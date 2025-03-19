https://sarabic.ae/20250319/البيت-الأبيض-ترامب-يعتزم-إنهاء-الصراع-بأوكرانيا-بشكل-نهائي-ودائم-1098794521.html

البيت الأبيض: ترامب يعتزم إنهاء الصراع بأوكرانيا "بشكل نهائي ودائم"

البيت الأبيض: ترامب يعتزم إنهاء الصراع بأوكرانيا "بشكل نهائي ودائم"

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إنهاء الصراع في أوكرانيا "بشكل نهائي ودائم". 19.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-19T20:01+0000

2025-03-19T20:01+0000

2025-03-19T20:01+0000

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وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على جهود ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "إنه عازم على إنهائه بشكل نهائي ودائم".وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي أكد على ضرورة تحسين العلاقات بين أمريكا وروسيا.وكشفت ليفيت أن الرئيس ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، أصدرا تعليمات لفريقيهما بالمضي قدمًا في معالجة المسائل المتعلقة بتنفيذ وتوسيع نطاق وقف إطلاق النار الجزئي المقترح لمدة 30 يومًا بين روسيا وأوكرانيا، والذي يشمل وقف استهداف البنى التحتية للطاقة بشكل متبادل.وتابعت: "الملكية الأمريكية لهذه المحطات من شأنها أن تكون أفضل حماية لهذه البنية التحتية ودعمًا للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا".وذكرت ليفيت أن "زيلينسكي طلب المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحماية مدنييه، وخاصة أنظمة "باتريوت" الصاروخية، ووافق الرئيس ترامب على العمل معه لاستكشاف المتاح".وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": أجريتُ للتوّ مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع زيلينسكي، استمرت قرابة ساعة".

https://sarabic.ae/20250319/ترامب-أجريت-مكالمة-مع-زيلينسكي-ونحن-نسير-على-الطريق-الصحيح--1098789212.html

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