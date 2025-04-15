https://sarabic.ae/20250415/مبعوث-ترامب-يكشف-عن-ملامح-جديدة-للعلاقة-مع-روسيا-1099550405.html
مبعوث ترامب يكشف عن ملامح جديدة للعلاقة مع روسيا
مبعوث ترامب يكشف عن ملامح جديدة للعلاقة مع روسيا
سبوتنيك عربي
تحدث المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، عن إمكانية إعطاء شكل جديد للعلاقات بين موسكو وواشنطن، من خلال التعاون التجاري. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T05:12+0000
2025-04-15T05:12+0000
2025-04-15T05:47+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ويتكوف رداً على سؤال صحفي، حول تفاصيل محادثات تسوية الأزمة الأوكرانية: "هناك إمكانية لإعادة تشكيل العلاقات الروسية الأمريكية من خلال بعض الفرص التجارية الجذابة، التي أعتقد أنها ستجلب استقراراً حقيقياً للمنطقة، فالشراكات تؤدي إلى الاستقرار".وأضاف المبعوث الخاص أنه في إطار التسوية الأوكرانية، أتيحت لنا فرصة أن نجد أنفسنا "على حافة شيء سيكون مهمًا للغاية، بالنسبة للعالم بأسره".وفي أوائل أبريل/نيسان، التقى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف في واشنطن، مع مسؤولين رئيسيين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال دميترييف إنه تم خلال المحادثات، مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستعادة العلاقات بين البلدين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وكذلك استئناف حركة النقل الجوي المباشر بين البلدين.ووجه رئيس الدولة الحكومة بتحديث قائمة الشركات التي غادرت البلاد، ووضع إجراءات لتنسيق عودتها مع ضمانات إلزامية للسلوك التجاري الضميري والمسؤول.الكرملين: العلاقات بين روسيا وأمريكا تتطور بشكل جيد جدا
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مبعوث ترامب يكشف عن ملامح جديدة للعلاقة مع روسيا
05:12 GMT 15.04.2025 (تم التحديث: 05:47 GMT 15.04.2025)
تحدث المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، عن إمكانية إعطاء شكل جديد للعلاقات بين موسكو وواشنطن، من خلال التعاون التجاري.
وقال ويتكوف رداً على سؤال صحفي، حول تفاصيل محادثات تسوية الأزمة الأوكرانية: "هناك إمكانية لإعادة تشكيل العلاقات الروسية الأمريكية من خلال بعض الفرص التجارية الجذابة، التي أعتقد أنها ستجلب استقراراً حقيقياً للمنطقة، فالشراكات تؤدي إلى الاستقرار".
وأضاف المبعوث الخاص أنه في إطار التسوية الأوكرانية، أتيحت لنا فرصة أن نجد أنفسنا "على حافة شيء سيكون مهمًا للغاية، بالنسبة للعالم بأسره".
وبحسب قوله، فإن هذه العملية تتجاوز ما يسمى بالأقاليم الخمسة؛ ويتضمن اتفاق السلام ضمانات أمنية والتخلي عن الخطط الرامية إلى ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
وفي أوائل أبريل/نيسان، التقى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف
في واشنطن، مع مسؤولين رئيسيين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال دميترييف إنه تم خلال المحادثات، مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستعادة العلاقات بين البلدين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وكذلك استئناف حركة النقل الجوي المباشر بين البلدين.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شهر مارس/آذار، إنه لن تكون هناك امتيازات أو تفضيلات للشركات الغربية العائدة إلى روسيا، ويجب عليهم العودة على أساس تنافسي.
ووجه رئيس الدولة الحكومة بتحديث قائمة الشركات التي غادرت البلاد، ووضع إجراءات لتنسيق عودتها مع ضمانات إلزامية للسلوك التجاري الضميري والمسؤول.