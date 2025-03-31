https://sarabic.ae/20250331/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-بعد-انتهاء-الصراع-سيرغب-زيلينسكي-في-الهروب-من-أوكرانيا-1099088708.html
مستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا
مستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن فلاديمير زيلينسكي، سيرغب بمغادرة البلاد، بأي شكل من الأشكال، عندما ينتهي... 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T05:43+0000
2025-03-31T05:43+0000
2025-03-31T05:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
وقال ماكغريغور في مقابلة على قناة "دييب دايف": "بمجرد أن يُظهر الرئيس (دونالد) ترامب، أنه يريد إنهاء الصراع (الأوكراني)، سيبدأ زيلينسكي وأصدقاؤه بملء حقائبهم بالمال والبحث عن طائرات وقطارات وسيارات لمغادرة أوكرانيا".ووصف المستشار السابق حاشية زيلينسكي بالفاسدة.وأضاف: "لا يسع لزيلينسكي إلا أن يأمل في أن يستقبله نفس الأشخاص، الذين ساعدوه في بدء هذا الصراع في أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الجهود المبذولة لحل الصراع في أوكرانيا، تناقش قضايا الأراضي وخطوط ترسيم الحدود والسيطرة على محطات الطاقة النووية.وأضاف مبعوثه الخاص ستيفن ويتكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر القضية المركزية للصراع في أوكرانيا، هي وضع المناطق التي انضمت إلى روسيا.زعيم حزب فرنسي: أوقفوا وحوش نظام كييفبوتين يؤكد أن ترامب يريد بصدق إنهاء الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250326/زيلينسكي-ليس-لدينا-أموال-للقوات-المسلحة-ويجب-تمويلها-من-الغرب-1098955079.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا
صرح دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن فلاديمير زيلينسكي، سيرغب بمغادرة البلاد، بأي شكل من الأشكال، عندما ينتهي الصراع في أوكرانيا،
وقال ماكغريغور في مقابلة على قناة "دييب دايف": "بمجرد أن يُظهر الرئيس (دونالد) ترامب، أنه يريد إنهاء الصراع (الأوكراني)، سيبدأ زيلينسكي وأصدقاؤه بملء حقائبهم بالمال والبحث عن طائرات وقطارات وسيارات لمغادرة أوكرانيا".
ووفقًا لماكغريغور، فإن زيلينسكي يتصرف بشكل استفزازي، ويعتمد على المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إذا أوقفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فسيتعين على زيلينسكي، الفرار من البلاد.
ووصف المستشار السابق حاشية زيلينسكي بالفاسدة.
وأضاف: "لا يسع لزيلينسكي إلا أن يأمل في أن يستقبله نفس الأشخاص، الذين ساعدوه في بدء هذا الصراع في أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الجهود المبذولة لحل الصراع في أوكرانيا، تناقش قضايا الأراضي وخطوط ترسيم الحدود والسيطرة على محطات الطاقة النووية.
وأضاف مبعوثه الخاص ستيفن ويتكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر القضية المركزية للصراع في أوكرانيا، هي وضع المناطق التي انضمت إلى روسيا.