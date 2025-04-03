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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250403/ديمترييف-إدارة-ترامب-تقر-بعدم-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1099204656.html
ديمترييف: إدارة ترامب تقر بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو
ديمترييف: إدارة ترامب تقر بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو
سبوتنيك عربي
قال المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر والمبعوث الخاص، كيريل ديمترييف، إن فكرة عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) باتت مقبولة على... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T23:46+0000
2025-04-03T23:46+0000
الناتو
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح ديمترييف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق أن أكد أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر غير ممكن.كما أعلن دميترييف، عن وجود فرص كبيرة للحوار والتعاون بين روسيا والولايات المتحدة. وقال: "أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة لإجراء الحوار والأعمال التجارية معًا".وأكد دميترييف، أن فكرة مهاجمة روسيا لأوروبا هي فكرة مجنونة، قائلا: "هناك العديد من القصص الكاذبة والمزيفة المتداولة، مثل تلك التي تتحدث عن هجوم روسي محتمل في أوروبا، وأريد القول إن هذه مجرد فكرة مجنونة".وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، يجري اتصالات في واشنطن نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على زيارة دميترييف لواشنطن: "من الواضح أنه بناء على تعليمات الرئيس، وفي إطار ولايته، وفي هذه الحالة الممثل الخاص للرئيس، من الواضح ما هي القضايا التي سيتم مناقشتها".
https://sarabic.ae/20250403/موسكو-هناك-العديد-من-اللاعبين-الذين-يحاولون-تعطيل-الحوار-بين-روسيا-وأمريكا-1099203411.html
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الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ديمترييف: إدارة ترامب تقر بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو

23:46 GMT 03.04.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف
مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قال المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر والمبعوث الخاص، كيريل ديمترييف، إن فكرة عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) باتت مقبولة على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح ديمترييف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق أن أكد أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر غير ممكن.
الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف يصل إلى العاصمة السعودية الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
موسكو: هناك محاولات لتعطيل الحوار بين روسيا وأمريكا
21:31 GMT
كما أعلن دميترييف، عن وجود فرص كبيرة للحوار والتعاون بين روسيا والولايات المتحدة. وقال: "أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة لإجراء الحوار والأعمال التجارية معًا".
وأكد دميترييف، أن فكرة مهاجمة روسيا لأوروبا هي فكرة مجنونة، قائلا: "هناك العديد من القصص الكاذبة والمزيفة المتداولة، مثل تلك التي تتحدث عن هجوم روسي محتمل في أوروبا، وأريد القول إن هذه مجرد فكرة مجنونة".
وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، يجري اتصالات في واشنطن نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على زيارة دميترييف لواشنطن: "من الواضح أنه بناء على تعليمات الرئيس، وفي إطار ولايته، وفي هذه الحالة الممثل الخاص للرئيس، من الواضح ما هي القضايا التي سيتم مناقشتها".
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