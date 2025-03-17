https://sarabic.ae/20250317/إعلام-إدارة-ترامب-تدرس-الاعتراف-بأن-القرم-روسية-في-أي-اتفاق-مستقبلي-بشأن-أوكرانيا-1098728628.html

إعلام: إدارة ترامب تدرس الاعتراف بأن القرم روسية في أي اتفاق مستقبلي بشأن أوكرانيا

إعلام: إدارة ترامب تدرس الاعتراف بأن القرم روسية في أي اتفاق مستقبلي بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدرس إمكانية الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأرض روسية، كجزء من اتفاق مستقبلي لإنهاء الصراع بين... 17.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-17T19:24+0000

2025-03-17T19:24+0000

2025-03-17T19:24+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يجري مناقشة خيار مفاده أن الولايات المتحدة ستدعو الأمم المتحدة إلى الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، وهو ما "يتوافق مع موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية بعد إجراء استفتاء هناك في مارس/آذار 2014، في أعقاب انقلاب في أوكرانيا.ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أغلقت نهائيا".

https://sarabic.ae/20250317/البيت-الأبيض-اتفاق-السلام-في-أوكرانيا-أصبح-أقرب-من-أي-وقت-مضى--1098726065.html

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