https://sarabic.ae/20250417/الخارجية-الروسية-لافروف-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-نظيره-الأمريكي--1099654832.html

لافروف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي

لافروف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أطلعه على الاتصالات مع أوكرانيا وممثلي الدول... 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T18:56+0000

2025-04-17T18:56+0000

2025-04-17T19:14+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 17 أبريل/نيسان، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأبلغ وزير الخارجية (الأمريكي)، المتواجد في باريس، عن الاتصالات التي أجراها هو والمبعوث الخاص للرئاسي الأمريكي، ستيفن ويتكوف، مع ممثلين عن أوكرانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى".وأضاف البيان أن "لافروف أكد استعداد موسكو لمواصلة العمل مع الزملاء الأمريكيين بهدف القضاء بشكل موثوق على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".وختم البيان: "اتفق الوزيران على الحفاظ على الاتصالات العملياتية، بما في ذلك في ضوء الاجتماعات التي يخطط لها الأمريكيون والأوروبيون مع الجانب الأوكراني الأسبوع المقبل".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.مبعوث ترامب يكشف عن ملامح جديدة للعلاقة مع روسياالكرملين: العلاقات بين روسيا وأمريكا تتطور بشكل جيد جدا

https://sarabic.ae/20250414/لافروف-روسيا-وأمريكا-لم-تتفقا-بعد-على-المعايير-الرئيسية-للتسوية-في-أوكرانيا-1099544771.html

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