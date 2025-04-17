https://sarabic.ae/20250417/دميترييف-الحوار-الروسي-الأمريكي-مستمر-رغم-وجود-العديد-من-القضايا-التي-تحتاج-إلى-حل-1099638781.html
دميترييف: الحوار الروسي الأمريكي مستمر رغم وجود العديد من القضايا التي تحتاج إلى حل
دميترييف: الحوار الروسي الأمريكي مستمر رغم وجود العديد من القضايا التي تحتاج إلى حل
سبوتنيك عربي
أعلن كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف،... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال دميترييف: "بالطبع، هناك الكثير من القضايا الصعبة التي لا تزال بحاجة إلى حل، ولكن الحوار مستمر، والحوار بنّاء، والوقت كفيل لإظهار ذلك".وأشار دميترييف إلى أن الدعاية ضد روسيا مستمرة بشكل نشط في وسائل الإعلام الأمريكية، مؤكدا على أهمية نقل موقف موسكو إلى واشنطن بشكل مباشر.وقال: "هناك دعاية نشطة للغاية ضد روسيا في الولايات المتحدة في مختلف وسائل الإعلام، لذلك من المهم للغاية نقل الموقف الروسي بشكل مباشر".ووصف دميترييف اللقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف، الذي عقد الأسبوع الماضي، بأنه كان مثمرا.وفي أوائل أبريل/نيسان، التقى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف في واشنطن، مع مسؤولين رئيسيين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال دميترييف إنه تم خلال المحادثات، مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستعادة العلاقات بين البلدين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وكذلك استئناف حركة النقل الجوي المباشر بين البلدين.لافروف: روسيا وأمريكا لم تتفقا بعد على المعايير الرئيسية للتسوية في أوكرانياترامب: زيلينسكي وبايدن المحتال قاما بعمل فظيع أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دميترييف: الحوار الروسي الأمريكي مستمر رغم وجود العديد من القضايا التي تحتاج إلى حل
أعلن كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، اليوم الخميس، أن الحوار بين روسيا وأمريكا متواصل رغم وجود العديد من القضايا التي تحتاج إلى حل، وسيظهر الوقت فعاليته.
وقال دميترييف: "بالطبع، هناك الكثير من القضايا الصعبة التي لا تزال بحاجة إلى حل، ولكن الحوار مستمر، والحوار بنّاء، والوقت كفيل لإظهار ذلك".
وأكد دميترييف أن العديد من الدول والهيئات تحاول تعطيل عملية التفاوض بين روسيا والولايات المتحدة، قائلا: "يحاول الكثير من الأشخاص والهياكل والدول تعطيل حوارنا مع الولايات المتحدة".
وأشار دميترييف إلى أن الدعاية ضد روسيا مستمرة بشكل نشط في وسائل الإعلام الأمريكية، مؤكدا على أهمية نقل موقف موسكو إلى واشنطن بشكل مباشر.
وقال: "هناك دعاية نشطة للغاية ضد روسيا في الولايات المتحدة في مختلف وسائل الإعلام، لذلك من المهم للغاية نقل الموقف الروسي بشكل مباشر".
وتابع: "بالطبع، تم ذلك. هناك حوار مفيد للغاية جارٍ، وهو جارٍ بالتأكيد في ظل ظروفٍ بالغة الصعوبة، هجمات متواصلة، وتضليل مستمر. لذا، فإنّ وجود حوار مباشر أمر في غاية الأهمية.
ووصف دميترييف اللقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف، الذي عقد الأسبوع الماضي، بأنه كان مثمرا.
وفي أوائل أبريل/نيسان، التقى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف
في واشنطن، مع مسؤولين رئيسيين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال دميترييف إنه تم خلال المحادثات، مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستعادة العلاقات بين البلدين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وكذلك استئناف حركة النقل الجوي المباشر بين البلدين.