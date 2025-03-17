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البيت الأبيض: اتفاق السلام في أوكرانيا أصبح أقرب من أي وقت مضى

البيت الأبيض: اتفاق السلام في أوكرانيا أصبح أقرب من أي وقت مضى

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا أصبح أقرب من أي وقت مضى. 17.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-17T18:17+0000

2025-03-17T18:17+0000

2025-03-17T18:17+0000

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أخبار أوكرانيا

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وقالت ليفيت في تعليقها على المحادثة الهاتفية بين رئيسي روسيا وأمريكا المقرر إجراؤها يوم غد الثلاثاء: "قال الرئيس الليلة الماضية على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من فلوريدا، إنه سيتحدث مع الرئيس (فلاديمير) بوتين غدًا. نحن على بعد عشرة ياردات من السلام ولم نكن أقرب من ذلك أبدًا إلى تحقيق هذا الهدف".وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يخطط لمناقشة قضية الأراضي والسيطرة على محطات الطاقة النووية خلال محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الماضي، استمر ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.الخارجية الروسية: موسكو ستطالب بضمانات أمنية صارمة في إطار حل الصراع بأوكرانياترامب: المناقشات مع بوتين بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا تسي

https://sarabic.ae/20250317/الكرملين-روسيا-وأمريكا-تسيران-على-الطريق-الصحيح-لإحياء-العلاقات-1098723504.html

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