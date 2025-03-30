ترامب: أخطط لإجراء محادثة جديدة مع بوتين

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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
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عالم سبوتنيك
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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قوانين الاقتصاد
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183 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:00 GMT
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شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:31 GMT
29 د
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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250330/ترامب-أخطط-لإجراء-محادثة-جديدة-مع-بوتين-1099081475.html
ترامب: أخطط لإجراء محادثة جديدة مع بوتين
ترامب: أخطط لإجراء محادثة جديدة مع بوتين
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بمنع مستوردي النفط الروسي من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع موسكو... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T15:08+0000
2025-03-30T15:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" إنه "إذا اشتريت النفط من روسيا، فلن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه يعتزم فرض رسوم تتراوح بين 25 في المئة إلى 50 في المئة على النفط الروسي.ونقلت قناة "إن بي سي" عن ترامب أنه يخطط للحديث مجددا مع بوتين "الأسبوع الجاري".ورأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد حل الصراع الأوكراني بصدق.وأضاف الرئيس الروسي، أنه "من الواضح أن الصراع الذي تحدثت عنه، وقدمت وصفًا موجزًا ​​لما حدث في الماضي القريب، لا يزال معقدًا ويتطلب مناقشة ومنهجية متعمقة، ونحن نؤيد حل كل هذه القضايا بالوسائل السلمية"، مؤكدا أن موسكو مستعدة للعمل مع أي دولة تسعى إلى حل الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني من أجل التوصل إلى حل سلمي.
https://sarabic.ae/20250329/الدفاع-الروسية-كييف-تواصل-هجماتها-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-1099061560.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

ترامب: أخطط لإجراء محادثة جديدة مع بوتين

15:08 GMT 30.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
تابعنا عبر
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بمنع مستوردي النفط الروسي من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن أوكرانيا.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" إنه "إذا اشتريت النفط من روسيا، فلن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه يعتزم فرض رسوم تتراوح بين 25 في المئة إلى 50 في المئة على النفط الروسي.
من جهة أخرى، ذكر ترامب أنه يعتزم إجراء محادثة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا.
ونقلت قناة "إن بي سي" عن ترامب أنه يخطط للحديث مجددا مع بوتين "الأسبوع الجاري".
محطة الطاقة النووية في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: كييف تواصل هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا
أمس, 14:07 GMT
ورأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد حل الصراع الأوكراني بصدق.

وقال بوتين، في حديث مع طاقم بحارة الغواصة النووية الروسية "أرخانغيلسك": "في رأيي، فإن الرئيس المنتخب حديثًا للولايات المتحدة يريد بصدق إنهاء هذا الصراع".

وأضاف الرئيس الروسي، أنه "من الواضح أن الصراع الذي تحدثت عنه، وقدمت وصفًا موجزًا ​​لما حدث في الماضي القريب، لا يزال معقدًا ويتطلب مناقشة ومنهجية متعمقة، ونحن نؤيد حل كل هذه القضايا بالوسائل السلمية"، مؤكدا أن موسكو مستعدة للعمل مع أي دولة تسعى إلى حل الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني من أجل التوصل إلى حل سلمي.
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