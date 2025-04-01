https://sarabic.ae/20250401/لافروف-ونظيره-الصيني-يوقعان-على-اتفاقيات-مشتركة-فيديو-1099127815.html
لافروف ونظيره الصيني يوقعان على اتفاقيات مشتركة... فيديو
لافروف ونظيره الصيني يوقعان على اتفاقيات مشتركة... فيديو
سبوتنيك عربي
يعتزم كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الصيني وانغ يي، توقيع اتفاقيات مشتركة عقب المحادثات الثنائية، التي أجرياها اليوم الثلاثاء، في العاصمة... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T10:19+0000
2025-04-01T10:19+0000
2025-04-01T10:19+0000
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لافروف ووانغ يي يعتزمان التوقيع على اتفاقيات مشتركة
سبوتنيك عربي
لافروف ووانغ يي يعتزمان التوقيع على اتفاقيات مشتركة
2025-04-01T10:19+0000
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العالم, روسيا, الصين
لافروف ونظيره الصيني يوقعان على اتفاقيات مشتركة... فيديو
يتبع
يعتزم كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الصيني وانغ يي، توقيع اتفاقيات مشتركة عقب المحادثات الثنائية، التي أجرياها اليوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية موسكو.