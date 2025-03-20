https://sarabic.ae/20250320/الخارجية-الروسية-كييف-انتهكت-الهدنة-التي-اقترحتها-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1098821246.html
الخارجية الروسية: كييف انتهكت الهدنة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية: كييف انتهكت الهدنة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف انتهك بالفعل الهدنة، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، بهجوم على منشأة للطاقة الروسية،... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T20:49+0000
2025-03-20T20:49+0000
2025-03-20T20:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت زاخاروفا على القناة الأولى الروسية: "نعتقد أن هذه الهدنة، التي اقترحها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (دونالد ترامب)، قد انُتهكت بالفعل من قبل نظام كييف. كيف سيستمر الجانب الأمريكي في التعامل مع هذه الحثالة الإرهابية المجنونة، هذا هو السؤال الكبير".وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن، على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.كما استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، حيث ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني، وزير الخارجية أندريه سيبيغا، ووزير الدفاع رستم أوميروف، ومدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك.وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية، إن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".
https://sarabic.ae/20250320/واشنطن-تنوي-إجراء-مفاوضات-غير-مباشرة-بين-موسكو-وكييف-في-السعودية-1098820822.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية: كييف انتهكت الهدنة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية
ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف انتهك بالفعل الهدنة، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، بهجوم على منشأة للطاقة الروسية، والسؤال المطروح الآن هو كيف ستستمر واشنطن في التعامل مع "حثالة الإرهابيين المجانين".
وأضافت زاخاروفا على القناة الأولى الروسية: "نعتقد أن هذه الهدنة، التي اقترحها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (دونالد ترامب)، قد انُتهكت بالفعل من قبل نظام كييف. كيف سيستمر الجانب الأمريكي في التعامل مع هذه الحثالة الإرهابية المجنونة، هذا هو السؤال الكبير".
وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن، على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
كما استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، حيث ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني، وزير الخارجية أندريه سيبيغا، ووزير الدفاع رستم أوميروف، ومدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك.
وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية، إن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".