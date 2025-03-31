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https://sarabic.ae/20250331/دوغين-روسيا-وأمريكا-وجدتا-العديد-من-نقاط-الاتفاق-في-عهد-ترامب-1099088895.html
دوغين: روسيا وأمريكا وجدتا العديد من نقاط الاتفاق في عهد ترامب
دوغين: روسيا وأمريكا وجدتا العديد من نقاط الاتفاق في عهد ترامب
سبوتنيك عربي
صرح المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وجدتا العديد من نقاط الاتفاق في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T06:22+0000
2025-03-31T06:22+0000
روسيا
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وقال دوغين: "أنصار ترامب سيفهمون روسيا و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، والدافع وراء سياستنا بشكل أفضل بكثير... لقد وجدنا العديد من نقاط الاتفاق".ووفقا للفيلسوف الروسي، سيكون لدى أوكرانيا فرصة تاريخية لإنشاء دولة خاصة بها إذا أصبحت جسرا بين الحضارات الغربية والأوراسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ومع ذلك، بعد القرارات الحاسمة التي اتخذها فلاديمير زيلينسكي، أصبح هذا الأمر مستحيلا.واستضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة بين 23 و25 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين روسي وأميركي، وأخرى منفصلة بين وفدين أوكراني وأميركي، جرت خلالها مناقشة مبادرة مقترحة حول هدنة بين روسيا وأوكرانيا مدتها 30 يوماً لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة وفي البحر الأسود.ووفقًا لبيانين صدرا عن الكرملين والبيت الأبيض، اتفقت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، كما تعهدت واشنطن بالمساعدة على استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية وخفض تكلفة التأمين على النقل البحري وتوسيع الوصول إلى المواني.الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"
https://sarabic.ae/20250330/ترامب-أخطط-لإجراء-محادثة-جديدة-مع-بوتين-1099081475.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

دوغين: روسيا وأمريكا وجدتا العديد من نقاط الاتفاق في عهد ترامب

06:22 GMT 31.03.2025
© Sputnik . Ekaterina Chesnokovaالمفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين
المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
تابعنا عبر
صرح المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وجدتا العديد من نقاط الاتفاق في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال دوغين: "أنصار ترامب سيفهمون روسيا و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، والدافع وراء سياستنا بشكل أفضل بكثير... لقد وجدنا العديد من نقاط الاتفاق".

وأضاف دوغين، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في عهد ترامب، توصلتا إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا، ويلتزم البلدان بالواقعية في العلاقات الدولية، ويدافعان عن القيم التقليدية والسيادة والوطنية والدين.

ووفقا للفيلسوف الروسي، سيكون لدى أوكرانيا فرصة تاريخية لإنشاء دولة خاصة بها إذا أصبحت جسرا بين الحضارات الغربية والأوراسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ومع ذلك، بعد القرارات الحاسمة التي اتخذها فلاديمير زيلينسكي، أصبح هذا الأمر مستحيلا.
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
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واستضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة بين 23 و25 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين روسي وأميركي، وأخرى منفصلة بين وفدين أوكراني وأميركي، جرت خلالها مناقشة مبادرة مقترحة حول هدنة بين روسيا وأوكرانيا مدتها 30 يوماً لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة وفي البحر الأسود.
ووفقًا لبيانين صدرا عن الكرملين والبيت الأبيض، اتفقت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، كما تعهدت واشنطن بالمساعدة على استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية وخفض تكلفة التأمين على النقل البحري وتوسيع الوصول إلى المواني.
الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية
ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"
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