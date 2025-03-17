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https://sarabic.ae/20250317/إعلام-إدارة-ترامب-تدرس-الاعتراف-بأن-القرم-روسية-في-أي-اتفاق-مستقبلي-بشأن-أوكرانيا-1098728628.html
إعلام: إدارة ترامب تدرس الاعتراف بأن القرم روسية في أي اتفاق مستقبلي بشأن أوكرانيا
إعلام: إدارة ترامب تدرس الاعتراف بأن القرم روسية في أي اتفاق مستقبلي بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدرس إمكانية الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأرض روسية، كجزء من اتفاق مستقبلي لإنهاء الصراع بين... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T19:24+0000
2025-03-17T19:24+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يجري مناقشة خيار مفاده أن الولايات المتحدة ستدعو الأمم المتحدة إلى الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، وهو ما "يتوافق مع موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية بعد إجراء استفتاء هناك في مارس/آذار 2014، في أعقاب انقلاب في أوكرانيا.ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أغلقت نهائيا".
https://sarabic.ae/20250317/البيت-الأبيض-اتفاق-السلام-في-أوكرانيا-أصبح-أقرب-من-أي-وقت-مضى--1098726065.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: إدارة ترامب تدرس الاعتراف بأن القرم روسية في أي اتفاق مستقبلي بشأن أوكرانيا

19:24 GMT 17.03.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدرس إمكانية الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأرض روسية، كجزء من اتفاق مستقبلي لإنهاء الصراع بين موسكو وكييف.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يجري مناقشة خيار مفاده أن الولايات المتحدة ستدعو الأمم المتحدة إلى الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، وهو ما "يتوافق مع موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وبحسب المنشور، لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن، ويعتبر هذا الخيار إحدى الخطوات الممكنة لإنهاء الصراع، في حين رفض البيت الأبيض التعليق على هذه القضية.

البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
البيت الأبيض: اتفاق السلام في أوكرانيا أصبح أقرب من أي وقت مضى
18:17 GMT
وأصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية بعد إجراء استفتاء هناك في مارس/آذار 2014، في أعقاب انقلاب في أوكرانيا.

وصرحت القيادة الروسية مرارا بأن سكان القرم ديمقراطيا، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، صوّتوا لإعادة التوحيد مع روسيا.

ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أغلقت نهائيا".
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