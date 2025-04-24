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https://sarabic.ae/20250424/ترامب-التعامل-مع-زيلينسكي-أصعب-مما-توقعت-1099837900.html
ترامب: التعامل مع زيلينسكي أصعب مما توقعت
ترامب: التعامل مع زيلينسكي أصعب مما توقعت
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن التعامل مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "أصعب مما كان يتوقع"، رغم اعتقاده السابق بأن التعاون بينهما سيكون... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T03:10+0000
2025-04-24T03:10+0000
زيلينسكي
ترامب
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين من البيت الأبيض: "كنت أعتقد أن العمل مع زيلينسكي سيكون أسهل، لكن حتى الآن، الأمر كان أصعب، وهذا طبيعي في بعض الأحيان".وأضاف أن روسيا "أبدت استعدادها لعقد صفقة بشأن أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب الآن التوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي.وسبق لترامب أن انتقد تصريحات زيلينسكي الرافضة للاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، معتبرًا أن هذه المواقف "تُعقّد فرص المفاوضات".ويوم الأحد الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع، مؤكدا أنه بعد ذلك "سيبدأ البلدان التعامل تجاريا مع الولايات بنشاط".
https://sarabic.ae/20250423/ترامب-يضع-خيارين-أمام-زيلينسكي-إما-السلام-أو-خسارة-بلد-بأكمله-1099830511.html
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زيلينسكي, ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
زيلينسكي, ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: التعامل مع زيلينسكي أصعب مما توقعت

03:10 GMT 24.04.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورزيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن
زيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Stringer
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صرّح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن التعامل مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "أصعب مما كان يتوقع"، رغم اعتقاده السابق بأن التعاون بينهما سيكون أكثر سهولة.
واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين من البيت الأبيض: "كنت أعتقد أن العمل مع زيلينسكي سيكون أسهل، لكن حتى الآن، الأمر كان أصعب، وهذا طبيعي في بعض الأحيان".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يضع خيارين أمام زيلينسكي: إما السلام أو خسارة بلد بأكمله
أمس, 16:34 GMT
وأضاف أن روسيا "أبدت استعدادها لعقد صفقة بشأن أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب الآن التوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي.
وسبق لترامب أن انتقد تصريحات زيلينسكي الرافضة للاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، معتبرًا أن هذه المواقف "تُعقّد فرص المفاوضات".
ويوم الأحد الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع، مؤكدا أنه بعد ذلك "سيبدأ البلدان التعامل تجاريا مع الولايات بنشاط".
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