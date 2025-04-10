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القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية ومرافق تخزين أسلحة صاروخية أوكرانية
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250410/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غورافكا-في-مقاطعة-سومي-1099403581.html
القوات الروسية تحرر بلدة جورافكا في مقاطعة سومي
القوات الروسية تحرر بلدة جورافكا في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مجموعة قوات "الشمال" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة جورافكا في مقاطعة سومي. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T10:11+0000
2025-04-10T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وفي أوائل شهر مارس/آذار، شنت القوات الروسية هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وتمكنت من تحرير أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في غضون أيام قليلة.وأضافت الوزارة في بيان لها: "بالإضافة إلى ذلك، هتم دحر تشكيلات الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي غورنال وأوليشنيا". وتابع البيان: "استهدف الطيران الحربي والمدفعية القوى البشرية والمعدات المعادية في مناطق بيلوفودي، وفاراتشينو، وفلاديميروفكا، وفودولاغي، وزورافكا، ولوكنيا، ومارينو، وميروبولي، وموغريتسا، وسادكي، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".وفي أوائل شهر مارس/آذار، شنت القوات الروسية هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وتمكنت من تحرير أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في غضون أيام قليلة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غويفو في مقاطعة كورسك الروسية.8 أشهر قرب كورسك... الكشف عن التكاليف الباهظة لتمركز القوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250407/شاهد-لحظة-تدمير-دبابة-أبرامز-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-فيديو--1099302799.html
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة جورافكا في مقاطعة سومي

10:11 GMT 10.04.2025 (تم التحديث: 10:29 GMT 10.04.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مجموعة قوات "الشمال" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة جورافكا في مقاطعة سومي.
وفي أوائل شهر مارس/آذار، شنت القوات الروسية هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وتمكنت من تحرير أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في غضون أيام قليلة.وأضافت الوزارة في بيان لها: "بالإضافة إلى ذلك، هتم دحر تشكيلات الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي غورنال وأوليشنيا".
وتابع البيان: "استهدف الطيران الحربي والمدفعية القوى البشرية والمعدات المعادية في مناطق بيلوفودي، وفاراتشينو، وفلاديميروفكا، وفودولاغي، وزورافكا، ولوكنيا، ومارينو، وميروبولي، وموغريتسا، وسادكي، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".
خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 420 جنديًا، وتم تدمير ناقلة جند مدرعة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و12 سيارة، وأربعة مدافع، وأربعة قواذف هاون، بالإضافة إلى نقطتي تحكم بالطائرات المسيرة.
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شاهد لحظة تدمير دبابة "أبرامز" أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو
7 أبريل, 14:48 GMT
وفي أوائل شهر مارس/آذار، شنت القوات الروسية هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وتمكنت من تحرير أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في غضون أيام قليلة.
وفي الفترة من 8 إلى 14 مارس/آذار وحده، تم استعادة أكثر من 30 بلدة، بما في ذلك سودجا، من المسلحين الأوكرانيين.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غويفو في مقاطعة كورسك الروسية.
8 أشهر قرب كورسك... الكشف عن التكاليف الباهظة لتمركز القوات الأوكرانية
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