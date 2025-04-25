https://sarabic.ae/20250425/لافروف-ترامب-ربما-يكون-الزعيم-الوحيد-الذي-يتفهم-ضرورة-معالجة-الأسباب-الجذرية-للأزمة-الأوكرانية-1099871927.html

لافروف: ترامب ربما يكون الزعيم الوحيد الذي يتفهم ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية

لافروف: ترامب ربما يكون الزعيم الوحيد الذي يتفهم ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية، لكنه أشار إلى وجود "عناصر معينة تحتاج إلى وضع اللمسات... 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T00:06+0000

2025-04-25T00:06+0000

2025-04-25T00:06+0000

سيرغي لافروف

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار روسيا اليوم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأعرب لافروف، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن تأييده لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً إن "ترامب محق في اعتقاده بأن مسار المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية يسير في الاتجاه الصحيح".وأضاف لافروف أن ترامب "ربما يكون الزعيم الوحيد في العالم الذي يتفهم ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".وأمس الخميس، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه حدد موعدا نهائيا لعقد اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الصراع الأوكراني.وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين، في بداية اجتماعه مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور: "لديّ موعد نهائي، وبعد ذلك سيكون لدينا موقف مختلف تماما، لكنني أعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا للإنجاز".وكان ترامب، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا، ويتبقى التوصل إلى اتفاق مع فلاديمير زيلينسكي.وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن روسيا مستعدة... أعتقد أن لدينا اتفاقًا مع روسيا. علينا أن نتوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي".

https://sarabic.ae/20250424/ترامب-لدي-موعد-نهائي-للتوصل-إلى-اتفاق-بين-روسيا-وأوكرانيا-1099864578.html

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سيرغي لافروف, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية