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ترامب: زيلينسكي وبايدن المحتال قاما بعمل فظيع أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا
ترامب: زيلينسكي وبايدن المحتال قاما بعمل فظيع أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بالقيام "بعمل فظيع" أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T15:03+0000
2025-04-14T15:03+0000
روسيا
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زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
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وكتب ترامب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن، وليست حربي... لا علاقة لي بهذه الحرب، لكنني أعمل بجد لوقف الموت والدمار... لقد قام زيلينسكي وبايدن المحتال بعمل فظيع للغاية في السماح بحدوث هذه المهزلة".وفي وقت سابق، شنّ زيلينسكي هجومًا جديدًا على الولايات المتحدة الأمريكية، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، قائلا إن "أمريكا تحافظ على لهجة حوار دافئة مع روسيا، على حساب الجانب الأوكراني". وبرأيه أن الولايات المتحدة الأمريكية، "تفتقر إلى موقف موحد في دعم كييف".وكان الرئيس الأمريكي، قد توعد فلاديمير زيلينسكي، بـ"مشاكل كبيرة جدا" في حال رفضه لصفقة المعادن النادرة بين واشنطن وكييف.الكرملين: عسكرة أوروبا نزعة خطيرة لا تضفي المزيد من الأمنمستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250401/ترامب-يتوقع-أن-توافق-روسيا-على-اتفاق-التسوية-في-أوكرانيا-1099120574.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي

ترامب: زيلينسكي وبايدن المحتال قاما بعمل فظيع أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا

15:03 GMT 14.04.2025
© Photo / AP/ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Photo / AP/
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بالقيام "بعمل فظيع" أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن، وليست حربي... لا علاقة لي بهذه الحرب، لكنني أعمل بجد لوقف الموت والدمار... لقد قام زيلينسكي وبايدن المحتال بعمل فظيع للغاية في السماح بحدوث هذه المهزلة".
وفي وقت سابق، شنّ زيلينسكي هجومًا جديدًا على الولايات المتحدة الأمريكية، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، قائلا إن "أمريكا تحافظ على لهجة حوار دافئة مع روسيا، على حساب الجانب الأوكراني". وبرأيه أن الولايات المتحدة الأمريكية، "تفتقر إلى موقف موحد في دعم كييف".

وأكد ترامب، في وقت سابق، أنه يتوقع "التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، ويؤمن باستعداد القيادة الروسية لذلك"، وأشار إلى أن مسألة عضوية كييف في حلف شمال الأطلسي كانت سبب الصراع الأوكراني.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
ترامب: كييف لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسي
1 أبريل, 05:44 GMT
وبشأن آفاق عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، قال ترامب: "هو (زيلينسكي) يريد أن يكون عضوا في الناتو، لكنه لن يكون عضوا في الحلف أبدا، وهو يدرك ذلك".
وكان الرئيس الأمريكي، قد توعد فلاديمير زيلينسكي، بـ"مشاكل كبيرة جدا" في حال رفضه لصفقة المعادن النادرة بين واشنطن وكييف.
الكرملين: عسكرة أوروبا نزعة خطيرة لا تضفي المزيد من الأمن
مستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا
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