https://sarabic.ae/20250424/ترامب-لدي-موعد-نهائي-للتوصل-إلى-اتفاق-بين-روسيا-وأوكرانيا-1099864578.html
ترامب: لدي موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا
ترامب: لدي موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه حدد موعدا نهائيا لعقد اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الصراع الأوكراني. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T17:08+0000
2025-04-24T17:08+0000
2025-04-24T17:08+0000
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وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين، في بداية اجتماعه مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور: "لديّ موعد نهائي، وبعد ذلك سيكون لدينا موقف مختلف تماما، لكنني أعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا للإنجاز".وتابع: "يجب أن يجلس الروس والأوكرانيون على طاولة المفاوضات، لإنقاذ 5 آلاف شخص يُقتلون أسبوعيا".وكان ترامب، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا، ويتبقى التوصل إلى اتفاق مع فلاديمير زيلينسكي.وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن روسيا مستعدة... أعتقد أن لدينا اتفاقًا مع روسيا. علينا أن نتوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي".وتجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرد على سؤال حول إمكانية الاعتراف بشبه جزيرة القرم جمهورية روسية، مشيرًا إلى أنه يريد إنهاء الصراع.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة ستقترح على الدول الأوروبية وأوكرانيا، في اجتماع بشأن تسوية الصراع الأوكراني في لندن، الاعتراف بشبه جزيرة القرم أرضا روسية، في حين يأمل حلفاء نظام كييف في الحصول على "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، في المقابل.وقال الرئيس الأمريكي إن "الوضع في أوكرانيا خطير، ويجب على زيلينسكي إما تحقيق السلام وإلا فإنه سيخسر البلاد بأكملها في غضون 3 سنوات".
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https://sarabic.ae/20250423/ترامب-عن-إمكانية-لقاء-بوتين-في-السعودية-ممكن-لكن-ليس-مرجحا-1099837224.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: لدي موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه حدد موعدا نهائيا لعقد اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الصراع الأوكراني.
وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين، في بداية اجتماعه مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور: "لديّ موعد نهائي، وبعد ذلك سيكون لدينا موقف مختلف تماما، لكنني أعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا للإنجاز".
وواصل: "هناك فرصة عظيمة للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الأوكرانية".
وتابع: "يجب أن يجلس الروس والأوكرانيون على طاولة المفاوضات، لإنقاذ 5 آلاف شخص يُقتلون أسبوعيا".
وكان ترامب، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا، ويتبقى التوصل إلى اتفاق مع فلاديمير زيلينسكي.
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن روسيا مستعدة... أعتقد أن لدينا اتفاقًا مع روسيا. علينا أن نتوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي".
وتجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرد على سؤال حول إمكانية الاعتراف بشبه جزيرة القرم جمهورية روسية، مشيرًا إلى أنه يريد إنهاء الصراع.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة ستقترح على الدول الأوروبية وأوكرانيا، في اجتماع بشأن تسوية الصراع الأوكراني في لندن، الاعتراف بشبه جزيرة القرم أرضا روسية، في حين يأمل حلفاء نظام كييف في الحصول على "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، في المقابل.
وانتقد ترامب زيلينسكي، أمس الأربعاء، قائلا إن "تعليقاته الأخيرة بشأن شبه جزيرة القرم، تضر بمحادثات السلام مع روسيا".
وقال الرئيس الأمريكي إن "الوضع في أوكرانيا خطير، ويجب على زيلينسكي إما تحقيق السلام وإلا فإنه سيخسر البلاد بأكملها في غضون 3 سنوات".