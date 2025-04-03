https://sarabic.ae/20250403/ديمترييف-إدارة-ترامب-تقر-بعدم-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1099204656.html

ديمترييف: إدارة ترامب تقر بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو

ديمترييف: إدارة ترامب تقر بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو

سبوتنيك عربي

قال المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر والمبعوث الخاص، كيريل ديمترييف، إن فكرة عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) باتت مقبولة على... 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T23:46+0000

2025-04-03T23:46+0000

2025-04-03T23:46+0000

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وأوضح ديمترييف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق أن أكد أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر غير ممكن.كما أعلن دميترييف، عن وجود فرص كبيرة للحوار والتعاون بين روسيا والولايات المتحدة. وقال: "أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة لإجراء الحوار والأعمال التجارية معًا".وأكد دميترييف، أن فكرة مهاجمة روسيا لأوروبا هي فكرة مجنونة، قائلا: "هناك العديد من القصص الكاذبة والمزيفة المتداولة، مثل تلك التي تتحدث عن هجوم روسي محتمل في أوروبا، وأريد القول إن هذه مجرد فكرة مجنونة".وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، يجري اتصالات في واشنطن نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على زيارة دميترييف لواشنطن: "من الواضح أنه بناء على تعليمات الرئيس، وفي إطار ولايته، وفي هذه الحالة الممثل الخاص للرئيس، من الواضح ما هي القضايا التي سيتم مناقشتها".

https://sarabic.ae/20250403/موسكو-هناك-العديد-من-اللاعبين-الذين-يحاولون-تعطيل-الحوار-بين-روسيا-وأمريكا-1099203411.html

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