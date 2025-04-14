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"إنهم يخفون الحقيقة عنا".. الأوكرانيون يحملون زيلينسكي مسؤولية الهجوم على سومي
"إنهم يخفون الحقيقة عنا".. الأوكرانيون يحملون زيلينسكي مسؤولية الهجوم على سومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، استهداف القوات التابعة لها، بصاروخي "إسكندر - إم"، اجتماعا في مقاطعة سومي، لمجموعة "سيفيرسك" العملياتية التكتيكية... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T18:48+0000
2025-04-14T19:02+0000
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ونشر فلاديمير زيلينسكي، على الفور، مقطع فيديو يشير إلى أن "العشرات من المدنيين قتلوا وأصيبوا" في مركز المؤتمرات بجامعة سومي الحكومية، داعيًا "المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على روسيا وتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمزيد من الأسلحة".وفي هذا السياق، أوضح النائب السابق في البرلمان الروسي إيغور موسيتشوك، أن "الهدف كان لواء الدفاع الإقليمي 117، وأكد ذلك، مساء أمس الأحد، رئيس بلدية كونوتوب (مقاطعة سومي) أرتيوم سيمينيخين، وألقى باللوم على رئيس الإدارة الحكومية الإقليمية في سومي، فلاديمير أرتيوخ، ودعاه إلى الركوع والاعتذار".وبحسب مصدر في قوات الأمن لوكالة "سبوتنيك"، كان هناك نحو 200 عسكري في الحفل في مركز المؤتمرات، بما في ذلك قيادة مجموعة العمليات الخاصة "سيفيرسك"، وضباط من لواءي الهجوم المحمولين جواً المنفصلين 95 و80، واللواء الميكانيكي المنفصل 21 ولواء الدفاع الإقليمي 117 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وقد ظهرت أولى نعوات الوفاة للعسكريين الوكرانيين بالفعل في وسائل الإعلام الأوكرانية والصفحات العامة، وأعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة بيرديتشيف عن مقتل قائد اللواء السابع والعشرين للمدفعية الصاروخية، العقيد يوري يولا، ثم تم حذف المنشور، لكنه كان قد انتشر عبر وسائل الإعلام.وكانت الوحدة تحت قيادة يولا، سيئة السمعة منذ عام 2014، وكانت صواريخ "غراد" و"أوراغان" التي تطلق من هذا اللواء، هي الأولى التي بدأت باستهداف المدن المسالمة في دونباس.وكما أشارت وزارة الدفاع الروسية، فإن "نظام كييف يواصل استخدام السكان الأوكرانيين كدروع بشرية، ويضع منشآت عسكرية ويقيم فعاليات بمشاركة عسكريين وسط مدينة مكتظة بالسكان، وإن من قام بتنظيم هذا التجمع هو المسؤول عن الحادث".وقالت سفيتلانا بيلوس، إحدى سكان مدينة سومي مركز المقاطعة، معبّرة عن استيائها من تصرف القوات الأوكرانية: "هل تعتقد أن إقامة حفلات توزيع الجوائز بالقرب من صالات الحفلات الموسيقية أمرٌ مقبول؟ ليس لدي أي اعتراض على الجيش، لكن مثل هذه الفعاليات لا تُقام بالقرب من الأطفال".ويطرح السكان المحليون أسئلة على السلطات المحلية، سواء على مستوى المدينة أو المركز، ملخصينها بالقول: "اكتبوا عدد الأشخاص الذين ماتوا في مركز المؤتمرات!"، ملمحا إلى أن كييف تخفي الحقيقة بشأن الخسائر في صفوف العسكريين.ويطالب سكان سومي أيضًا باعتقال رئيس الإدارة العسكرية أرتيوخ، إذ لا توجد أنظمة دفاع جوي وتحصينات دفاعية، والفساد مزدهر، والبنية التحتية تعمل بشكل سيء، ولكن، كما يشير أحد سكان المدينة، أوليغ سيريك، بمرارة، فإن المسؤول لن يواجه أي عواقب على هذا، "جميع السكان المحليين يعرفون أن فلاديمير زيلينسكي سارق".ويتحدث شخصيات عامة مؤثرة، مثل المحامي، فيتالي كوبري، والمدعي العام لأوكرانيا في عام 2020 فيكتور تشوماك، والعديد من الآخرين بنفس الطريقة، وحتى وقت قريب، كانوا يؤيدون بشدة النظام في كييف، ولكن الخطاب تغير الآن، مشيرين إلى أن المذنب الرئيسي للضحايا في سومي معروف جيداً لدى الأوكرانيين.وفي وقت سابق من اليوم،أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف القوات التابعة لها، بصاروخي "إسكندر - إم"، اجتماعا في سومي، لمجموعة "سيفيرسك" العملياتية التكتيكية الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا.وأوضحت الوزارة في بيان: "أمس، في مدينة سومي، أطلقت القوات المسلحة الروسية، ورغم تفعيل حالة الرد السريع من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي الأجنبية، ضربة بصاروخين عملياتيين تكتيكيين من طراز إسكندر-إم، على موقع عقد اجتماع لقيادة مجموعة سيفيرسك العملياتية التكتيكية (الأوكرانية)".الدفاع الجوي الروسي يدمر 52 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلادعاءات أوكرانية بـ"استهداف مدنيين".. خبير: نظام كييف يلفظ أنفاسه الأخيرة
https://sarabic.ae/20250414/الدفاع-الروسية-استهداف-اجتماع-لقيادة-القوات-الأوكرانية-في-سومي-بصواريخ-إسكندر-1099528320.html
https://sarabic.ae/20250414/الجيش-الروسي-يستهدف-قوات-كييف-على-محور-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1099527391.html
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https://sarabic.ae/20250414/ادعاءات-أوكرانية-بـاستهداف-مدنيين-خبير-نظام-كييف-يلفظ-أنفاسه-الأخيرة--1099545213.html
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"إنهم يخفون الحقيقة عنا".. الأوكرانيون يحملون زيلينسكي مسؤولية الهجوم على سومي

18:48 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 19:02 GMT 14.04.2025)
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، استهداف القوات التابعة لها، بصاروخي "إسكندر - إم"، اجتماعا في مقاطعة سومي، لمجموعة "سيفيرسك" العملياتية التكتيكية العسكرية الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا.
ونشر فلاديمير زيلينسكي، على الفور، مقطع فيديو يشير إلى أن "العشرات من المدنيين قتلوا وأصيبوا" في مركز المؤتمرات بجامعة سومي الحكومية، داعيًا "المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على روسيا وتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمزيد من الأسلحة".
وفي هذا السياق، أوضح النائب السابق في البرلمان الروسي إيغور موسيتشوك، أن "الهدف كان لواء الدفاع الإقليمي 117، وأكد ذلك، مساء أمس الأحد، رئيس بلدية كونوتوب (مقاطعة سومي) أرتيوم سيمينيخين، وألقى باللوم على رئيس الإدارة الحكومية الإقليمية في سومي، فلاديمير أرتيوخ، ودعاه إلى الركوع والاعتذار".
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
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11:28 GMT
وبحسب مصدر في قوات الأمن لوكالة "سبوتنيك"، كان هناك نحو 200 عسكري في الحفل في مركز المؤتمرات، بما في ذلك قيادة مجموعة العمليات الخاصة "سيفيرسك"، وضباط من لواءي الهجوم المحمولين جواً المنفصلين 95 و80، واللواء الميكانيكي المنفصل 21 ولواء الدفاع الإقليمي 117 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

ويبدو أنهم لم يحاولوا إخفاء الكثير عن وجودهم فقد وصلوا إلى المكان على متن مركبات عسكرية، وتُظهر لقطات من موقع الهجوم علامات تكتيكية أوكرانية على المركبات، ولا سيما رمز مثلث أبيض على الآليات.

وقد ظهرت أولى نعوات الوفاة للعسكريين الوكرانيين بالفعل في وسائل الإعلام الأوكرانية والصفحات العامة، وأعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة بيرديتشيف عن مقتل قائد اللواء السابع والعشرين للمدفعية الصاروخية، العقيد يوري يولا، ثم تم حذف المنشور، لكنه كان قد انتشر عبر وسائل الإعلام.
وكانت الوحدة تحت قيادة يولا، سيئة السمعة منذ عام 2014، وكانت صواريخ "غراد" و"أوراغان" التي تطلق من هذا اللواء، هي الأولى التي بدأت باستهداف المدن المسالمة في دونباس.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
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11:14 GMT
وكما أشارت وزارة الدفاع الروسية، فإن "نظام كييف يواصل استخدام السكان الأوكرانيين كدروع بشرية، ويضع منشآت عسكرية ويقيم فعاليات بمشاركة عسكريين وسط مدينة مكتظة بالسكان، وإن من قام بتنظيم هذا التجمع هو المسؤول عن الحادث".
وقالت سفيتلانا بيلوس، إحدى سكان مدينة سومي مركز المقاطعة، معبّرة عن استيائها من تصرف القوات الأوكرانية: "هل تعتقد أن إقامة حفلات توزيع الجوائز بالقرب من صالات الحفلات الموسيقية أمرٌ مقبول؟ ليس لدي أي اعتراض على الجيش، لكن مثل هذه الفعاليات لا تُقام بالقرب من الأطفال".
ويطرح السكان المحليون أسئلة على السلطات المحلية، سواء على مستوى المدينة أو المركز، ملخصينها بالقول: "اكتبوا عدد الأشخاص الذين ماتوا في مركز المؤتمرات!"، ملمحا إلى أن كييف تخفي الحقيقة بشأن الخسائر في صفوف العسكريين.
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09:36 GMT
ويطالب سكان سومي أيضًا باعتقال رئيس الإدارة العسكرية أرتيوخ، إذ لا توجد أنظمة دفاع جوي وتحصينات دفاعية، والفساد مزدهر، والبنية التحتية تعمل بشكل سيء، ولكن، كما يشير أحد سكان المدينة، أوليغ سيريك، بمرارة، فإن المسؤول لن يواجه أي عواقب على هذا، "جميع السكان المحليين يعرفون أن فلاديمير زيلينسكي سارق".
ويتحدث شخصيات عامة مؤثرة، مثل المحامي، فيتالي كوبري، والمدعي العام لأوكرانيا في عام 2020 فيكتور تشوماك، والعديد من الآخرين بنفس الطريقة، وحتى وقت قريب، كانوا يؤيدون بشدة النظام في كييف، ولكن الخطاب تغير الآن، مشيرين إلى أن المذنب الرئيسي للضحايا في سومي معروف جيداً لدى الأوكرانيين.
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
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18:54 GMT
وفي وقت سابق من اليوم،أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف القوات التابعة لها، بصاروخي "إسكندر - إم"، اجتماعا في سومي، لمجموعة "سيفيرسك" العملياتية التكتيكية الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا.
وأوضحت الوزارة في بيان: "أمس، في مدينة سومي، أطلقت القوات المسلحة الروسية، ورغم تفعيل حالة الرد السريع من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي الأجنبية، ضربة بصاروخين عملياتيين تكتيكيين من طراز إسكندر-إم، على موقع عقد اجتماع لقيادة مجموعة سيفيرسك العملياتية التكتيكية (الأوكرانية)".
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