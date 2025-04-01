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https://sarabic.ae/20250401/وانغ-يي-روسيا-والصين-تتحملان-مسؤولية-خاصة-في-الحفاظ-على-السلام-العالمي-1099119006.html
وزير الخارجية الصيني لـ"سبوتنيك": روسيا والصين تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام
وزير الخارجية الصيني لـ"سبوتنيك": روسيا والصين تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن روسيا والصين باعتبارهما قوتين عالميتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T00:08+0000
2025-04-01T00:10+0000
وانغ يي
روسيا
الصين
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وقال وانغ يي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أنا أتفق تماما مع التقييم العادل والدقيق للغاية الذي قدمه الرئيس بوتين. إن بلداننا، باعتبارها أكبر جيران، وقوتين عالميتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتحمل مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام والتنمية في جميع أنحاء العالم".وأردف قائلا: "تحت القيادة الاستراتيجية للرئيس شي جين بينغ، والرئيس بوتين، تم تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بين الصين وروسيا بشكل مستمر، وهو ما لا يتوافق تمامًا مع منطق التاريخ فحسب، بل يثبت أيضًا الاكتفاء الذاتي القوي للعلاقات الثنائية وهذا يجعل من الممكن لنا أن نعيش في سلام ووئام وانسجام"
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وانغ يي, روسيا, الصين
وانغ يي, روسيا, الصين

وزير الخارجية الصيني لـ"سبوتنيك": روسيا والصين تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام

00:08 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 00:10 GMT 01.04.2025)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
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أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن روسيا والصين باعتبارهما قوتين عالميتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام في جميع أنحاء العالم.
وقال وانغ يي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أنا أتفق تماما مع التقييم العادل والدقيق للغاية الذي قدمه الرئيس بوتين. إن بلداننا، باعتبارها أكبر جيران، وقوتين عالميتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتحمل مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام والتنمية في جميع أنحاء العالم".
وأردف قائلا: "تحت القيادة الاستراتيجية للرئيس شي جين بينغ، والرئيس بوتين، تم تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بين الصين وروسيا بشكل مستمر، وهو ما لا يتوافق تمامًا مع منطق التاريخ فحسب، بل يثبت أيضًا الاكتفاء الذاتي القوي للعلاقات الثنائية وهذا يجعل من الممكن لنا أن نعيش في سلام ووئام وانسجام"
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