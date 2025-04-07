https://sarabic.ae/20250407/شاهد-لحظة-تدمير-دبابة-أبرامز-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-فيديو--1099302799.html
شاهد لحظة تدمير دبابة "أبرامز" أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو
شاهد لحظة تدمير دبابة "أبرامز" أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن عسكريين روس دمروا دبابة "أبرامز" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة في مقاطعة سومي. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T14:48+0000
2025-04-07T14:48+0000
2025-04-07T14:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للدبابة المدمرة، ويظهر في الفيديو طائرة مسيرة تضرب الدبابة، ثم تُعرض لقطات من طائرة مسيرة أخرى تحلق حول دبابة "أبرامز"، وتُظهر بوضوح الأضرار التي لحقت بها.وأشار البيان إلى أن مشغلي الطائرات الهجومية حصلوا على الإحداثيات من طائرات الاستطلاع المسيرة.وأوضح البيان أن "أطقم الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الشمال" قامت بعطب دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تحاول إطلاق النار على مواقع الوحدات الروسية".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حررت بلدة كاترينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف بأسلحة دقيقة بعيدة المدى منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
https://sarabic.ae/20250407/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كاترينفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099290835.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
شاهد لحظة تدمير دبابة "أبرامز" أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن عسكريين روس دمروا دبابة "أبرامز" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة في مقاطعة سومي.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للدبابة المدمرة، ويظهر في الفيديو طائرة مسيرة تضرب الدبابة، ثم تُعرض لقطات من طائرة مسيرة أخرى تحلق حول دبابة "أبرامز"، وتُظهر بوضوح الأضرار التي لحقت بها.
وأشار البيان إلى أن مشغلي الطائرات الهجومية حصلوا على الإحداثيات من طائرات الاستطلاع المسيرة.
وأوضح البيان أن "أطقم الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الشمال" قامت بعطب دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تحاول إطلاق النار على مواقع الوحدات الروسية".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حررت بلدة كاترينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.