https://sarabic.ae/20250410/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غورافكا-في-مقاطعة-سومي-1099403581.html
القوات الروسية تحرر بلدة جورافكا في مقاطعة سومي
القوات الروسية تحرر بلدة جورافكا في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مجموعة قوات "الشمال" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة جورافكا في مقاطعة سومي. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T10:11+0000
2025-04-10T10:11+0000
2025-04-10T10:29+0000
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وفي أوائل شهر مارس/آذار، شنت القوات الروسية هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وتمكنت من تحرير أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في غضون أيام قليلة.وأضافت الوزارة في بيان لها: "بالإضافة إلى ذلك، هتم دحر تشكيلات الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي غورنال وأوليشنيا". وتابع البيان: "استهدف الطيران الحربي والمدفعية القوى البشرية والمعدات المعادية في مناطق بيلوفودي، وفاراتشينو، وفلاديميروفكا، وفودولاغي، وزورافكا، ولوكنيا، ومارينو، وميروبولي، وموغريتسا، وسادكي، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".وفي أوائل شهر مارس/آذار، شنت القوات الروسية هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وتمكنت من تحرير أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في غضون أيام قليلة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غويفو في مقاطعة كورسك الروسية.8 أشهر قرب كورسك... الكشف عن التكاليف الباهظة لتمركز القوات الأوكرانية
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدة جورافكا في مقاطعة سومي
10:11 GMT 10.04.2025 (تم التحديث: 10:29 GMT 10.04.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مجموعة قوات "الشمال" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة جورافكا في مقاطعة سومي.
وفي أوائل شهر مارس/آذار، شنت القوات الروسية هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وتمكنت من تحرير أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في غضون أيام قليلة.وأضافت الوزارة في بيان لها: "بالإضافة إلى ذلك، هتم دحر تشكيلات الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي غورنال وأوليشنيا".
وتابع البيان: "استهدف الطيران الحربي والمدفعية القوى البشرية والمعدات المعادية في مناطق بيلوفودي، وفاراتشينو، وفلاديميروفكا، وفودولاغي، وزورافكا، ولوكنيا، ومارينو، وميروبولي، وموغريتسا، وسادكي، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".
خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 420 جنديًا، وتم تدمير ناقلة جند مدرعة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و12 سيارة، وأربعة مدافع، وأربعة قواذف هاون، بالإضافة إلى نقطتي تحكم بالطائرات المسيرة.
وفي أوائل شهر مارس/آذار، شنت القوات الروسية هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وتمكنت من تحرير أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في غضون أيام قليلة.
وفي الفترة من 8 إلى 14 مارس/آذار وحده، تم استعادة أكثر من 30 بلدة، بما في ذلك سودجا، من المسلحين الأوكرانيين.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية
، يوم الثلاثاء الماضي، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غويفو في مقاطعة كورسك الروسية.