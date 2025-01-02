بـ3 أسلحة خارقة... الصين تستعرض قدراتها العسكرية

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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
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https://sarabic.ae/20250102/بـ3-أسلحة-خارقة-الصين-تستعرض-قدراتها-العسكرية-1096425400.html
بـ3 أسلحة خارقة... الصين تستعرض قدراتها العسكرية
بـ3 أسلحة خارقة... الصين تستعرض قدراتها العسكرية
سبوتنيك عربي
أصبحت الصين من أكبر الخصوم العسكريين للولايات المتحدة الأمريكية بجيش يصنف في المرتبة الثالثة عالميا من حيث حجم قوته العسكرية. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T16:01+0000
2025-01-02T16:01+0000
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ولأن قوة الجيوش في الحروب الحديثة لا تعتمد فقط على حجم ما تملكه من جنود وعتاد عسكري، وإنما نوعية الأسلحة ومستوى تطورها، فقد حرصت الصين على امتلاك أسلحة متطورة يمكنها منافسة الأسلحة الأمريكية والتفوق عليها في ميادين القتال.وأورد تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية 3 أسلحة خارقة، قال إنها تمثل جزءا من استعراض القوة للجيش الصيني، مشيرا إلى أنها شملت طائرات شبحية خارقة وسفنا عسكرية.طائرات الجيل السادسأشار التقرير إلى انتشار صور لطائرتين عسكريتين في سماء الصين، مشيرا إلى أن تلك الصور أثارت تكهنات حول احتمال أن تكونا شبحيتان من الجيل السادس.ولفت التقرير إلى أنه تم تداول صورة إحدى الطائرتين تحت مسمى "جيه - 36" وهي بلا ذيل، بينما يقدر طولها بـ22 مترا والمسافة بين طرفي الجناحين 20 مترا، وتستخدم 3 محركات.وبحسب الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الطائرة الثانية تبدوا بلا أجنحة وتستخدم محركين.الطائرة "كيه جيه-3000"هي طائرة إنذار مبكرة أجرت أولى طلعاتها الجوية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتصل حمولتها إلى 66 طنًا، وهي أكبر حجما ومجهزة بمعدات فنية متطورة لرصد الطائرات الشبحية والتقليدية.ولفت التقرير إلى أن تلك الطائرة يمكن استخدامها كمركز قيادة لإدارة العمليات البرية والبحري والجوية.السفينة "سيشوان"أطلقت الصين الأسبوع الماضي السفينة "سيتشوان"، وهي أول سفينة هجومية برمائية من طراز 076 والأكبر من نوعها في البلاد، وتبلغ إزاحتها 40 ألف طن متري.تستطيع السفينة "سيتشوان" نقل القوات والمروحيات والقوارب البرمائية وحتى الطائرات ذات الأجنحة الثابتة إلى أي مكان تختاره بكين، ومن المتوقع أن يتم تجهيزها بمنجنيق كهرومغناطيسي لإطلاق الطائرات إضافة إلى حمل طائرات مسيّرة كبيرة وتعمل كـ"حاملة طائرات خفيفة".تنامي قوة الصينويرى مراقبون أن تطوير الصين لقدراتها العسكرية بصورة متسارعة يمثل دليلا واضحا على أنها تستعد لاحتمال اندلاع حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.ورغم ذلك فإن هناك أسباب لها علاقة بالتاريخ تتعلق بإدراك القادة الصينيين لأهمية امتلاك جيش قوي للحفاظ على بقاء دولتهم استنادا لتجارب سابقة جعلت إمبراطوريتهم تتراجع نتيجة ضعف قوتها العسكرية.ويضاف إلى ذلك أن تنامي وضع الصين عالميا وطبيعتها الجغرافية وحدودها مترامية الأطراف تستدعي امتلاك قوات عسكرية أكبر للتعامل مع قائمة واسعة من التهديدات المستقبلية التي تشمل احتمال الدخول في نزاعات حدودية أو مواجهات مع دول أخرى.ويمثل زيادة حجم الإنفاق العسكري للصين أحد أهم العوامل التي أسهمت في تسارع القدرات العسكرية لها، خاصة خلال الفترة من عام 2000 إلى 2016، التي كانت تشهد زيادة سنوية في ميزانية الدفاع بنسبة 10 في المئة.
https://sarabic.ae/20241118/جيه---20-الصينية-مجلة-تتحدث-عن-أكبر-تهديد-جوي-للجيش-الأمريكي-1094923023.html
https://sarabic.ae/20230212/إعلام-تطوير-الصين-لمقاتلة-من-الجيل-السادس-يثير-مخاوف-الولايات-المتحدة-1073414980.html
https://sarabic.ae/20200716/الصين-تطور-نسخة-جديدة-من-مقاتلة-الجيل-الخامس-1046014062.html
https://sarabic.ae/20210927/جيل-جديد-من-سفن-الإنزال-الصينية-يحتاج-إلى-مروحيات-روسية-1050267592.html
https://sarabic.ae/20230326/لماذا-تواصل-الصين-بناء-قدراتها-العسكرية-هل-تستعد-للحرب-1075146186.html
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار

بـ3 أسلحة خارقة... الصين تستعرض قدراتها العسكرية

16:01 GMT 02.01.2025
© Getty Images / Kevin Frayer / Stringerالجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Getty Images / Kevin Frayer / Stringer
تابعنا عبر
أصبحت الصين من أكبر الخصوم العسكريين للولايات المتحدة الأمريكية بجيش يصنف في المرتبة الثالثة عالميا من حيث حجم قوته العسكرية.
ولأن قوة الجيوش في الحروب الحديثة لا تعتمد فقط على حجم ما تملكه من جنود وعتاد عسكري، وإنما نوعية الأسلحة ومستوى تطورها، فقد حرصت الصين على امتلاك أسلحة متطورة يمكنها منافسة الأسلحة الأمريكية والتفوق عليها في ميادين القتال.
وأورد تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية 3 أسلحة خارقة، قال إنها تمثل جزءا من استعراض القوة للجيش الصيني، مشيرا إلى أنها شملت طائرات شبحية خارقة وسفنا عسكرية.
مقاتلة جيه - 20 الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
"جيه - 20" الصينية.. مجلة تتحدث عن أكبر تهديد جوي للجيش الأمريكي
18 نوفمبر 2024, 18:17 GMT

طائرات الجيل السادس

أشار التقرير إلى انتشار صور لطائرتين عسكريتين في سماء الصين، مشيرا إلى أن تلك الصور أثارت تكهنات حول احتمال أن تكونا شبحيتان من الجيل السادس.
ولفت التقرير إلى أنه تم تداول صورة إحدى الطائرتين تحت مسمى "جيه - 36" وهي بلا ذيل، بينما يقدر طولها بـ22 مترا والمسافة بين طرفي الجناحين 20 مترا، وتستخدم 3 محركات.
وبحسب الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الطائرة الثانية تبدوا بلا أجنحة وتستخدم محركين.
طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
إعلام: تطوير الصين لمقاتلة من الجيل السادس يثير مخاوف الولايات المتحدة
12 فبراير 2023, 11:58 GMT

الطائرة "كيه جيه-3000"

هي طائرة إنذار مبكرة أجرت أولى طلعاتها الجوية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتصل حمولتها إلى 66 طنًا، وهي أكبر حجما ومجهزة بمعدات فنية متطورة لرصد الطائرات الشبحية والتقليدية.
ولفت التقرير إلى أن تلك الطائرة يمكن استخدامها كمركز قيادة لإدارة العمليات البرية والبحري والجوية.
المقاتلة الصينية جي 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2020
الصين تطور نسخة جديدة من مقاتلة الجيل الخامس
16 يوليو 2020, 06:25 GMT

السفينة "سيشوان"

أطلقت الصين الأسبوع الماضي السفينة "سيتشوان"، وهي أول سفينة هجومية برمائية من طراز 076 والأكبر من نوعها في البلاد، وتبلغ إزاحتها 40 ألف طن متري.
تستطيع السفينة "سيتشوان" نقل القوات والمروحيات والقوارب البرمائية وحتى الطائرات ذات الأجنحة الثابتة إلى أي مكان تختاره بكين، ومن المتوقع أن يتم تجهيزها بمنجنيق كهرومغناطيسي لإطلاق الطائرات إضافة إلى حمل طائرات مسيّرة كبيرة وتعمل كـ"حاملة طائرات خفيفة".
مناورات الغرب 2021 العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، 12 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2021
جيل جديد من سفن الإنزال الصينية يحتاج إلى مروحيات روسية
27 سبتمبر 2021, 12:48 GMT

تنامي قوة الصين

ويرى مراقبون أن تطوير الصين لقدراتها العسكرية بصورة متسارعة يمثل دليلا واضحا على أنها تستعد لاحتمال اندلاع حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ورغم ذلك فإن هناك أسباب لها علاقة بالتاريخ تتعلق بإدراك القادة الصينيين لأهمية امتلاك جيش قوي للحفاظ على بقاء دولتهم استنادا لتجارب سابقة جعلت إمبراطوريتهم تتراجع نتيجة ضعف قوتها العسكرية.
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
لماذا تواصل الصين بناء قدراتها العسكرية... هل تستعد للحرب؟
26 مارس 2023, 10:37 GMT
ويضاف إلى ذلك أن تنامي وضع الصين عالميا وطبيعتها الجغرافية وحدودها مترامية الأطراف تستدعي امتلاك قوات عسكرية أكبر للتعامل مع قائمة واسعة من التهديدات المستقبلية التي تشمل احتمال الدخول في نزاعات حدودية أو مواجهات مع دول أخرى.
ويمثل زيادة حجم الإنفاق العسكري للصين أحد أهم العوامل التي أسهمت في تسارع القدرات العسكرية لها، خاصة خلال الفترة من عام 2000 إلى 2016، التي كانت تشهد زيادة سنوية في ميزانية الدفاع بنسبة 10 في المئة.
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