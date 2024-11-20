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https://sarabic.ae/20241120/إعلام-الصين-ترفض-لقاء-وزير-دفاعها-مع-نظيره-الأمريكي-1094991954.html
إعلام: الصين ترفض لقاء وزير دفاعها مع نظيره الأمريكي
إعلام: الصين ترفض لقاء وزير دفاعها مع نظيره الأمريكي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، رفض اللقاء بنظيره الأمريكي بسبب توريدات الأسلحة إلى تايوان. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T09:23+0000
2024-11-20T09:23+0000
العالم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت شبكة "سي إن إن"، أن أوستن كان يخطط للقاء بنظيره الصيني جون، على هامش اجتماع وزراء دفاع رابطة دول "آسيان بلس" في لاوس، في إطار مساعي واشنطن المستمر للحفاظ على خطوط الاتصال مع بكين، لكن الصين لم تقبل العرض.بكين لا تعترف بسيادة تايوان وتعتبرها جزءاً من أراضيها، وتطالب باحترام "سياسة الصين الواحدة" على مستوى العالم. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تتبنى هذا المبدأ رسمياً، إلا أن واشنطن لا تكتفي بالتواصل مع تابوان بشكل نشط فحسب، بل وتقدم لها مساعدات عسكرية بشكل منتظم.وقد أصبح الوضع حول تايوان أكثر حدة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، للجزيرة في أوائل أغسطس/آب 2022. وقد أدانت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، هذه الزيارة، معتبرة هذه الخطوة دعمًا من واشنطن للنزعة الانفصالية التايوانية، ما دفعها إلى إجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.الرئيس الصيني لبايدن: علاقاتنا ثابتة رغم فوز ترامبالدفاع التايوانية: سفن حربية صينية تبحر باتجاه مضيق حساس
https://sarabic.ae/20241027/الصين-تتوعد-بإجراءات-مضادة-بعد-صفقة-صواريخ-أمريكية-جديدة-لتايوان-1094200750.html
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: الصين ترفض لقاء وزير دفاعها مع نظيره الأمريكي

09:23 GMT 20.11.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، رفض اللقاء بنظيره الأمريكي بسبب توريدات الأسلحة إلى تايوان.
وأفادت شبكة "سي إن إن"، أن أوستن كان يخطط للقاء بنظيره الصيني جون، على هامش اجتماع وزراء دفاع رابطة دول "آسيان بلس" في لاوس، في إطار مساعي واشنطن المستمر للحفاظ على خطوط الاتصال مع بكين، لكن الصين لم تقبل العرض.

وذكرت الشبكة أن الصين رفضت العرض، مستشهدةً ببيع الأسلحة الأمريكية إلى تايوان كسبب رئيسي لذلك.

الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
الصين تتوعد بإجراءات مضادة بعد صفقة صواريخ أمريكية جديدة لتايوان
27 أكتوبر, 06:14 GMT
بكين لا تعترف بسيادة تايوان وتعتبرها جزءاً من أراضيها، وتطالب باحترام "سياسة الصين الواحدة" على مستوى العالم. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تتبنى هذا المبدأ رسمياً، إلا أن واشنطن لا تكتفي بالتواصل مع تابوان بشكل نشط فحسب، بل وتقدم لها مساعدات عسكرية بشكل منتظم.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخصيص 567 مليون دولار كمساعدات عسكرية لتايوان.

وقد أصبح الوضع حول تايوان أكثر حدة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، للجزيرة في أوائل أغسطس/آب 2022. وقد أدانت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، هذه الزيارة، معتبرة هذه الخطوة دعمًا من واشنطن للنزعة الانفصالية التايوانية، ما دفعها إلى إجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

الرئيس الصيني لبايدن: علاقاتنا ثابتة رغم فوز ترامب

الدفاع التايوانية: سفن حربية صينية تبحر باتجاه مضيق حساس
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