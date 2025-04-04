https://sarabic.ae/20250404/رئيس-صندوق-الاستثمار-المباشر-الروسي-بوتين-رجل-كلمة-إذا-وعد-بشيء-ينفذه-1099205746.html
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: بوتين رجل كلمة إذا وعد بشيء ينفذه
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: بوتين رجل كلمة إذا وعد بشيء ينفذه
سبوتنيك عربي
أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الجمعة، أن الرئيس... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T04:33+0000
2025-04-04T04:33+0000
2025-04-04T04:33+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال دميترييف على أثير قناة "نيوز ماكس" الأمريكية عقب محادثات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية في واشنطن: "إنه حقًا رجل كلمة (بوتين)، ويحاول كثيرون التشكيك في هذا الأمر وتقويضه، ولكنني شاهدت الرئيس بوتين، إذا وعد بشيء وإذا وافق على شيء ما، فإنه ينفذه".وأشار دميترييف إلى أن بوتين زعيم وحد روسيا وشغل اقتصادها وحولها في كثير من النواحي.وفي السياق، أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي، دونالد ترامب، زعيمان تاريخيان بوسعهما العمل معًا لتحقيق تقدم كبير في العلاقات بين البلدين.وبدأت عملية إعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن خلال لقاء الوفدين في العاصمة السعودية الرياض يوم 18 فبراير الماضي، حيث اتفقا على: "تهيئة الظروف لاستئناف كامل للتعاون الثنائي، وإزالة القيود عن عمل السفارات، وبدء عملية تسوية الأزمة الأوكرانية".وفي نهاية فبراير، اتفق الوفدان في إسطنبول على خطوات تمويل السفارات وناقشا إمكانية استعادة الرحلات الجوية المباشرة، كما أجرى الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب مكالمتين هاتفيتين خلال الشهرين الماضيين، ناقشا خلالها تعاون البلدين.وفي تعليق حديث، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تواصل العمل مع الولايات المتحدة لبناء حوار مثمر، مشيرًا إلى أن إصلاح العلاقات التي وصلت إلى الحضيض يتطلب جهودًا كبيرة.
https://sarabic.ae/20250403/ديمترييف-إدارة-ترامب-تقر-بعدم-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1099204656.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: بوتين رجل كلمة إذا وعد بشيء ينفذه
أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "رجل كلمة" إذا وعد بشيء أو اتفق على شيء ينفذه.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال دميترييف على أثير قناة "نيوز ماكس" الأمريكية عقب محادثات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية في واشنطن: "إنه حقًا رجل كلمة (بوتين)، ويحاول كثيرون التشكيك في هذا الأمر وتقويضه، ولكنني شاهدت الرئيس بوتين، إذا وعد بشيء وإذا وافق على شيء ما، فإنه ينفذه".
وأشار دميترييف إلى أن بوتين زعيم وحد روسيا وشغل اقتصادها وحولها في كثير من النواحي.
وفي السياق، أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي، دونالد ترامب، زعيمان تاريخيان بوسعهما العمل معًا لتحقيق تقدم كبير في العلاقات بين البلدين.
وبدأت عملية إعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن خلال لقاء الوفدين في العاصمة السعودية الرياض يوم 18 فبراير الماضي، حيث اتفقا على: "تهيئة الظروف لاستئناف كامل للتعاون الثنائي، وإزالة القيود عن عمل السفارات، وبدء عملية تسوية الأزمة الأوكرانية".
وفي نهاية فبراير، اتفق الوفدان في إسطنبول على خطوات تمويل السفارات وناقشا إمكانية استعادة الرحلات الجوية المباشرة، كما أجرى الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب مكالمتين هاتفيتين خلال الشهرين الماضيين، ناقشا خلالها تعاون البلدين.
وفي تعليق حديث، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تواصل العمل مع الولايات المتحدة لبناء حوار مثمر، مشيرًا إلى أن إصلاح العلاقات التي وصلت إلى الحضيض يتطلب جهودًا كبيرة.