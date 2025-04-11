https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-يعلق-على-محادثات-بوتين-وويتكوف-فيديو-1099457782.html
الكرملين يعلق على محادثات بوتين وويتكوف... فيديو
الكرملين يعلق على محادثات بوتين وويتكوف... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف، في سان... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T16:10+0000
2025-04-11T16:10+0000
2025-04-11T16:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099452085_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc2325d9db66e32d119b5cbd6921d337.jpg
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي التلفزيوني بافيل زاروبين، نُشرت على قناة الصحفي على "تلغرام"، إن "المصافحة الأولى هي مؤشر طبيعي تمامًا، فهذه ليست المرة الأولى التي يلتقيان فيها. لكن عملية المحادثات في حد ذاتها عملية مغلقة".وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الجمعة، ببدء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في سان بطرسبورغ.وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، في بيان له، عن بدء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في سان بطرسبورغ.وقال بيسكوف للصحفيين: "سيستمر الحديث بمختلف جوانب التسوية الأوكرانية، هناك جوانب عديدة، وأسس الموضوع معقدة للغاية".
https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-بدء-لقاء-بوتين-وويتكوف-في-سان-بطرسبورغ-1099455901.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099452085_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5fb1423dedd9ae70344e24611ebee689.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين يعلق على محادثات بوتين وويتكوف... فيديو
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف، في سان بطرسبورغ سيكون مغلقاً.
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي التلفزيوني بافيل زاروبين، نُشرت على قناة الصحفي على "تلغرام"، إن "المصافحة الأولى هي مؤشر طبيعي تمامًا، فهذه ليست المرة الأولى التي يلتقيان فيها. لكن عملية المحادثات في حد ذاتها عملية مغلقة".
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الجمعة، ببدء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في سان بطرسبورغ.
وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، في بيان له، عن بدء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في سان بطرسبورغ.
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، جوانب التسوية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "سيستمر الحديث بمختلف جوانب التسوية الأوكرانية، هناك جوانب عديدة، وأسس الموضوع معقدة للغاية".