍ غير مسبوق في تاريخهما بأكمله. لدى روسيا والصين مناهج متناغمة بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية".وأشار إلى أنه يتوقع مواصلة حوار العمل المثمر حول مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي بطريقة بناءة وأقصى قدر من الثقة.وقال شويغو: "نحن على استعداد لمواصلة بذل الجهود معكم لتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الرئيس الروسي بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، في أعقاب المفاوضات بين رؤساء دولنا في موسكو آذار/مارس 2023، وفي بكين في أيار/ مايو من هذا العام، وكذلك على هامش قمتي منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا وبريكس في قازان".التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي للمرة الثانية منذ بداية العام. ووصل شويغو إلى بكين، يوم أمس، للقاء المسؤولين الصينيين وإجراء محادثات معهم.ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي أن سكرتير المجلس سيرغي شويغو سيزور جمهورية الصين الشعبية في رحلة عمل في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ويعقد اجتماعات مع القيادة السياسية العليا في البلاد.بيلاؤوسوف: الجيشان الروسي والصيني لديهما وجهة نظر موحدة حول قضايا العالمروسيا والصين تمتلكان أضخم أسلحة برية في العالمروسيا والصين تجريان دوريات مشتركة لسفن خفر السواحل في المحيط الهادئ
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روسيا, الصين, العالم
شويغو: العلاقات بين روسيا والصين إحدى ركائز السياسة والأمن العالميين
07:32 GMT 12.11.2024 (تم التحديث: 07:33 GMT 12.11.2024)
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات الثنائية بين روسيا والصين إحدى ركائز السياسة والأمن العالميين وأحد عوامل الاستقرار العالمي.
وقال شويغو خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين: "بادئ ذي بدء، أود أن أهنئكم وأهنئ الشعب الصيني الصديق بمناسبة الذكرى السنوية التي يتم الاحتفال بها هذا العام: الذكرى الخامسة والسبعون لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. على مدى ثلاثة أرباع قرن، حققت الصين نجاحا باهراً، وأصبحت علاقاتنا الثنائية أحد العناصر الأساسية في السياسة والأمن العالميين، وعامل الاستقرار الرئيسي في الشؤون الدولية".
وأضاف: "يسعدني أن أعقد اجتماعنا، الثاني بالفعل، هذا العام، وأنا ممتن لكم على الترحيب الحار الذي قدمتموه للوفد الروسي على الأراضي الصينية المضيافة".
وأشار إلى أن اليوم هو الجولة التاسعة عشرة من المشاورات الروسية الصينية حول الأمن الاستراتيجي.
وتابع شويغو: "أعرب الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، في محادثة مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في 22 أكتوبر في قازان، عن ثقته في أن التعاون بهذا الشكل سيقدم مساهمة مهمة في تطوير العلاقات الروسية الصينية".
وقال: "تمثل الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي نموذجًا للتعاون بين القوتين في العالم الحديث. ورغم أن العلاقات بين بلدينا ليست تحالفاً عسكرياً سياسياً مماثلاً لتلك التي تشكلت خلال الحرب الباردة، فإن العلاقات بين بلدينا تتجاوز هذا الشكل من أشكال العلاقات بين الدول".
وأشار إلى أن العلاقات الروسية الصينية مبنية على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فضلا عن الدعم في القضايا الأساسية لكلا الجانبين.
وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي: "اليوم، وصلت العلاقات الروسية الصينية - علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي - إلى مستوى عالٍ غير مسبوق في تاريخهما بأكمله. لدى روسيا والصين مناهج متناغمة بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية".
وتابع: "نحن ممتنون لأصدقائنا الصينيين لدعمهم المستمر للرئاسة الروسية لمجموعة "بريكس"، وبالطبع لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروسيا للمشاركة في القمة".
وأشار إلى أنه يتوقع مواصلة حوار العمل المثمر حول مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي بطريقة بناءة وأقصى قدر من الثقة.
وقال شويغو: "نحن على استعداد لمواصلة بذل الجهود معكم لتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الرئيس الروسي بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، في أعقاب المفاوضات بين رؤساء دولنا في موسكو آذار/مارس 2023، وفي بكين في أيار/ مايو من هذا العام، وكذلك على هامش قمتي منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا وبريكس في قازان".
وتابع: "وفي هذا الصدد ،أرى أن المهمة الأكثر أهمية هي مواجهة سياسة "الاحتواء المزدوج" لروسيا والصين التي تنتهجها الولايات المتحدة وتوابعها. ومواصلة بناء تنسيق السياسة الخارجية، بما في ذلك بناء هيكل أوراسي للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة".
التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي للمرة الثانية منذ بداية العام. ووصل شويغو إلى بكين، يوم أمس، للقاء المسؤولين الصينيين وإجراء محادثات معهم.
ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي أن سكرتير المجلس سيرغي شويغو سيزور جمهورية الصين الشعبية في رحلة عمل في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ويعقد اجتماعات مع القيادة السياسية العليا في البلاد.