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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250413/الدفاع-الروسية-خسائر-كييف-في-مقاطعة-كورسك-تجاوزت-74-ألف-عسكري-1099504677.html
الدفاع الروسية: خسائر كييف في مقاطعة كورسك تجاوزت 74 ألف عسكري
الدفاع الروسية: خسائر كييف في مقاطعة كورسك تجاوزت 74 ألف عسكري
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، تجاوزت 74 ألف عسكري. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T11:34+0000
2025-04-13T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_577d1ea52fd6d7965485b8fafeb25b46.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان التطورات على محور كورسك، إنه "خلال يوم واحد، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 190 عسكريًا، وتم تدمير دبابة ومركبة قتالية للمشاة ومركبة قتالية مدرعة و12 مركبة، و4 قطع مدفعية ميدانية و3 قذائف هاون ونظام إطلاق صواريخ متعدد من طراز "بي إم-21 غراد".وأضاف بيان الوزارة أنه وخلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات مكونة من لواءين ميكانيكيين ولواء دبابات ولواءين هجوميين محمولين جوًا، ولواء بحريا، ولواءين للدفاع الإقليمي، وفوجا هجوميا للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غورنال وأوليشنيا.وذكر البيان أن الضربات العملياتية التكتيكية والطيران العسكري والطائرات المسيرة ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية المعادية في مناطق بيلوفودي وغنيليتسا ولوكنيا ومالايا ريبيتسا ومارينو وميروبولي وموغريتسا وسادكي وزابسيلي ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية، أكثر من 74,010 عسكريين، و406 دبابات و333 مركبة قتالية للمشاة و302 ناقلة جند مدرعة و2265 مركبة قتالية مدرعة و2690 سيارة و606 قطع مدفعية، و54 قاذفة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ من طراز "هيمارس"، و7 قاذفات صواريخ متعددة مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و26 منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات ومنصة مضادة للطائرات ذاتية الحركة و10 مركبات نقل وتحميل و123 محطة حرب إلكترونية و18 رادارًا مضادًا للبطاريات و10 رادارات للدفاع الجوي و57 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو آر-77"، و5 عبارات جسرية ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح والسحب، ومركبة قيادة وأركان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة أوكرانية في مقاطعة كورسكالجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20250411/القوات-الروسية-تنفذ-8-ضربات-مشتركة-على-منشآت-عسكرية-في-أوكرانيا-خلال-الأسبوع-الماضي---1099445423.html
https://sarabic.ae/20250410/8-أشهر-قرب-كورسك-الكشف-عن-التكاليف-الباهظة-لتمركز-القوات-الأوكرانية-1099396674.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: خسائر كييف في مقاطعة كورسك تجاوزت 74 ألف عسكري

11:34 GMT 13.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، تجاوزت 74 ألف عسكري.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان التطورات على محور كورسك، إنه "خلال يوم واحد، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 190 عسكريًا، وتم تدمير دبابة ومركبة قتالية للمشاة ومركبة قتالية مدرعة و12 مركبة، و4 قطع مدفعية ميدانية و3 قذائف هاون ونظام إطلاق صواريخ متعدد من طراز "بي إم-21 غراد".
وأضاف بيان الوزارة أنه وخلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات مكونة من لواءين ميكانيكيين ولواء دبابات ولواءين هجوميين محمولين جوًا، ولواء بحريا، ولواءين للدفاع الإقليمي، وفوجا هجوميا للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غورنال وأوليشنيا.
القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11 أبريل, 10:49 GMT
وذكر البيان أن الضربات العملياتية التكتيكية والطيران العسكري والطائرات المسيرة ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية المعادية في مناطق بيلوفودي وغنيليتسا ولوكنيا ومالايا ريبيتسا ومارينو وميروبولي وموغريتسا وسادكي وزابسيلي ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.
وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية، أكثر من 74,010 عسكريين، و406 دبابات و333 مركبة قتالية للمشاة و302 ناقلة جند مدرعة و2265 مركبة قتالية مدرعة و2690 سيارة و606 قطع مدفعية، و54 قاذفة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ من طراز "هيمارس"، و7 قاذفات صواريخ متعددة مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و26 منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات ومنصة مضادة للطائرات ذاتية الحركة و10 مركبات نقل وتحميل و123 محطة حرب إلكترونية و18 رادارًا مضادًا للبطاريات و10 رادارات للدفاع الجوي و57 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو آر-77"، و5 عبارات جسرية ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح والسحب، ومركبة قيادة وأركان.
إطلاق النار من مدفع هاوتزر دي-20 التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة أربات في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
8 أشهر قرب كورسك... الكشف عن التكاليف الباهظة لتمركز القوات الأوكرانية
10 أبريل, 07:09 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مقاتلات روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة أوكرانية في مقاطعة كورسك
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