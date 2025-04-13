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الكرملين: العلاقات بين روسيا وأمريكا تتطور بشكل جيد جدا
الكرملين: العلاقات بين روسيا وأمريكا تتطور بشكل جيد جدا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا،... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T09:48+0000
2025-04-13T09:48+0000
روسيا
واشنطن
العالم
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وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، تعليقًا على الحالة الراهنة للعلاقات الروسية - الأمريكية: "في الواقع، كل شيء يسير على ما يرام".وأوضح بيسكوف أن "روسيا والولايات المتحدة تجريان اتصالات عبر قنوات الأجهزة الأمنية الخاصة، وكذلك عبر وزارة الخارجية الروسية ونظيرتها الأمريكية، في إطار عملية تطبيع العلاقات الثنائية".وأكد بيسكوف بأن تبادل الزيارات بين الممثلين الخاصين كيريل دميتريف، وستيف ويتكوف، تشكل قناة موثوقة للغاية لقادة روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، لنقل مواقف كل منهما.وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، هي بالطبع خطوة إضافية نحو لقاء شخصي بين الرئيسين بوتين وترامب.ووصل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى روسيا أول أمس الجمعة، في زيارة هي الثالثة من نوعها. حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مبنى المكتبة الرئاسية بمدينة سانت بطرسبورغ، واستمر اللقاء بينهما لمدة 4 ساعات ونصف، وتمحور اللقاء حول جوانب تسوية الأزمة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250413/ترامب-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-تسير-على-ما-يرام-1099496910.html
https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-يعلق-على-محادثات-بوتين-وويتكوف-فيديو-1099457782.html
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روسيا, واشنطن, العالم
روسيا, واشنطن, العالم

الكرملين: العلاقات بين روسيا وأمريكا تتطور بشكل جيد جدا

09:48 GMT 13.04.2025
© Sputnik . Iliya Pitalyev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© Sputnik . Iliya Pitalyev
/
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تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، تعليقًا على الحالة الراهنة للعلاقات الروسية - الأمريكية: "في الواقع، كل شيء يسير على ما يرام".

وأضاف بيسكوف: "نرى أن هناك تبادلا نشطًا للغاية، وأصبح تقريبًا منتظمًا، في زيارات المبعوثين الخاصين. مبعوثنا كيريل دميترييف، والمبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، يقومان بهذه الزيارات المنتظمة".

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وأوضح بيسكوف أن "روسيا والولايات المتحدة تجريان اتصالات عبر قنوات الأجهزة الأمنية الخاصة، وكذلك عبر وزارة الخارجية الروسية ونظيرتها الأمريكية، في إطار عملية تطبيع العلاقات الثنائية".

وتابع: "تُجرى اتصالات عبر قنوات الأجهزة الخاصة (الاستخبارات)، وتُجرى اتصالات عبر قنوات وزارة الخارجية الروسية ونظيرتها الأمريكية".

وأكد بيسكوف بأن تبادل الزيارات بين الممثلين الخاصين كيريل دميتريف، وستيف ويتكوف، تشكل قناة موثوقة للغاية لقادة روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، لنقل مواقف كل منهما.
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11 أبريل, 16:10 GMT
وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، هي بالطبع خطوة إضافية نحو لقاء شخصي بين الرئيسين بوتين وترامب.
ووصل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى روسيا أول أمس الجمعة، في زيارة هي الثالثة من نوعها. حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مبنى المكتبة الرئاسية بمدينة سانت بطرسبورغ، واستمر اللقاء بينهما لمدة 4 ساعات ونصف، وتمحور اللقاء حول جوانب تسوية الأزمة الأوكرانية.
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