https://sarabic.ae/20250417/دميترييف-الحوار-الروسي-الأمريكي-مستمر-رغم-وجود-العديد-من-القضايا-التي-تحتاج-إلى-حل-1099638781.html

دميترييف: الحوار الروسي الأمريكي مستمر رغم وجود العديد من القضايا التي تحتاج إلى حل

دميترييف: الحوار الروسي الأمريكي مستمر رغم وجود العديد من القضايا التي تحتاج إلى حل

سبوتنيك عربي

أعلن كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف،... 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T12:09+0000

2025-04-17T12:09+0000

2025-04-17T12:09+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097919038_0:232:3072:1959_1920x0_80_0_0_88dfaf54eb64c946317ab77c18a807d8.jpg

وقال دميترييف: "بالطبع، هناك الكثير من القضايا الصعبة التي لا تزال بحاجة إلى حل، ولكن الحوار مستمر، والحوار بنّاء، والوقت كفيل لإظهار ذلك".وأشار دميترييف إلى أن الدعاية ضد روسيا مستمرة بشكل نشط في وسائل الإعلام الأمريكية، مؤكدا على أهمية نقل موقف موسكو إلى واشنطن بشكل مباشر.وقال: "هناك دعاية نشطة للغاية ضد روسيا في الولايات المتحدة في مختلف وسائل الإعلام، لذلك من المهم للغاية نقل الموقف الروسي بشكل مباشر".ووصف دميترييف اللقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف، الذي عقد الأسبوع الماضي، بأنه كان مثمرا.وفي أوائل أبريل/نيسان، التقى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف في واشنطن، مع مسؤولين رئيسيين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال دميترييف إنه تم خلال المحادثات، مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستعادة العلاقات بين البلدين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وكذلك استئناف حركة النقل الجوي المباشر بين البلدين.لافروف: روسيا وأمريكا لم تتفقا بعد على المعايير الرئيسية للتسوية في أوكرانياترامب: زيلينسكي وبايدن المحتال قاما بعمل فظيع أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250415/مبعوث-ترامب-يكشف-عن-ملامح-جديدة-للعلاقة-مع-روسيا-1099550405.html

https://sarabic.ae/20250413/الكرملين-العلاقات-بين-روسيا-وأمريكا-تتطور-بشكل-جيد-جدا-1099501186.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن