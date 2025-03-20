https://sarabic.ae/20250320/واشنطن-تنوي-إجراء-مفاوضات-غير-مباشرة-بين-موسكو-وكييف-في-السعودية-1098820822.html
واشنطن تنوي إجراء "مفاوضات غير مباشرة" بين موسكو وكييف في السعودية
واشنطن تنوي إجراء "مفاوضات غير مباشرة" بين موسكو وكييف في السعودية
سبوتنيك عربي
ذكر كيث كيلوغ، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي جلين بيك، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تعتزم إجراء "مفاوضات غير... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T20:05+0000
2025-03-20T20:05+0000
2025-03-20T20:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضح كيلوغ: "نضع ما نسميه المجموعات الفنية في المفاوضات غير المباشرة في المملكة العربية السعودية، حيث يأتي الجانبان، ويتم استقبالهما في غرف منفصلة، ويقولان بشكل أساسي، حسنًا، ما هي شروطك؟ ثم تتحول إلى الجانب الآخر: ما هي شروطك؟".ومن بين أمور متعددة، استجاب الرئيس الروسي بشكل إيجابي لفكرة تخلي أطراف النزاع عن الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا وأصدر تعليمات بذلك للجيش الروسي.
https://sarabic.ae/20250320/موسكو-المحادثات-الروسية-الأمريكية-بشأن-أوكرانيا-ستعقد-في-الرياض-يوم-24-مارس-الجاري-1098808797.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تنوي إجراء "مفاوضات غير مباشرة" بين موسكو وكييف في السعودية
ذكر كيث كيلوغ، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي جلين بيك، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تعتزم إجراء "مفاوضات غير مباشرة" في السعودية بين ممثلي روسيا وأوكرانيا، لفهم شروط كل جانب، من أجل وقف كامل لإطلاق النار، على حد قوله.
وأوضح كيلوغ: "نضع ما نسميه المجموعات الفنية في المفاوضات غير المباشرة في المملكة العربية السعودية، حيث يأتي الجانبان، ويتم استقبالهما في غرف منفصلة، ويقولان بشكل أساسي، حسنًا، ما هي شروطك؟ ثم تتحول إلى الجانب الآخر: ما هي شروطك؟".
ووفقا لكيلوغ، فإن مثل هذه "الدبلوماسية المكوكية" تهدف إلى تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، والذي في رأيه، سيكون الخطوة الأولى نحو إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية، في 18 مارس/آذار الجاري، استمرت حوالي ساعتين من الزمن.
ومن بين أمور متعددة، استجاب الرئيس الروسي بشكل إيجابي لفكرة تخلي أطراف النزاع عن الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا وأصدر تعليمات بذلك للجيش الروسي.