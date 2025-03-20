https://sarabic.ae/20250320/ترامب-الأمور-بشأن-مفاوضات-التسوية-الأوكرانية-تسير-بشكل-جيد-1098822572.html
ترامب: الأمور بشأن مفاوضات التسوية الأوكرانية تسير "بشكل جيد"
ترامب: الأمور بشأن مفاوضات التسوية الأوكرانية تسير "بشكل جيد"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، بأن الأمور بشأن مفاوضات التسوية الأوكرانية تسير "بشكل جيد". 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T23:46+0000
2025-03-20T23:46+0000
2025-03-20T23:46+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا".وأضاف الرئيس الأمريكي: "نود أن نرى هذا الأمر ينتهي".وتابع قائلا: "أعتقد أن كل شيء يسير بشكل جيد في هذا السياق"، مشددا على أنه يؤمن بإمكانية تحقيق تسوية أوكرانية.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد.
https://sarabic.ae/20250317/إعلام-إدارة-ترامب-تدرس-الاعتراف-بأن-القرم-روسية-في-أي-اتفاق-مستقبلي-بشأن-أوكرانيا-1098728628.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ترامب: الأمور بشأن مفاوضات التسوية الأوكرانية تسير "بشكل جيد"
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، بأن الأمور بشأن مفاوضات التسوية الأوكرانية تسير "بشكل جيد".
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "نود أن نرى هذا الأمر ينتهي".
وتابع قائلا: "أعتقد أن كل شيء يسير بشكل جيد في هذا السياق"، مشددا على أنه يؤمن بإمكانية تحقيق تسوية أوكرانية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة
الأمريكية، بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد.