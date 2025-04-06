https://sarabic.ae/20250406/مقاتلات-روسية-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1099254367.html
مقاتلات روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة أوكرانية في مقاطعة كورسك
مقاتلات روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة أوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن طاقم مقاتلة "سو-34"، تحت غطاء طائرة "سو35 إس" تابعتين للقوات الجوفضائية الروسية، هاجمت نقطة انتشار مؤقتة للقوات... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T07:17+0000
2025-04-06T07:17+0000
2025-04-06T07:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قبل الانطلاق، تلقى الطاقم إحداثيات موقع نقطة الانتشار المؤقتة للعدو في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وتم توفير غطاء الطيران المقاتل من قبل طاقم "سو35 إس" بصواريخ "جو-جو" موجهة".وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه وبحسب التقارير، فقد تم إصابة الهدف بنجاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250404/القوات-الروسية-تستهدف-مقر-اجتماع-لقادة-أوكرانيين-ومدربين-أجانب-1099228407.html
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روسيا, العالم
مقاتلات روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة أوكرانية في مقاطعة كورسك
07:17 GMT 06.04.2025 (تم التحديث: 07:28 GMT 06.04.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن طاقم مقاتلة "سو-34"، تحت غطاء طائرة "سو35 إس" تابعتين للقوات الجوفضائية الروسية، هاجمت نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قبل الانطلاق، تلقى الطاقم إحداثيات موقع نقطة الانتشار المؤقتة للعدو في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وتم توفير غطاء الطيران المقاتل من قبل طاقم "سو35 إس" بصواريخ "جو-جو" موجهة".
وأضافت الوزارة أنه بعد الانتهاء من المهمة القتالية، عادت الطواقم بنجاح إلى مطارها الأصلي.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه وبحسب التقارير، فقد تم إصابة الهدف بنجاح.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.