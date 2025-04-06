https://sarabic.ae/20250406/رئيس-صندوق-الاستثمار-المباشر-الروسي-يكشف-عن-اتصالات-جديدة-مخططة-بين-موسكو-وواشنطن-1099261424.html
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي يكشف عن اتصالات جديدة مخططة بين موسكو وواشنطن
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي يكشف عن اتصالات جديدة مخططة بين موسكو وواشنطن
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بأنه من الممكن... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T12:25+0000
2025-04-06T12:25+0000
2025-04-06T12:25+0000
روسيا
العالم
واشنطن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102717/09/1027170905_0:222:2852:1826_1920x0_80_0_0_c02b1c6d27393957c367e50e49373c93.jpg
وقال دميترييف في مقابلة مع القناة الأولى الروسية، ردًا على سؤال حول توقيت الاتصالات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بأنه سيكون "الأسبوع المقبل".وقال دميترييف: "حتى الآن هناك أمل هش في استعادة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بالطبع، من الضروري المقاومة، بما في ذلك الهجمات الإعلامية، التي تجري لعرقلة التحسن الذي تم تحقيقه".وأكد دميترييف، أنه خلال المفاوضات، تمت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وكذلك استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.الكرملين: روسيا تعمل حاليا على إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة
https://sarabic.ae/20250403/الكرملين-دميترييف-يجري-محادثات-في-واشنطن-بتعليمات-من-بوتين---1099178642.html
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102717/09/1027170905_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_b25948c48d42331dbb54d354cb6ca12c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, واشنطن
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي يكشف عن اتصالات جديدة مخططة بين موسكو وواشنطن
صرّح كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بأنه من الممكن توقّع اتصالات جديدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام المقبلة.
وقال دميترييف في مقابلة مع القناة الأولى الروسية، ردًا على سؤال حول توقيت الاتصالات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بأنه سيكون "الأسبوع المقبل".
وأضاف دميترييف، أن هناك أملًا هشًا في استعادة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن يجب مقاومة محاولات تعطيل التحسن الذي بدأ يظهر بين البلدين.
وقال دميترييف: "حتى الآن هناك أمل هش في استعادة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بالطبع، من الضروري المقاومة، بما في ذلك الهجمات الإعلامية، التي تجري لعرقلة التحسن الذي تم تحقيقه".
وفي وقت سابق، قال دميترييف لصحفيين، إنه عقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعات في واشنطن مع مسؤولين رئيسيين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد دميترييف، أنه خلال المفاوضات، تمت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وكذلك استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.