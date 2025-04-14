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الدفاع الجوي الروسي يدمر 52 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 52 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 52 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات روسية، كان لمقاطعة بريانسك حصة... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T04:13+0000
2025-04-14T04:55+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 52 طائرة دون طيار أوكرانية".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الكرملين: أبطال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا سيشاركون بالعرض العسكري بيوم النصر
https://sarabic.ae/20250413/الدفاع-الروسية-خسائر-كييف-في-مقاطعة-كورسك-تجاوزت-74-ألف-عسكري-1099504677.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر 52 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل

04:13 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 04:55 GMT 14.04.2025)
© Sputnikرادار روسي
رادار روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 52 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات روسية، كان لمقاطعة بريانسك حصة الأسد منها.
وأعلنت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 52 طائرة دون طيار أوكرانية".

تم تدمير 33 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وعشرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، كما تم تدمير ثلاث مسيرات فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وتولا، واثنتان فوق أراضي مقاطعة كالوغا وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: خسائر كييف في مقاطعة كورسك تجاوزت 74 ألف عسكري
أمس, 11:34 GMT
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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