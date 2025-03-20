https://sarabic.ae/20250320/موسكو-المحادثات-الروسية-الأمريكية-بشأن-أوكرانيا-ستعقد-في-الرياض-يوم-24-مارس-الجاري-1098808797.html
موسكو: المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا ستعقد في الرياض يوم 24 مارس الجاري
موسكو: المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا ستعقد في الرياض يوم 24 مارس الجاري
سبوتنيك عربي
صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن عضو المجلس الفيدرالي غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T12:46+0000
2025-03-20T12:46+0000
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روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال أوشاكوف للصحفيين عقب محادثة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز: "اتفقنا مع السيد والتز على أن تجرى مشاورات ثنائية بهذا الشأن من قِبل خبراء يعيّنهم الرئيسان. وستعقد هذه المشاورات يوم الاثنين 24 آذار في الرياض، وسيشارك فيها من الجانب الروسي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية، غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي، سيرغي بيسيدا.وقال أوشاكوف إن الفريق الأمريكي قد تم تشكيله أيضاً، لكن، في رأيه، سيكون من المنطقي أن يتم الكشف عن أسماء أعضائه من قبل الأمريكيين أنفسهم.وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية، أن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".
https://sarabic.ae/20250320/الدفاع-الروسية-تدمير-دبابة-و19-آلية-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1098805613.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو: المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا ستعقد في الرياض يوم 24 مارس الجاري
12:46 GMT 20.03.2025 (تم التحديث: 13:24 GMT 20.03.2025)
صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن عضو المجلس الفيدرالي غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا، سيترأسان وفد الخبراء الروس إلى محادثات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، يوم الاثنين المقبل الموافق 24 آذار/مارس، في العاصمة السعودية الرياض.
وقال أوشاكوف للصحفيين عقب محادثة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز: "اتفقنا مع السيد والتز على أن تجرى مشاورات ثنائية بهذا الشأن من قِبل خبراء يعيّنهم الرئيسان. وستعقد هذه المشاورات يوم الاثنين 24 آذار في الرياض، وسيشارك فيها من الجانب الروسي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية، غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي، سيرغي بيسيدا.
وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن "هؤلاء المفاوضين يتمتعون بخبرة حقيقية، ولديهم دراية كبيرة بالقضايا الدولية".
وقال أوشاكوف إن الفريق الأمريكي قد تم تشكيله أيضاً، لكن، في رأيه، سيكون من المنطقي أن يتم الكشف عن أسماء أعضائه من قبل الأمريكيين أنفسهم.
واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك.
وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية، أن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".