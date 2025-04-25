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أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250425/لافروف-ترامب-ربما-يكون-الزعيم-الوحيد-الذي-يتفهم-ضرورة-معالجة-الأسباب-الجذرية-للأزمة-الأوكرانية-1099871927.html
لافروف: ترامب ربما يكون الزعيم الوحيد الذي يتفهم ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
لافروف: ترامب ربما يكون الزعيم الوحيد الذي يتفهم ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية، لكنه أشار إلى وجود "عناصر معينة تحتاج إلى وضع اللمسات... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T00:06+0000
2025-04-25T00:06+0000
سيرغي لافروف
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأعرب لافروف، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن تأييده لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً إن "ترامب محق في اعتقاده بأن مسار المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية يسير في الاتجاه الصحيح".وأضاف لافروف أن ترامب "ربما يكون الزعيم الوحيد في العالم الذي يتفهم ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".وأمس الخميس، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه حدد موعدا نهائيا لعقد اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الصراع الأوكراني.وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين، في بداية اجتماعه مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور: "لديّ موعد نهائي، وبعد ذلك سيكون لدينا موقف مختلف تماما، لكنني أعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا للإنجاز".وكان ترامب، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا، ويتبقى التوصل إلى اتفاق مع فلاديمير زيلينسكي.وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن روسيا مستعدة... أعتقد أن لدينا اتفاقًا مع روسيا. علينا أن نتوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي".
https://sarabic.ae/20250424/ترامب-لدي-موعد-نهائي-للتوصل-إلى-اتفاق-بين-روسيا-وأوكرانيا-1099864578.html
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سيرغي لافروف, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
سيرغي لافروف, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

لافروف: ترامب ربما يكون الزعيم الوحيد الذي يتفهم ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية

00:06 GMT 25.04.2025
© Sputnikلافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية، لكنه أشار إلى وجود "عناصر معينة تحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها".
وأعرب لافروف، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن تأييده لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً إن "ترامب محق في اعتقاده بأن مسار المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية يسير في الاتجاه الصحيح".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: لدي موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا
أمس, 17:08 GMT
وأضاف لافروف أن ترامب "ربما يكون الزعيم الوحيد في العالم الذي يتفهم ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".
وأمس الخميس، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه حدد موعدا نهائيا لعقد اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الصراع الأوكراني.
وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين، في بداية اجتماعه مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور: "لديّ موعد نهائي، وبعد ذلك سيكون لدينا موقف مختلف تماما، لكنني أعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا للإنجاز".
وكان ترامب، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا، ويتبقى التوصل إلى اتفاق مع فلاديمير زيلينسكي.
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن روسيا مستعدة... أعتقد أن لدينا اتفاقًا مع روسيا. علينا أن نتوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي".
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