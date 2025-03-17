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البيت الأبيض: اتفاق السلام في أوكرانيا أصبح أقرب من أي وقت مضى
البيت الأبيض: اتفاق السلام في أوكرانيا أصبح أقرب من أي وقت مضى
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا أصبح أقرب من أي وقت مضى. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T18:17+0000
2025-03-17T18:17+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت ليفيت في تعليقها على المحادثة الهاتفية بين رئيسي روسيا وأمريكا المقرر إجراؤها يوم غد الثلاثاء: "قال الرئيس الليلة الماضية على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من فلوريدا، إنه سيتحدث مع الرئيس (فلاديمير) بوتين غدًا. نحن على بعد عشرة ياردات من السلام ولم نكن أقرب من ذلك أبدًا إلى تحقيق هذا الهدف".وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يخطط لمناقشة قضية الأراضي والسيطرة على محطات الطاقة النووية خلال محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الماضي، استمر ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.الخارجية الروسية: موسكو ستطالب بضمانات أمنية صارمة في إطار حل الصراع بأوكرانياترامب: المناقشات مع بوتين بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا تسي
https://sarabic.ae/20250317/الكرملين-روسيا-وأمريكا-تسيران-على-الطريق-الصحيح-لإحياء-العلاقات-1098723504.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: اتفاق السلام في أوكرانيا أصبح أقرب من أي وقت مضى

18:17 GMT 17.03.2025
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا أصبح أقرب من أي وقت مضى.
وقالت ليفيت في تعليقها على المحادثة الهاتفية بين رئيسي روسيا وأمريكا المقرر إجراؤها يوم غد الثلاثاء: "قال الرئيس الليلة الماضية على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من فلوريدا، إنه سيتحدث مع الرئيس (فلاديمير) بوتين غدًا. نحن على بعد عشرة ياردات من السلام ولم نكن أقرب من ذلك أبدًا إلى تحقيق هذا الهدف".

وردت على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على موسكو إذا لم تلبي المحادثة بين بوتين وترامب توقعات الجانب الأمريكي، بأن ترامب مستعد لاتخاذ مثل هذه الخطوة إذا لزم الأمر، بالقول: "ولكن لا أستطيع أن أسبق الأحداث وأعلن عن قرار بشأن قضية خطيرة كهذه".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
الكرملين: روسيا وأمريكا تسيران على الطريق الصحيح لإحياء العلاقات
16:01 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يخطط لمناقشة قضية الأراضي والسيطرة على محطات الطاقة النووية خلال محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وفي وقت لاحق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه يجري التحضير للمكالمة الهاتفية التي ستتم، يوم غد الثلاثاء، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دوناد ترامب.

وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الماضي، استمر ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.
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