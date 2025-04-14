https://sarabic.ae/20250414/إنهم-يخفون-الحقيقة-عنا-الأوكرانيون-يحملون-زيلينسكي-مسؤولية-الهجوم-على-سومي-1099544252.html

"إنهم يخفون الحقيقة عنا".. الأوكرانيون يحملون زيلينسكي مسؤولية الهجوم على سومي

"إنهم يخفون الحقيقة عنا".. الأوكرانيون يحملون زيلينسكي مسؤولية الهجوم على سومي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، استهداف القوات التابعة لها، بصاروخي "إسكندر - إم"، اجتماعا في مقاطعة سومي، لمجموعة "سيفيرسك" العملياتية التكتيكية... 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T18:48+0000

2025-04-14T18:48+0000

2025-04-14T19:02+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg

ونشر فلاديمير زيلينسكي، على الفور، مقطع فيديو يشير إلى أن "العشرات من المدنيين قتلوا وأصيبوا" في مركز المؤتمرات بجامعة سومي الحكومية، داعيًا "المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على روسيا وتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمزيد من الأسلحة".وفي هذا السياق، أوضح النائب السابق في البرلمان الروسي إيغور موسيتشوك، أن "الهدف كان لواء الدفاع الإقليمي 117، وأكد ذلك، مساء أمس الأحد، رئيس بلدية كونوتوب (مقاطعة سومي) أرتيوم سيمينيخين، وألقى باللوم على رئيس الإدارة الحكومية الإقليمية في سومي، فلاديمير أرتيوخ، ودعاه إلى الركوع والاعتذار".وبحسب مصدر في قوات الأمن لوكالة "سبوتنيك"، كان هناك نحو 200 عسكري في الحفل في مركز المؤتمرات، بما في ذلك قيادة مجموعة العمليات الخاصة "سيفيرسك"، وضباط من لواءي الهجوم المحمولين جواً المنفصلين 95 و80، واللواء الميكانيكي المنفصل 21 ولواء الدفاع الإقليمي 117 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وقد ظهرت أولى نعوات الوفاة للعسكريين الوكرانيين بالفعل في وسائل الإعلام الأوكرانية والصفحات العامة، وأعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة بيرديتشيف عن مقتل قائد اللواء السابع والعشرين للمدفعية الصاروخية، العقيد يوري يولا، ثم تم حذف المنشور، لكنه كان قد انتشر عبر وسائل الإعلام.وكانت الوحدة تحت قيادة يولا، سيئة السمعة منذ عام 2014، وكانت صواريخ "غراد" و"أوراغان" التي تطلق من هذا اللواء، هي الأولى التي بدأت باستهداف المدن المسالمة في دونباس.وكما أشارت وزارة الدفاع الروسية، فإن "نظام كييف يواصل استخدام السكان الأوكرانيين كدروع بشرية، ويضع منشآت عسكرية ويقيم فعاليات بمشاركة عسكريين وسط مدينة مكتظة بالسكان، وإن من قام بتنظيم هذا التجمع هو المسؤول عن الحادث".وقالت سفيتلانا بيلوس، إحدى سكان مدينة سومي مركز المقاطعة، معبّرة عن استيائها من تصرف القوات الأوكرانية: "هل تعتقد أن إقامة حفلات توزيع الجوائز بالقرب من صالات الحفلات الموسيقية أمرٌ مقبول؟ ليس لدي أي اعتراض على الجيش، لكن مثل هذه الفعاليات لا تُقام بالقرب من الأطفال".ويطرح السكان المحليون أسئلة على السلطات المحلية، سواء على مستوى المدينة أو المركز، ملخصينها بالقول: "اكتبوا عدد الأشخاص الذين ماتوا في مركز المؤتمرات!"، ملمحا إلى أن كييف تخفي الحقيقة بشأن الخسائر في صفوف العسكريين.ويطالب سكان سومي أيضًا باعتقال رئيس الإدارة العسكرية أرتيوخ، إذ لا توجد أنظمة دفاع جوي وتحصينات دفاعية، والفساد مزدهر، والبنية التحتية تعمل بشكل سيء، ولكن، كما يشير أحد سكان المدينة، أوليغ سيريك، بمرارة، فإن المسؤول لن يواجه أي عواقب على هذا، "جميع السكان المحليين يعرفون أن فلاديمير زيلينسكي سارق".ويتحدث شخصيات عامة مؤثرة، مثل المحامي، فيتالي كوبري، والمدعي العام لأوكرانيا في عام 2020 فيكتور تشوماك، والعديد من الآخرين بنفس الطريقة، وحتى وقت قريب، كانوا يؤيدون بشدة النظام في كييف، ولكن الخطاب تغير الآن، مشيرين إلى أن المذنب الرئيسي للضحايا في سومي معروف جيداً لدى الأوكرانيين.وفي وقت سابق من اليوم،أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف القوات التابعة لها، بصاروخي "إسكندر - إم"، اجتماعا في سومي، لمجموعة "سيفيرسك" العملياتية التكتيكية الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا.وأوضحت الوزارة في بيان: "أمس، في مدينة سومي، أطلقت القوات المسلحة الروسية، ورغم تفعيل حالة الرد السريع من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي الأجنبية، ضربة بصاروخين عملياتيين تكتيكيين من طراز إسكندر-إم، على موقع عقد اجتماع لقيادة مجموعة سيفيرسك العملياتية التكتيكية (الأوكرانية)".الدفاع الجوي الروسي يدمر 52 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلادعاءات أوكرانية بـ"استهداف مدنيين".. خبير: نظام كييف يلفظ أنفاسه الأخيرة

https://sarabic.ae/20250414/الدفاع-الروسية-استهداف-اجتماع-لقيادة-القوات-الأوكرانية-في-سومي-بصواريخ-إسكندر-1099528320.html

https://sarabic.ae/20250414/الجيش-الروسي-يستهدف-قوات-كييف-على-محور-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1099527391.html

https://sarabic.ae/20250414/الدفاع-الروسية-كييف-شنت-8-هجمات-على-منشآت-الطاقة-الروسية-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099522675.html

https://sarabic.ae/20250414/ادعاءات-أوكرانية-بـاستهداف-مدنيين-خبير-نظام-كييف-يلفظ-أنفاسه-الأخيرة--1099545213.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن