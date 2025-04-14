https://sarabic.ae/20250414/ترامب-زيلينسكي-وبايدن-المحتال-قاما-بعمل-فظيع-أدى-إلى-اندلاع-الحرب-في-أوكرانيا-1099538675.html

ترامب: زيلينسكي وبايدن المحتال قاما بعمل فظيع أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا

ترامب: زيلينسكي وبايدن المحتال قاما بعمل فظيع أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بالقيام "بعمل فظيع" أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا. 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T15:03+0000

2025-04-14T15:03+0000

2025-04-14T15:03+0000

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زيلينسكي

فلاديمير زيلينسكي

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وكتب ترامب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن، وليست حربي... لا علاقة لي بهذه الحرب، لكنني أعمل بجد لوقف الموت والدمار... لقد قام زيلينسكي وبايدن المحتال بعمل فظيع للغاية في السماح بحدوث هذه المهزلة".وفي وقت سابق، شنّ زيلينسكي هجومًا جديدًا على الولايات المتحدة الأمريكية، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، قائلا إن "أمريكا تحافظ على لهجة حوار دافئة مع روسيا، على حساب الجانب الأوكراني". وبرأيه أن الولايات المتحدة الأمريكية، "تفتقر إلى موقف موحد في دعم كييف".وكان الرئيس الأمريكي، قد توعد فلاديمير زيلينسكي، بـ"مشاكل كبيرة جدا" في حال رفضه لصفقة المعادن النادرة بين واشنطن وكييف.الكرملين: عسكرة أوروبا نزعة خطيرة لا تضفي المزيد من الأمنمستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250401/ترامب-يتوقع-أن-توافق-روسيا-على-اتفاق-التسوية-في-أوكرانيا-1099120574.html

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