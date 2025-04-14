https://sarabic.ae/20250414/الكرملين-أبطال-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-بأوكرانيا-سيشاركون-بالعرض-العسكري-بيوم-النصر-1099517395.html
الكرملين: أبطال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا سيشاركون بالعرض العسكري بيوم النصر
الكرملين: أبطال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا سيشاركون بالعرض العسكري بيوم النصر
سبوتنيك عربي
أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن طاقم استعراضي مكون من أبطال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيشارك في العرض... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T03:50+0000
2025-04-14T03:50+0000
2025-04-14T03:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
دميتري بيسكوف
الكرملين
عيد النصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقال بيسكوف في حديث لـ"سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الصدد : "بالتأكيد" .وتستعد روسيا ودول رابطة الدول المستقلة للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) في 9 مايو 2025. وتتضمن هذه الاحتفالات عروضا عسكرية في موسكو وثماني مدن أخرى، بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية.بالإضافة إلى ذلك، ستحتفل بلدان رابطة الدول المستقلة بشكل مشترك بهذه الذكرى، مما يعكس الوحدة والتاريخ المشترك بين هذه الدول، ومن المتوقع أن تشهد الاحتفالات حضورا أجنبيا ومشاركة دولية.وتتواصل الاستعدادات على نطاق واسع لضمان تنظيم فعاليات تليق بهذه المناسبة التاريخية، مع التركيز على تكريم التضحيات والبطولات التي قدمها الجنود والمدنيون خلال الحرب.
https://sarabic.ae/20240509/تاريخ-يوم-النصر-على-النازية--1088660528.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, دميتري بيسكوف, الكرملين, عيد النصر
روسيا, دميتري بيسكوف, الكرملين, عيد النصر
الكرملين: أبطال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا سيشاركون بالعرض العسكري بيوم النصر
حصري
أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن طاقم استعراضي مكون من أبطال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيشارك في العرض العسكري الخاص بالذكرى الـ 80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى والذي سيقام يوم 9 مايو/ أيار المقبل في الساحة الحمراء وسط موسكو .
موسكو –سبوتنيك. وقال بيسكوف في حديث لـ"سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الصدد : "بالتأكيد" .
وتستعد روسيا ودول رابطة الدول المستقلة للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
(الحرب العالمية الثانية) في 9 مايو 2025. وتتضمن هذه الاحتفالات عروضا عسكرية في موسكو وثماني مدن أخرى، بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عام 2025 سيكون "عام حُماة الوطن" في روسيا، وذلك لإحياء ذكرى الأعمال البطولية لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى وتكريم المشاركين في العمليات العسكرية الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، ستحتفل بلدان رابطة الدول المستقلة بشكل مشترك بهذه الذكرى، مما يعكس الوحدة والتاريخ المشترك بين هذه الدول، ومن المتوقع أن تشهد الاحتفالات حضورا أجنبيا ومشاركة دولية.
وتتواصل الاستعدادات على نطاق واسع لضمان تنظيم فعاليات تليق بهذه المناسبة التاريخية، مع التركيز على تكريم التضحيات والبطولات التي قدمها الجنود والمدنيون خلال الحرب.