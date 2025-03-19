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ترامب: أجريت مكالمة مع زيلينسكي ونحن نسير على الطريق الصحيح
ترامب: أجريت مكالمة مع زيلينسكي ونحن نسير على الطريق الصحيح
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية استمرت حوالي ساعة من الزمن مع فلاديمير زيلينسكي، ركّزت بشكل أساسي على التوفيق بين... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T16:39+0000
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وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": أجريتُ للتوّ مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع زيلينسكي، استمرت قرابة ساعة".وأضاف ترامب أنه كلف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، بـ"تقديم وصف دقيق للنقاط التي تمت مناقشتها، وسيتم طرح البيان قريبا".وجاء في بيان الكرملين: واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين، عن امتنانه لدونالد ترامب، لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".
https://sarabic.ae/20250318/الكرملين-بوتين-وترامب-تبادلا-وجهات-النظر-التفصيلية-والصريحة-حول-الأزمة-الأوكرانية-1098756749.html
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ترامب: أجريت مكالمة مع زيلينسكي ونحن نسير على الطريق الصحيح

16:39 GMT 19.03.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية استمرت حوالي ساعة من الزمن مع فلاديمير زيلينسكي، ركّزت بشكل أساسي على التوفيق بين مطالب واحتياجات موسكو وكييف، بناءً على مناقشات ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": أجريتُ للتوّ مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع زيلينسكي، استمرت قرابة ساعة".

وتابع: "تركزت معظم المناقشات على المكالمة التي أُجريت أمس مع الرئيس بوتين، بهدف تنسيق مطالب واحتياجات روسيا وأوكرانيا. نحن نسير على الطريق الصحيح".

لقاء بوتين وترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية
أمس, 17:24 GMT
وأضاف ترامب أنه كلف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، بـ"تقديم وصف دقيق للنقاط التي تمت مناقشتها، وسيتم طرح البيان قريبا".

وأعلن الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر التفصيلية والصريحة حول الأزمة الأوكرانية.

وجاء في بيان الكرملين: واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين، عن امتنانه لدونالد ترامب، لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".
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