رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي يكشف عن اتصالات جديدة مخططة بين موسكو وواشنطن

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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:21 GMT
39 د
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
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مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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عالم سبوتنيك
موسكو: هجمات كييف على المدنيين تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية، و قسد تبدأ سحب قواتها من حلب
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لبنان والعالم
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106 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي يكشف عن اتصالات جديدة مخططة بين موسكو وواشنطن
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي يكشف عن اتصالات جديدة مخططة بين موسكو وواشنطن
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بأنه من الممكن... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال دميترييف في مقابلة مع القناة الأولى الروسية، ردًا على سؤال حول توقيت الاتصالات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بأنه سيكون "الأسبوع المقبل".وقال دميترييف: "حتى الآن هناك أمل هش في استعادة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بالطبع، من الضروري المقاومة، بما في ذلك الهجمات الإعلامية، التي تجري لعرقلة التحسن الذي تم تحقيقه".وأكد دميترييف، أنه خلال المفاوضات، تمت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وكذلك استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.الكرملين: روسيا تعمل حاليا على إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة
https://sarabic.ae/20250403/الكرملين-دميترييف-يجري-محادثات-في-واشنطن-بتعليمات-من-بوتين---1099178642.html
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روسيا, العالم, واشنطن
روسيا, العالم, واشنطن

رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي يكشف عن اتصالات جديدة مخططة بين موسكو وواشنطن

12:25 GMT 06.04.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف
مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
صرّح كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بأنه من الممكن توقّع اتصالات جديدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام المقبلة.
وقال دميترييف في مقابلة مع القناة الأولى الروسية، ردًا على سؤال حول توقيت الاتصالات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بأنه سيكون "الأسبوع المقبل".

وأضاف دميترييف، أن هناك أملًا هشًا في استعادة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن يجب مقاومة محاولات تعطيل التحسن الذي بدأ يظهر بين البلدين.

منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
الكرملين: دميترييف يجري محادثات في واشنطن بتعليمات من بوتين
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وقال دميترييف: "حتى الآن هناك أمل هش في استعادة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بالطبع، من الضروري المقاومة، بما في ذلك الهجمات الإعلامية، التي تجري لعرقلة التحسن الذي تم تحقيقه".
وفي وقت سابق، قال دميترييف لصحفيين، إنه عقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعات في واشنطن مع مسؤولين رئيسيين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد دميترييف، أنه خلال المفاوضات، تمت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وكذلك استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.
الكرملين: روسيا تعمل حاليا على إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة
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