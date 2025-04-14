https://sarabic.ae/20250414/ترامب-زيلينسكي-وبايدن-المحتال-قاما-بعمل-فظيع-أدى-إلى-اندلاع-الحرب-في-أوكرانيا-1099538675.html
ترامب: زيلينسكي وبايدن المحتال قاما بعمل فظيع أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا
ترامب: زيلينسكي وبايدن المحتال قاما بعمل فظيع أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بالقيام "بعمل فظيع" أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T15:03+0000
2025-04-14T15:03+0000
2025-04-14T15:03+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099496148_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a422d5031ae0ac7c03bc057d86f2c9f.jpg
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن، وليست حربي... لا علاقة لي بهذه الحرب، لكنني أعمل بجد لوقف الموت والدمار... لقد قام زيلينسكي وبايدن المحتال بعمل فظيع للغاية في السماح بحدوث هذه المهزلة".وفي وقت سابق، شنّ زيلينسكي هجومًا جديدًا على الولايات المتحدة الأمريكية، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، قائلا إن "أمريكا تحافظ على لهجة حوار دافئة مع روسيا، على حساب الجانب الأوكراني". وبرأيه أن الولايات المتحدة الأمريكية، "تفتقر إلى موقف موحد في دعم كييف".وكان الرئيس الأمريكي، قد توعد فلاديمير زيلينسكي، بـ"مشاكل كبيرة جدا" في حال رفضه لصفقة المعادن النادرة بين واشنطن وكييف.الكرملين: عسكرة أوروبا نزعة خطيرة لا تضفي المزيد من الأمنمستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250401/ترامب-يتوقع-أن-توافق-روسيا-على-اتفاق-التسوية-في-أوكرانيا-1099120574.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099496148_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2813e2b365a4f3b665f91bb29b58c508.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي
ترامب: زيلينسكي وبايدن المحتال قاما بعمل فظيع أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بالقيام "بعمل فظيع" أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن، وليست حربي... لا علاقة لي بهذه الحرب، لكنني أعمل بجد لوقف الموت والدمار... لقد قام زيلينسكي وبايدن المحتال بعمل فظيع للغاية في السماح بحدوث هذه المهزلة".
وفي وقت سابق، شنّ زيلينسكي هجومًا جديدًا على الولايات المتحدة الأمريكية، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، قائلا إن "أمريكا تحافظ على لهجة حوار دافئة مع روسيا، على حساب الجانب الأوكراني". وبرأيه أن الولايات المتحدة الأمريكية، "تفتقر إلى موقف موحد في دعم كييف".
وأكد ترامب، في وقت سابق، أنه يتوقع "التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، ويؤمن باستعداد القيادة الروسية لذلك"، وأشار إلى أن مسألة عضوية كييف في حلف شمال الأطلسي كانت سبب الصراع الأوكراني.
وبشأن آفاق عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، قال ترامب: "هو (زيلينسكي) يريد أن يكون عضوا في الناتو،
لكنه لن يكون عضوا في الحلف أبدا، وهو يدرك ذلك".
وكان الرئيس الأمريكي، قد توعد فلاديمير زيلينسكي،
بـ"مشاكل كبيرة جدا" في حال رفضه لصفقة المعادن النادرة بين واشنطن وكييف.