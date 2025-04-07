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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250407/شاهد-لحظة-تدمير-دبابة-أبرامز-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-فيديو--1099302799.html
شاهد لحظة تدمير دبابة "أبرامز" أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو
شاهد لحظة تدمير دبابة "أبرامز" أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن عسكريين روس دمروا دبابة "أبرامز" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة في مقاطعة سومي. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T14:48+0000
2025-04-07T14:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للدبابة المدمرة، ويظهر في الفيديو طائرة مسيرة تضرب الدبابة، ثم تُعرض لقطات من طائرة مسيرة أخرى تحلق حول دبابة "أبرامز"، وتُظهر بوضوح الأضرار التي لحقت بها.وأشار البيان إلى أن مشغلي الطائرات الهجومية حصلوا على الإحداثيات من طائرات الاستطلاع المسيرة.وأوضح البيان أن "أطقم الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الشمال" قامت بعطب دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تحاول إطلاق النار على مواقع الوحدات الروسية".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حررت بلدة كاترينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف بأسلحة دقيقة بعيدة المدى منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
https://sarabic.ae/20250407/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كاترينفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099290835.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا

شاهد لحظة تدمير دبابة "أبرامز" أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو

14:48 GMT 07.04.2025
© Sputnik . Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "أبرامز"
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© Sputnik . Министерство обороны РФ
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن عسكريين روس دمروا دبابة "أبرامز" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة في مقاطعة سومي.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للدبابة المدمرة، ويظهر في الفيديو طائرة مسيرة تضرب الدبابة، ثم تُعرض لقطات من طائرة مسيرة أخرى تحلق حول دبابة "أبرامز"، وتُظهر بوضوح الأضرار التي لحقت بها.
وأشار البيان إلى أن مشغلي الطائرات الهجومية حصلوا على الإحداثيات من طائرات الاستطلاع المسيرة.
وأوضح البيان أن "أطقم الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الشمال" قامت بعطب دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تحاول إطلاق النار على مواقع الوحدات الروسية".
أسلحة روسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة كاترينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:06 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حررت بلدة كاترينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يستهدف بأسلحة دقيقة بعيدة المدى منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
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