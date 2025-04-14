https://sarabic.ae/20250414/لافروف-روسيا-وأمريكا-لم-تتفقا-بعد-على-المعايير-الرئيسية-للتسوية-في-أوكرانيا-1099544771.html
لافروف: روسيا وأمريكا لم تتفقا بعد على المعايير الرئيسية للتسوية في أوكرانيا
لافروف: روسيا وأمريكا لم تتفقا بعد على المعايير الرئيسية للتسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا وأمريكا لم تتفقا بعد على المعايير الرئيسية لاتفاق التسوية في أوكرانيا، خلال محادثاتهما. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T18:46+0000
2025-04-14T18:46+0000
2025-04-14T18:46+0000
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وقال لافروف، ردًا على سؤال خلال مقابلة، حول ما إذا كان من الممكن صياغة المعايير الرئيسية للاتفاق خلال المحادثات الروسية الأمريكية: "لا"، مؤكدًا أن "المكونات الأساسية للتسوية ليس من السهل الاتفاق عليها، وهي قيد المناقشة".وأردف: "الآن هناك أشخاص عقلانيون في الإدارة، ظهروا أخيرًا بعد رحيل أنصار بايدن أو إبعادهم، وهم يحلون معنا قضايا تبدو بدائية تتعلق بسير عمل البعثة الدبلوماسية في بلد لم تقطع معه العلاقات الدبلوماسية".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، تعليقًا على الحالة الراهنة للعلاقات الروسية - الأمريكية: "في الواقع، كل شيء يسير على ما يرام".ترامب: المفاوضات بشأن أوكرانيا تسير على ما يرامالكرملين يعلق على محادثات بوتين وويتكوف... فيديو
https://sarabic.ae/20250413/الكرملين-العلاقات-بين-روسيا-وأمريكا-تتطور-بشكل-جيد-جدا-1099501186.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
لافروف: روسيا وأمريكا لم تتفقا بعد على المعايير الرئيسية للتسوية في أوكرانيا
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا وأمريكا لم تتفقا بعد على المعايير الرئيسية لاتفاق التسوية في أوكرانيا، خلال محادثاتهما.
وقال لافروف، ردًا على سؤال خلال مقابلة، حول ما إذا كان من الممكن صياغة المعايير الرئيسية للاتفاق خلال المحادثات الروسية الأمريكية: "لا"، مؤكدًا أن "المكونات الأساسية للتسوية ليس من السهل الاتفاق عليها، وهي قيد المناقشة".
وأوضح لافروف أن هناك الآن أشخاصا عاقلين في الإدارة الأمريكية تناقش روسيا معهم قضايا عمل السفارة.
وأردف: "الآن هناك أشخاص عقلانيون في الإدارة، ظهروا أخيرًا بعد رحيل أنصار بايدن أو إبعادهم، وهم يحلون معنا قضايا تبدو بدائية تتعلق بسير عمل البعثة الدبلوماسية في بلد لم تقطع معه العلاقات الدبلوماسية".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا
، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، تعليقًا على الحالة الراهنة للعلاقات الروسية - الأمريكية: "في الواقع، كل شيء يسير على ما يرام".