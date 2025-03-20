ترامب: الأمور بشأن مفاوضات التسوية الأوكرانية تسير "بشكل جيد"

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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
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لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
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صدى الحياة
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مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
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29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
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بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
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28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:00 GMT
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أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250320/ترامب-الأمور-بشأن-مفاوضات-التسوية-الأوكرانية-تسير-بشكل-جيد-1098822572.html
ترامب: الأمور بشأن مفاوضات التسوية الأوكرانية تسير "بشكل جيد"
ترامب: الأمور بشأن مفاوضات التسوية الأوكرانية تسير "بشكل جيد"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، بأن الأمور بشأن مفاوضات التسوية الأوكرانية تسير "بشكل جيد". 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T23:46+0000
2025-03-20T23:46+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا".وأضاف الرئيس الأمريكي: "نود أن نرى هذا الأمر ينتهي".وتابع قائلا: "أعتقد أن كل شيء يسير بشكل جيد في هذا السياق"، مشددا على أنه يؤمن بإمكانية تحقيق تسوية أوكرانية.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد.
https://sarabic.ae/20250317/إعلام-إدارة-ترامب-تدرس-الاعتراف-بأن-القرم-روسية-في-أي-اتفاق-مستقبلي-بشأن-أوكرانيا-1098728628.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

ترامب: الأمور بشأن مفاوضات التسوية الأوكرانية تسير "بشكل جيد"

23:46 GMT 20.03.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، بأن الأمور بشأن مفاوضات التسوية الأوكرانية تسير "بشكل جيد".
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا".
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
إعلام: إدارة ترامب تدرس الاعتراف بأن القرم روسية في أي اتفاق مستقبلي بشأن أوكرانيا
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وأضاف الرئيس الأمريكي: "نود أن نرى هذا الأمر ينتهي".
وتابع قائلا: "أعتقد أن كل شيء يسير بشكل جيد في هذا السياق"، مشددا على أنه يؤمن بإمكانية تحقيق تسوية أوكرانية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد.
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