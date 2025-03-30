https://sarabic.ae/20250330/ترامب-أخطط-لإجراء-محادثة-جديدة-مع-بوتين-1099081475.html
ترامب: أخطط لإجراء محادثة جديدة مع بوتين
ترامب: أخطط لإجراء محادثة جديدة مع بوتين
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بمنع مستوردي النفط الروسي من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع موسكو... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T15:08+0000
2025-03-30T15:08+0000
2025-03-30T15:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" إنه "إذا اشتريت النفط من روسيا، فلن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه يعتزم فرض رسوم تتراوح بين 25 في المئة إلى 50 في المئة على النفط الروسي.ونقلت قناة "إن بي سي" عن ترامب أنه يخطط للحديث مجددا مع بوتين "الأسبوع الجاري".ورأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد حل الصراع الأوكراني بصدق.وأضاف الرئيس الروسي، أنه "من الواضح أن الصراع الذي تحدثت عنه، وقدمت وصفًا موجزًا لما حدث في الماضي القريب، لا يزال معقدًا ويتطلب مناقشة ومنهجية متعمقة، ونحن نؤيد حل كل هذه القضايا بالوسائل السلمية"، مؤكدا أن موسكو مستعدة للعمل مع أي دولة تسعى إلى حل الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني من أجل التوصل إلى حل سلمي.
https://sarabic.ae/20250329/الدفاع-الروسية-كييف-تواصل-هجماتها-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-1099061560.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
ترامب: أخطط لإجراء محادثة جديدة مع بوتين
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بمنع مستوردي النفط الروسي من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن أوكرانيا.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" إنه "إذا اشتريت النفط من روسيا، فلن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه يعتزم فرض رسوم تتراوح بين 25 في المئة إلى 50 في المئة على النفط الروسي.
من جهة أخرى، ذكر ترامب أنه يعتزم إجراء محادثة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا.
ونقلت قناة "إن بي سي" عن ترامب أنه يخطط للحديث مجددا مع بوتين "الأسبوع الجاري".
ورأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد حل الصراع الأوكراني بصدق.
وقال بوتين، في حديث مع طاقم بحارة الغواصة النووية الروسية "أرخانغيلسك": "في رأيي، فإن الرئيس المنتخب حديثًا للولايات المتحدة يريد بصدق إنهاء هذا الصراع".
وأضاف الرئيس الروسي، أنه "من الواضح أن الصراع الذي تحدثت عنه، وقدمت وصفًا موجزًا لما حدث في الماضي القريب، لا يزال معقدًا ويتطلب مناقشة ومنهجية متعمقة، ونحن نؤيد حل كل هذه القضايا بالوسائل السلمية"، مؤكدا أن موسكو مستعدة للعمل مع أي دولة تسعى إلى حل الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني من أجل التوصل إلى حل سلمي.