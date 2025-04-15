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أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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نبض افريقيا
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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فانس ردا على اتهامات زيلينسكي: "عقيمة وعبثية"
فانس ردا على اتهامات زيلينسكي: "عقيمة وعبثية"
سبوتنيك عربي
وصف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الثلاثاء، تصريحات فلاديمير زيلينسكي، التي قال خلالها إن الولايات المتحدة تتحدث مع روسيا بلهجة أكثر ودية من حديثها... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T09:04+0000
2025-04-15T09:06+0000
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وقال فانس في تصريحات لموقع "أن هيرد" البريطاني: "أعتقد أن ما قاله زيلينسكي نوع من العبث، أن يتهم الحكومة الأمريكية، التي تدعم حكومته بالكامل وتبقي على جهوده في خوض الحرب، بأنها تقف بطريقة ما إلى جانب الروس... هذا، وبكل وضوح، أمر غير مثمر".وفي وقت سابق، شنّ زيلينسكي هجومًا جديدًا على الولايات المتحدة الأمريكية، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، قائلا إن "أمريكا تحافظ على لهجة حوار دافئة مع روسيا، على حساب الجانب الأوكراني". وبرأيه أن الولايات المتحدة الأمريكية "تفتقر إلى موقف موحد في دعم كييف".وكان ترامب قد توعد فلاديمير زيلينسكي، بـ"مشاكل كبيرة جدا" في حال رفضه لصفقة المعادن النادرة بين واشنطن وكييف. وأكد ترامب، في وقت سابق، أنه يتوقع "التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، ويؤمن باستعداد القيادة الروسية لذلك"، وأشار إلى أن مسألة عضوية كييف في حلف شمال الأطلسي كانت سبب الصراع الأوكراني."إنهم يخفون الحقيقة عنا".. الأوكرانيون يحملون زيلينسكي مسؤولية الهجوم على سوميلافروف: واشنطن تدرك ضرورة حل مسألة الأراضي في سياق تسوية الأزمة الأوكرانية
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

فانس ردا على اتهامات زيلينسكي: "عقيمة وعبثية"

09:04 GMT 15.04.2025 (تم التحديث: 09:06 GMT 15.04.2025)
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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وصف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الثلاثاء، تصريحات فلاديمير زيلينسكي، التي قال خلالها إن الولايات المتحدة تتحدث مع روسيا بلهجة أكثر ودية من حديثها مع أوكرانيا، بأنها "خطاب عقيم وعبثي".
وقال فانس في تصريحات لموقع "أن هيرد" البريطاني: "أعتقد أن ما قاله زيلينسكي نوع من العبث، أن يتهم الحكومة الأمريكية، التي تدعم حكومته بالكامل وتبقي على جهوده في خوض الحرب، بأنها تقف بطريقة ما إلى جانب الروس... هذا، وبكل وضوح، أمر غير مثمر".
وفي وقت سابق، شنّ زيلينسكي هجومًا جديدًا على الولايات المتحدة الأمريكية، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، قائلا إن "أمريكا تحافظ على لهجة حوار دافئة مع روسيا، على حساب الجانب الأوكراني". وبرأيه أن الولايات المتحدة الأمريكية "تفتقر إلى موقف موحد في دعم كييف".
وبدوره، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بالقيام "بعمل فظيع" أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
ترامب: زيلينسكي وبايدن المحتال قاما بعمل فظيع أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا
أمس, 15:03 GMT
وكان ترامب قد توعد فلاديمير زيلينسكي، بـ"مشاكل كبيرة جدا" في حال رفضه لصفقة المعادن النادرة بين واشنطن وكييف.
وأكد ترامب، في وقت سابق، أنه يتوقع "التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، ويؤمن باستعداد القيادة الروسية لذلك"، وأشار إلى أن مسألة عضوية كييف في حلف شمال الأطلسي كانت سبب الصراع الأوكراني.
"إنهم يخفون الحقيقة عنا".. الأوكرانيون يحملون زيلينسكي مسؤولية الهجوم على سومي
لافروف: واشنطن تدرك ضرورة حل مسألة الأراضي في سياق تسوية الأزمة الأوكرانية
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