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لافروف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي
لافروف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أطلعه على الاتصالات مع أوكرانيا وممثلي الدول... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T18:56+0000
2025-04-17T19:14+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 17 أبريل/نيسان، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأبلغ وزير الخارجية (الأمريكي)، المتواجد في باريس، عن الاتصالات التي أجراها هو والمبعوث الخاص للرئاسي الأمريكي، ستيفن ويتكوف، مع ممثلين عن أوكرانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى".وأضاف البيان أن "لافروف أكد استعداد موسكو لمواصلة العمل مع الزملاء الأمريكيين بهدف القضاء بشكل موثوق على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".وختم البيان: "اتفق الوزيران على الحفاظ على الاتصالات العملياتية، بما في ذلك في ضوء الاجتماعات التي يخطط لها الأمريكيون والأوروبيون مع الجانب الأوكراني الأسبوع المقبل".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.مبعوث ترامب يكشف عن ملامح جديدة للعلاقة مع روسياالكرملين: العلاقات بين روسيا وأمريكا تتطور بشكل جيد جدا
https://sarabic.ae/20250414/لافروف-روسيا-وأمريكا-لم-تتفقا-بعد-على-المعايير-الرئيسية-للتسوية-في-أوكرانيا-1099544771.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

لافروف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي

18:56 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 19:14 GMT 17.04.2025)
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي الاندونيسية
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي الاندونيسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أطلعه على الاتصالات مع أوكرانيا وممثلي الدول الأوروبية التي جرت في باريس.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 17 أبريل/نيسان، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأبلغ وزير الخارجية (الأمريكي)، المتواجد في باريس، عن الاتصالات التي أجراها هو والمبعوث الخاص للرئاسي الأمريكي، ستيفن ويتكوف، مع ممثلين عن أوكرانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى".

وأشار البيان إلى أنه "تم التأكيد خلال المحادثة على أن هذه الاتصالات جرت بما يتماشى مع مواضيع المشاورات التي جرت بين واشنطن وموسكو، بما في ذلك المحادثة الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وويتكوف (المبعوث الخاص للرئاسي الأمريكي، ستيفن) في سانت بطرسبورغ".

وأضاف البيان أن "لافروف أكد استعداد موسكو لمواصلة العمل مع الزملاء الأمريكيين بهدف القضاء بشكل موثوق على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".
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وختم البيان: "اتفق الوزيران على الحفاظ على الاتصالات العملياتية، بما في ذلك في ضوء الاجتماعات التي يخطط لها الأمريكيون والأوروبيون مع الجانب الأوكراني الأسبوع المقبل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، أن الحوار بين روسيا وأمريكا متواصل رغم وجود العديد من القضايا التي تحتاج إلى حل، وسيظهر الوقت فعاليته.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.
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