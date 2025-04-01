https://sarabic.ae/20250401/ترامب-يتوقع-أن-توافق-روسيا-على-اتفاق-التسوية-في-أوكرانيا-1099120574.html
ترامب يتوقع أن توافق روسيا على اتفاق بشأن أوكرانيا
ترامب يتوقع أن توافق روسيا على اتفاق بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتوقع "التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، ويؤمن باستعداد القيادة الروسية لذلك". 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T05:44+0000
2025-04-01T05:44+0000
2025-04-01T05:49+0000
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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أريد أن أراه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يعقد صفقة".وتابع: "أعتقد أنه سينفذ ما قاله لي".وفي اليوم السابق، أكد الرئيس الأمريكي، أن كييف لن تنضم أبدًا إلى حلف شمال الأطلسي.ووفقًا لبيانين صدرا عن الكرملين والبيت الأبيض، اتفقت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، كما تعهدت واشنطن بالمساعدة على استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية وخفض تكلفة التأمين على النقل البحري وتوسيع الوصول إلى المواني.دوغين: روسيا وأمريكا وجدتا العديد من نقاط الاتفاق في عهد ترامبمستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250331/الكرملين-روسيا-وأمريكا-تعملان-على-تنفيذ-أفكار-تتعلق-بالتسوية-الأوكرانية-1099100957.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يتوقع أن توافق روسيا على اتفاق بشأن أوكرانيا
05:44 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 05:49 GMT 01.04.2025)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتوقع "التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، ويؤمن باستعداد القيادة الروسية لذلك".
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أريد أن أراه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يعقد صفقة".
وأضاف بأنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيوافق على الصفقة.
وتابع: "أعتقد أنه سينفذ ما قاله لي".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مسألة عضوية كييف في حلف شمال الأطلسي كانت سبب الصراع الأوكراني، ولم تتم مناقشة المسالة في سياق صفقة المعادن الأرضية النادرة.
وفي اليوم السابق، أكد الرئيس الأمريكي، أن كييف لن تنضم أبدًا إلى حلف شمال الأطلسي.
واستضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة بين 23 و25 مارس/ آذار الماضي، مباحثات بين وفدين روسي وأمريكي، وأخرى منفصلة بين وفدين أوكراني وأمريكي، جرت خلالها مناقشة مبادرة مقترحة حول هدنة بين روسيا وأوكرانيا، مدتها 30 يومًا لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة وفي البحر الأسود.
ووفقًا لبيانين صدرا عن الكرملين والبيت الأبيض، اتفقت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، كما تعهدت واشنطن بالمساعدة على استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية وخفض تكلفة التأمين على النقل البحري وتوسيع الوصول إلى المواني.