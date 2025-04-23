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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250423/فانس-واشنطن-قدمت-عرضا-صادقا-لحل-النزاع-الأوكراني-1099819833.html
فانس: واشنطن قدمت "عرضا صادقا" لحل النزاع الأوكراني
فانس: واشنطن قدمت "عرضا صادقا" لحل النزاع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت الاستماع وفهم مواقف كل من أوكرانيا وروسيا، مشيرًا إلى أن واشنطن قدمت "عرضا صادقا"... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T11:45+0000
2025-04-23T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال فانس: "قدمنا ​​عرضا واضحا للغاية لكل من الروس والأوكرانيين. حان الوقت ليوافقوا، وإلا ستنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من هذه العملية، أعتقد أننا قدمنا ​​عرضًا عادلًا للغاية".وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أضاف فانس أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لحل الصراع في أوكرانيا، وتأمل أن تلتقي كييف وموسكو في منتصف الطريق.وفي وقت لاحق، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تعتبر كلام نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن الانسحاب المحتمل لواشنطن من المفاوضات بشأن أوكرانيا بمثابة إنذار نهائي من جانبها.وقال: "لا، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية جهود الوساطة، ونحن نرحب بها بالطبع. كما نواصل اتصالاتنا، أكرر ذلك مرة أخرى".الكرملين: روسيا تؤكد مجددا معارضتها نشر قوات حفظ سلام في أوكرانياالقوات الروسية تحرر بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250415/فانس-ردا-على-اتهامات-زيلينسكي-عقيم-وعبثي--1099556149.html
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فانس: واشنطن قدمت "عرضا صادقا" لحل النزاع الأوكراني

11:45 GMT 23.04.2025 (تم التحديث: 12:20 GMT 23.04.2025)
© AP Photoنائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© AP Photo
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صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت الاستماع وفهم مواقف كل من أوكرانيا وروسيا، مشيرًا إلى أن واشنطن قدمت "عرضا صادقا" لأطراف الصراع.
وقال فانس: "قدمنا ​​عرضا واضحا للغاية لكل من الروس والأوكرانيين. حان الوقت ليوافقوا، وإلا ستنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من هذه العملية، أعتقد أننا قدمنا ​​عرضًا عادلًا للغاية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت الاستماع وفهم مواقف الجانبين، كما أعرب عن تفاؤله بشأن عملية التفاوض.

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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أضاف فانس أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لحل الصراع في أوكرانيا، وتأمل أن تلتقي كييف وموسكو في منتصف الطريق.

وتابع: "أعتقد أن الوقت قد حان لاتخاذ، إن لم تكن الخطوة الأخيرة، إحدى الخطوات النهائية، وهي، على نطاق واسع، أن يقول الطرف المعني إننا سنوقف القتال، وسنجمد الحدود عند مستوى قريب من مستواها الحالي".

وفي وقت لاحق، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تعتبر كلام نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن الانسحاب المحتمل لواشنطن من المفاوضات بشأن أوكرانيا بمثابة إنذار نهائي من جانبها.
وقال: "لا، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية جهود الوساطة، ونحن نرحب بها بالطبع. كما نواصل اتصالاتنا، أكرر ذلك مرة أخرى".
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