https://sarabic.ae/20250321/الكرملين-عسكرة-أوروبا-نزعة-خطيرة-لا-تضفي-المزيد-من-الأمن-1098832206.html

الكرملين: عسكرة أوروبا نزعة خطيرة لا تضفي المزيد من الأمن

الكرملين: عسكرة أوروبا نزعة خطيرة لا تضفي المزيد من الأمن

سبوتنيك عربي

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، ظاهرة عسكرة أوروبا بأنها نزعة خطيرة لا تجلب أي تهدئة للوضع ولا تضفي المزيد من الأمن. 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T11:23+0000

2025-03-21T11:23+0000

2025-03-21T11:23+0000

روسيا

الكرملين

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وأوضح بيسكوف للصحفيين "أن عسكرة أوروبا تشكل توجها خطيرا للغاية، لا يقرب إلى تهدئة الوضع ولا يضيف إلى الأمن".وأضاف: "بالطبع، هذا الأمر لا يقربنا من تحقيق الانفراج أو استعادة أجواء الثقة المتبادلة. كما أنه لا يعزز الأمن في أوروبا".وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تعتزم الالتزام، باتفاق عدم مهاجمة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لمدة 30 يوما، على الرغم من تصرفات كييف المتعلقة بانتهاك الهدنة التي اقترحتها الولايات المتحدة، إن "أمر القائد الأعلى ساري المفعول، والقوات المسلحة الروسية تمتنع حاليا عن توجيه ضربات للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا".وقال بيسكوف: "إنّ تصرفات نظام كييف معروفة للجميع جيدا من خلال تقارير إعلامية عديدة،... لذا، يمكن للجميع أن يدركوا مدى الثقة في كلام (فلاديمير) زيلينسكي وكلام ممثلين آخرين لنظام كييف. وهذا، بالمناسبة، ما حذّرنا منه محاورينا مرارًا وتكرارًا".كما أكد بيسكوف أن روسيا تنطلق من تصريحات القيادة الإيرانية حول عدم وجود خطط للحصول على أسلحة نووية.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول موقف موسكو إذا قررت الولايات المتحدة أو إسرائيل اللجوء إلى توجيه ضربات للبنية التحتية النووية الإيرانية: "كل هذا (برنامج إيران لتطوير الطاقة النووية السلمية) يحدث وفق امتثال صارم للقانون الدولي".وأضاف أن إيران، مثل جميع الدول، لها الحق في تطوير القطاع النووي السلمي والطاقة النووية السلمية.ويتكوف: المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا ستنعقد يوم الأحد المقبل بجدة

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روسيا, الكرملين