https://sarabic.ae/20250423/ترامب-يضع-خيارين-أمام-زيلينسكي-إما-السلام-أو-خسارة-بلد-بأكمله-1099830511.html
ترامب يضع خيارين أمام زيلينسكي: إما السلام أو خسارة بلد بأكمله
ترامب يضع خيارين أمام زيلينسكي: إما السلام أو خسارة بلد بأكمله
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الوضع في أوكرانيا خطير، ويجب على فلاديمير زيلينسكي، إما تحقيق السلام، أو خسارة البلاد بأكملها في غضون... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T16:34+0000
2025-04-23T16:34+0000
2025-04-23T16:44+0000
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وكتب ترامب في صفحته على منصة "تروث سوشيال": "ليس لديه ما يفخر به (زيلينسكي)! الوضع في أوكرانيا مؤسف، إما أن يصنع السلام أو يقاتل لثلاث سنوات أخرى مما يؤدي إلى خسارة البلد بأكمله".وانتقد ترامب، تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن شبه جزيرة القرم، قائلا إنها تضر بمحادثات السلام مع روسيا.ويوم الأحد الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع، مؤكدا أنه بعد ذلك "سيبدأ البلدان التعامل تجاريا مع الولايات بنشاط".الكرملين: روسيا تؤكد مجددا معارضتها نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيافانس ردا على اتهامات زيلينسكي: "عقيمة وعبثية"
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ترامب يضع خيارين أمام زيلينسكي: إما السلام أو خسارة بلد بأكمله
16:34 GMT 23.04.2025 (تم التحديث: 16:44 GMT 23.04.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الوضع في أوكرانيا خطير، ويجب على فلاديمير زيلينسكي، إما تحقيق السلام، أو خسارة البلاد بأكملها في غضون ثلاث سنوات.
وكتب ترامب في صفحته على منصة "تروث سوشيال": "ليس لديه ما يفخر به (زيلينسكي)! الوضع في أوكرانيا مؤسف، إما أن يصنع السلام أو يقاتل لثلاث سنوات أخرى مما يؤدي إلى خسارة البلد بأكمله".
ورد ترامب على ادعاءات زيلينسكي بشأن وضع القرم، متسائلا: "إذا كان السياسي يحتاج إلى شبه الجزيرة الروسية كثيرا، فلماذا لم تقاتل كييف من أجلها قبل 11 عاما؟".
وانتقد ترامب، تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن شبه جزيرة القرم، قائلا إنها تضر بمحادثات السلام مع روسيا.
وقال ترامب: "على الصفحة الأولى من صحيفة "وول ستريت جورنال" يتفاخر زيلينسكي بأن "أوكرانيا لا تعترف قانونيًا بأن القرم جزءا من الأراضي الروسية. لا يوجد ما يمكن الحديث عنه هنا"، هذا التصريح يضر بشدة بمحادثات السلام مع روسيا".
ويوم الأحد الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع، مؤكدا أنه بعد ذلك "سيبدأ البلدان التعامل تجاريا مع الولايات بنشاط".