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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
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هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
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الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
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مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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29 د
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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مساحة حرة
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خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي
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لافروف: روسيا وأمريكا لم تتفقا بعد على المعايير الرئيسية للتسوية في أوكرانيا
لافروف: روسيا وأمريكا لم تتفقا بعد على المعايير الرئيسية للتسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا وأمريكا لم تتفقا بعد على المعايير الرئيسية لاتفاق التسوية في أوكرانيا، خلال محادثاتهما. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال لافروف، ردًا على سؤال خلال مقابلة، حول ما إذا كان من الممكن صياغة المعايير الرئيسية للاتفاق خلال المحادثات الروسية الأمريكية: "لا"، مؤكدًا أن "المكونات الأساسية للتسوية ليس من السهل الاتفاق عليها، وهي قيد المناقشة".وأردف: "الآن هناك أشخاص عقلانيون في الإدارة، ظهروا أخيرًا بعد رحيل أنصار بايدن أو إبعادهم، وهم يحلون معنا قضايا تبدو بدائية تتعلق بسير عمل البعثة الدبلوماسية في بلد لم تقطع معه العلاقات الدبلوماسية".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، تعليقًا على الحالة الراهنة للعلاقات الروسية - الأمريكية: "في الواقع، كل شيء يسير على ما يرام".ترامب: المفاوضات بشأن أوكرانيا تسير على ما يرامالكرملين يعلق على محادثات بوتين وويتكوف... فيديو
https://sarabic.ae/20250413/الكرملين-العلاقات-بين-روسيا-وأمريكا-تتطور-بشكل-جيد-جدا-1099501186.html
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لافروف: روسيا وأمريكا لم تتفقا بعد على المعايير الرئيسية للتسوية في أوكرانيا

18:46 GMT 14.04.2025
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Sputnik . Sergey Guneyev
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تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا وأمريكا لم تتفقا بعد على المعايير الرئيسية لاتفاق التسوية في أوكرانيا، خلال محادثاتهما.
وقال لافروف، ردًا على سؤال خلال مقابلة، حول ما إذا كان من الممكن صياغة المعايير الرئيسية للاتفاق خلال المحادثات الروسية الأمريكية: "لا"، مؤكدًا أن "المكونات الأساسية للتسوية ليس من السهل الاتفاق عليها، وهي قيد المناقشة".

وأوضح لافروف أن هناك الآن أشخاصا عاقلين في الإدارة الأمريكية تناقش روسيا معهم قضايا عمل السفارة.

وأردف: "الآن هناك أشخاص عقلانيون في الإدارة، ظهروا أخيرًا بعد رحيل أنصار بايدن أو إبعادهم، وهم يحلون معنا قضايا تبدو بدائية تتعلق بسير عمل البعثة الدبلوماسية في بلد لم تقطع معه العلاقات الدبلوماسية".
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
الكرملين: العلاقات بين روسيا وأمريكا تتطور بشكل جيد جدا
أمس, 09:48 GMT
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، تعليقًا على الحالة الراهنة للعلاقات الروسية - الأمريكية: "في الواقع، كل شيء يسير على ما يرام".
ترامب: المفاوضات بشأن أوكرانيا تسير على ما يرام
الكرملين يعلق على محادثات بوتين وويتكوف... فيديو
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