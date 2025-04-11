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"ترامب منح نتنياهو مهلة لإنهاء الحرب في غزة ".. الوفد الروسي: المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول كانت إيجابية
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خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-يعلق-على-محادثات-بوتين-وويتكوف-فيديو-1099457782.html
الكرملين يعلق على محادثات بوتين وويتكوف... فيديو
الكرملين يعلق على محادثات بوتين وويتكوف... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف، في سان... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T16:10+0000
2025-04-11T16:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي التلفزيوني بافيل زاروبين، نُشرت على قناة الصحفي على "تلغرام"، إن "المصافحة الأولى هي مؤشر طبيعي تمامًا، فهذه ليست المرة الأولى التي يلتقيان فيها. لكن عملية المحادثات في حد ذاتها عملية مغلقة".وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الجمعة، ببدء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في سان بطرسبورغ.وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، في بيان له، عن بدء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في سان بطرسبورغ.وقال بيسكوف للصحفيين: "سيستمر الحديث بمختلف جوانب التسوية الأوكرانية، هناك جوانب عديدة، وأسس الموضوع معقدة للغاية".
https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-بدء-لقاء-بوتين-وويتكوف-في-سان-بطرسبورغ-1099455901.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين يعلق على محادثات بوتين وويتكوف... فيديو

16:10 GMT 11.04.2025
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتن يعقد اجتماعا بشأن تطوير البحرية الروسية
الرئيس فلاديمير بوتن يعقد اجتماعا بشأن تطوير البحرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© Sputnik . Alexei Danichev
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تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف، في سان بطرسبورغ سيكون مغلقاً.
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي التلفزيوني بافيل زاروبين، نُشرت على قناة الصحفي على "تلغرام"، إن "المصافحة الأولى هي مؤشر طبيعي تمامًا، فهذه ليست المرة الأولى التي يلتقيان فيها. لكن عملية المحادثات في حد ذاتها عملية مغلقة".
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الجمعة، ببدء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في سان بطرسبورغ.
الروسي فلاديمير بوتين يلتقي المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: بدء لقاء بوتين وويتكوف في سان بطرسبورغ... فيديو
14:49 GMT
وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، في بيان له، عن بدء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في سان بطرسبورغ.
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، جوانب التسوية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "سيستمر الحديث بمختلف جوانب التسوية الأوكرانية، هناك جوانب عديدة، وأسس الموضوع معقدة للغاية".
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