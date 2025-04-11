https://sarabic.ae/20250411/لافروف-واشنطن-تريد-التعمق-في-الأسباب-الجذرية-للأزمة-في-أوكرانيا-على-عكس-أوروبا--1099435359.html

لافروف: واشنطن تريد التعمق في الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا على عكس أوروبا

لافروف: واشنطن تريد التعمق في الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا على عكس أوروبا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أن موسكو ترى أن الولايات المتحدة، على عكس أوروبا، تريد فهم الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني. 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T07:20+0000

2025-04-11T07:20+0000

2025-04-11T07:49+0000

روسيا

العالم

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وقال لافروف للصحفيين عقب اجتماع المجلس الوزاري لرابطة الدول المستقلة: "نرى أنه على عكس أوروبا، والتي أضم هنا بريطانيا،التي تتجاهل تماما الأسباب الجذرية للوضع الحالي، فإن هناك في الولايات المتحدة رغبة في الوصول إلى قلب المشكلة".وأضاف لافروف: "حتى الآن في الولايات المتحدة نفسها، سواء بين الديمقراطيين أو الجمهوريين، هناك العديد من الناس الذين لا يريدون أن يسود تركيز الرئيس (دونالد) ترامب وفريقه على تطبيع العلاقات (مع روسيا) واستئناف الحوار حول أي قضايا، على الرغم من الخلافات".وأضاف: "لقد تحدثت مع زملائنا، وبادرتهم إلى بعض تفاصيل اتصالاتنا مع الأمريكيين، على مستويات مختلفة، بما في ذلك حول قضايا مساعدة واشنطن في تسوية الأزمة الأوكرانية، الرئيس (الرئيس الأمريكي دونالد)ترامب يؤكد في كل مرة اهتمامه بهذا الأمر".وقال لافروف: "فكرة التبادل ولدت في وقت واحد من الجانبين، وأنا متأكد من أن أي بادرة إنسانية، حتى عندما يتعلق الأمر بجمع شخصين مع عائلتيهما، تكون دائما إيجابية، وهذا يساعد على تعزيز الثقة الضرورية للغاية لكن الأمر سيستغرق وقتا طويلا لاستعادتها بشكل نهائي".

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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في ألماتي سبوتنيك عربي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في ألماتي 2025-04-11T07:20+0000 true PT20M57S

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سبوتنيك عربي

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