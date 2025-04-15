https://sarabic.ae/20250415/مبعوث-ترامب-يكشف-عن-ملامح-جديدة-للعلاقة-مع-روسيا-1099550405.html

مبعوث ترامب يكشف عن ملامح جديدة للعلاقة مع روسيا

مبعوث ترامب يكشف عن ملامح جديدة للعلاقة مع روسيا

سبوتنيك عربي

تحدث المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، عن إمكانية إعطاء شكل جديد للعلاقات بين موسكو وواشنطن، من خلال التعاون التجاري. 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T05:12+0000

2025-04-15T05:12+0000

2025-04-15T05:47+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ويتكوف رداً على سؤال صحفي، حول تفاصيل محادثات تسوية الأزمة الأوكرانية: "هناك إمكانية لإعادة تشكيل العلاقات الروسية الأمريكية من خلال بعض الفرص التجارية الجذابة، التي أعتقد أنها ستجلب استقراراً حقيقياً للمنطقة، فالشراكات تؤدي إلى الاستقرار".وأضاف المبعوث الخاص أنه في إطار التسوية الأوكرانية، أتيحت لنا فرصة أن نجد أنفسنا "على حافة شيء سيكون مهمًا للغاية، بالنسبة للعالم بأسره".وفي أوائل أبريل/نيسان، التقى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف في واشنطن، مع مسؤولين رئيسيين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال دميترييف إنه تم خلال المحادثات، مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستعادة العلاقات بين البلدين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وكذلك استئناف حركة النقل الجوي المباشر بين البلدين.ووجه رئيس الدولة الحكومة بتحديث قائمة الشركات التي غادرت البلاد، ووضع إجراءات لتنسيق عودتها مع ضمانات إلزامية للسلوك التجاري الضميري والمسؤول.الكرملين: العلاقات بين روسيا وأمريكا تتطور بشكل جيد جدا

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