https://sarabic.ae/20250319/البيت-الأبيض-ترامب-يعتزم-إنهاء-الصراع-بأوكرانيا-بشكل-نهائي-ودائم-1098794521.html
البيت الأبيض: ترامب يعتزم إنهاء الصراع بأوكرانيا "بشكل نهائي ودائم"
البيت الأبيض: ترامب يعتزم إنهاء الصراع بأوكرانيا "بشكل نهائي ودائم"
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إنهاء الصراع في أوكرانيا "بشكل نهائي ودائم". 19.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على جهود ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "إنه عازم على إنهائه بشكل نهائي ودائم".وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي أكد على ضرورة تحسين العلاقات بين أمريكا وروسيا.وكشفت ليفيت أن الرئيس ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، أصدرا تعليمات لفريقيهما بالمضي قدمًا في معالجة المسائل المتعلقة بتنفيذ وتوسيع نطاق وقف إطلاق النار الجزئي المقترح لمدة 30 يومًا بين روسيا وأوكرانيا، والذي يشمل وقف استهداف البنى التحتية للطاقة بشكل متبادل.وتابعت: "الملكية الأمريكية لهذه المحطات من شأنها أن تكون أفضل حماية لهذه البنية التحتية ودعمًا للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا".وذكرت ليفيت أن "زيلينسكي طلب المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحماية مدنييه، وخاصة أنظمة "باتريوت" الصاروخية، ووافق الرئيس ترامب على العمل معه لاستكشاف المتاح".وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": أجريتُ للتوّ مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع زيلينسكي، استمرت قرابة ساعة".
https://sarabic.ae/20250319/ترامب-أجريت-مكالمة-مع-زيلينسكي-ونحن-نسير-على-الطريق-الصحيح--1098789212.html
https://sarabic.ae/20250318/الكرملين-بوتين-وترامب-تبادلا-وجهات-النظر-التفصيلية-والصريحة-حول-الأزمة-الأوكرانية-1098756749.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض: ترامب يعتزم إنهاء الصراع بأوكرانيا "بشكل نهائي ودائم"
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إنهاء الصراع في أوكرانيا "بشكل نهائي ودائم".
وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على جهود ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "إنه عازم على إنهائه بشكل نهائي ودائم".
وأضافت ليفيت، أن ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا خلال محادثتهما الهاتفية أمس، على ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا "بسلام طويل الأمد".
وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي أكد على ضرورة تحسين العلاقات بين أمريكا وروسيا.
وكشفت ليفيت أن الرئيس ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، أصدرا تعليمات لفريقيهما بالمضي قدمًا في معالجة المسائل المتعلقة بتنفيذ وتوسيع نطاق وقف إطلاق النار الجزئي المقترح لمدة 30 يومًا بين روسيا وأوكرانيا، والذي يشمل وقف استهداف البنى التحتية للطاقة بشكل متبادل.
وأضافت: "الرئيس ترامب ناقش أيضًا مع زيلينسكي إمدادات الطاقة ومحطات الطاقة النووية في أوكرانيا، وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن تساعد بشكل كبير في إدارة تلك المحطات بمشاركة خبرائها في مجال الكهرباء والمرافق".
وتابعت: "الملكية الأمريكية لهذه المحطات من شأنها أن تكون أفضل حماية لهذه البنية التحتية ودعمًا للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا".
وذكرت ليفيت أن "زيلينسكي طلب المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحماية مدنييه، وخاصة أنظمة "باتريوت" الصاروخية، ووافق الرئيس ترامب على العمل معه لاستكشاف المتاح".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى مكالمة هاتفية استمرت حوالي ساعة من الزمن مع فلاديمير زيلينسكي، ركّزت بشكل أساسي على التوفيق بين مطالب واحتياجات موسكو وكييف، بناءً على مناقشات ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": أجريتُ للتوّ مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع زيلينسكي، استمرت قرابة ساعة".