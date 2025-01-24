عربي
القوات الروسية تحرر بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250124/الخارجية-الصينية-بكين-ستواصل-دفع-محادثات-السلام-بشأن-أوكرانيا-1097101502.html
الخارجية الصينية: بكين ستواصل دفع محادثات السلام بشأن أوكرانيا
الخارجية الصينية: بكين ستواصل دفع محادثات السلام بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، أن الصين ستواصل دفع محادثات السلام لحل الأزمة الأوكرانية، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T08:44+0000
2025-01-24T08:44+0000
الصين
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وقالت ماو نينغ في إفادة صحفية: "سنواصل الترويج لمحادثات السلام"، مؤكدًة أن الجانب الصيني يؤمن بأن الحوار والمفاوضات هي "السبيل الحقيقي الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية".كما أشارت ماو نينغ، إلى أن بكين مستعدة "للتواصل مع جميع الأطراف" بشأن مسألة التسوية السلمية.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه ناقش هذه القضية، خلال محادثة هاتفية أجراها أخيرا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأعرب عن ثقته في أن الجهود المشتركة يمكن أن تؤدي إلى السلام.وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن أمله في أن تلعب الصين دورا بناء مهما في إنهاء الصراع في أوكرانيا.بدوره، قال ترامب، إن فلاديمير زيلينسكي، مستعد لإبرام صفقة لحل النزاع في أوكرانيا، لكنه لم يحدد الشروط، وأشار ترامب إلى أن المحادثة مع الرئيس بوتين يمكن أن تتم "قريبا جدا".ترامب يزعم أنه سيطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق الدفاعيترامب: أرغب بلقاء بوتين قريبا
https://sarabic.ae/20250124/ترامب-حل-الصراع-في-أوكرانيا-لم-يحدث-لأن-زيلينسكي-أراد-القتال-فيديو-1097095222.html
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الصين, روسيا, العالم
الصين, روسيا, العالم

الخارجية الصينية: بكين ستواصل دفع محادثات السلام بشأن أوكرانيا

08:44 GMT 24.01.2025
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
CC0 / WhisperToMe /
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، أن الصين ستواصل دفع محادثات السلام لحل الأزمة الأوكرانية، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن دور بكين في حل الصراع بأوكرانيا.
وقالت ماو نينغ في إفادة صحفية: "سنواصل الترويج لمحادثات السلام"، مؤكدًة أن الجانب الصيني يؤمن بأن الحوار والمفاوضات هي "السبيل الحقيقي الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية".
كما أشارت ماو نينغ، إلى أن بكين مستعدة "للتواصل مع جميع الأطراف" بشأن مسألة التسوية السلمية.

وأضافت أن الصين ترحب بالدور البنّاء لجميع الأطراف في تعزيز تهدئة الوضع وتهيئة الظروف لحل سياسي للأزمة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه ناقش هذه القضية، خلال محادثة هاتفية أجراها أخيرا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأعرب عن ثقته في أن الجهود المشتركة يمكن أن تؤدي إلى السلام.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: حل الصراع في أوكرانيا لم يحدث لأن زيلينسكي أراد القتال... فيديو
04:46 GMT
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن أمله في أن تلعب الصين دورا بناء مهما في إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة أو فترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقًا، بل السلام الطويل الأمد.

بدوره، قال ترامب، إن فلاديمير زيلينسكي، مستعد لإبرام صفقة لحل النزاع في أوكرانيا، لكنه لم يحدد الشروط، وأشار ترامب إلى أن المحادثة مع الرئيس بوتين يمكن أن تتم "قريبا جدا".
ترامب يزعم أنه سيطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق الدفاعي
ترامب: أرغب بلقاء بوتين قريبا
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
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